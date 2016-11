Inhabilitan a cómplices de Landero

Informan que todavía se tienen diversos procesos abiertos en contra de otros ex funcionarios de la administración del ex alcalde de Nacajuca

Florentino J. García Alcudia

Rumbo Nuevo

Cinco ex funcionarios del ayuntamiento de Nacajuca, que fungieron como tales en la administración de Pedro Landero López (2013-2015), fueron inhabilitados por diez años para ocupar cargos públicos por la Contraloría Municipal del actual gobierno del panista Francisco López Álvarez.

Los ex funcionarios inhabilitados son el ex director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, Miguel Ángel Domínguez Bautista; el ex director de Programación, Hugo Díaz Magaña; la ex directora de Finanzas, Alondra Álvarez Díaz; la ex directora de Administración, María de Lourdes Salas Ruiz, y el ex secretario del ayuntamiento, Jorge Rojas Campos.

Mediante un comunicado, la contraloría indicó que se les responsabiliza por diversas irregularidades y haber dejado un adeudo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de 15 millones 278 mil 381 pesos.

La dependencia también tiene abiertos procesos contra otros ex funcionarios, entre ellos el ex alcalde Landero López.

El actual gobierno municipal añadió que Domínguez Bautista fue inhabilitado porque los volúmenes de obra pagados no coinciden con lo físico.

Díaz Magaña por falta de firma en órdenes de pago. Álvarez Díaz por exceso de pagos a servidores públicos.

Lourdes Salas por irregularidades en la compra-venta de un predio.

Ex funcionarios inhabilitados

Miguel Ángel Domínguez Bautista Ex director de Obra, Ordenamiento Territorios y Servicios

Hugo Díaz Magaña Ex director de Programación

Alondra Álvarez Díaz Ex directora de Finanzas

María de Lourdes Salas Ruiz Ex directora de Administración

Jorge Rojas Campos Ex Secretario del Ayuntamiento