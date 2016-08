Inculca valores de “Barbie” a su hija

La conductora acude a presentación de la película animada protagonizada por la famosa muñeca

Ciudad de México

Notimex

La conductora Marisol González explicó durante la presentación de la nueva película animada “Barbie en una aventura espacial”, que le inculca a su hija los valores que ha aprendido de esta muñeca, cuya cinta estará disponible en DVD a partir del 23 de septiembre.

“Me acuerdo cuando era pequeña, me la podía pasar horas jugando con ‘Barbie’, imaginando historias. Lo que más me gustó es que me ayudó para luchar por mis sueños y ahora que tengo a mi princesa le enseño el valor de la amistad”, declaró la artista en conferencia de prensa.

“También le dejo claro a mi bebé que se llama Marisol, que tiene que luchar por sus metas, porque cualquier sueño es posible si te lo propones”, agregó la también modelo.

Durante la cita en un complejo cinematográfico en el sur de la Ciudad de México, Estefanía Aguirre, representante de Mattel, informó que el filme animado será exhibido en 81 complejos de Cinépolis en 45 ciudades del país.

“Gracias a esta cadena de cines estaremos tres fines de semana, así que no duden en invitar a todos sus conocidos a ver esta película”, indicó.

Por su parte, Angélica Aguilar, gerente de mercadotecnia de Sony Pictures Home Entertainment de México, aseguró que esta producción cinematográfica es una sorpresa para las fans de esa franquicia.

“Barbie, junto con su inseparable mascota ‘Pupcorn’, viajará a un mundo muy lejano en donde las estrellas se comienzan a apagar lentamente, ella no se dará por vencida y luchará para que éstas vuelvan a brillar, junto con un equipo muy especial”, aseveró.

Los niños que acudieron hoy a la proyección de la película tuvieron la oportunidad de participar en diferentes actividades relacionadas con este largometraje; por ejemplo, pudieron tomarse fotografías con la protagonista, maquillarse, tener un peinado original o bien decorar algunas galletas.