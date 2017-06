Impulso al empleo

Estamos rompiendo inercias, estamos haciendo lo que otros no hicieron o no se atrevieron a hacer, porque lo importante para nosotros es la gente, es el bienestar de la ciudadanía, dijo el presidente municipal, Gerardo Gaudiano Rovirosa, al dar los pormenores del segundo festival del Bagre Armado, a celebrarse este fin de semana en la nave 2 del parque Dora María.

Eduardo Salinas Pérez

Rumbo Nuevo

Al ser entrevistado por los trabajadores de los medios de comunicación, el presidente municipal señalo que uno de sus ejes rectores era hacer del municipio un lugar de oportunidades, en donde hubiera empleo para todos y sobre todo hacer que el campo volviera a tener eso niveles de producción que hicieran famoso a Tabasco, por eso se está impulsando con mucho decisión a los productores de la Isla y ahora a los pescadores de Centro con este festival del bagre, que en es el alimento del futuro, para las clases populares, por su alto contenido de nutrientes.

Por su parte, el ingeniero Alejandro García Baduy, encargado del proyecto, ha puesto todo su interés, ha convencido al presidente municipal para que este idea salga adelante, en un año llevamos ya dos festivales del Bagre Armado, y eso ha logrado que nuestro producto se revalore, porque antes el pez no tenida precio, se le tiraba, se le tenía coraje al producto, no valía nada y era por dos cuestiones, una porque no teníamos apoyo para estudiar al productos y la otra es que no sabíamos nada de él, y desde hace un año nosotros estábamos tocando puertas para pedir ayuda para estudiar el bagre armado, y finalmente con la llegada de Gerardo Gaudiano fuimos escuchados y ellos fueron buscando la manera, se comunicaron con los de Michoacán y eso nadie lo había hecho y ahorita el Bagre Armado, ya es una realidad, dijo el presidente de la Federación de Cooperativas de Centro Sergio Arias Isidro.

Primero empezamos con un festivalito y ahora ya es un festival de a de veras. Estamos capturando una tonelada diaria de Bagre, para obtener 120 kilos de filete ya procesado y eso nos viene a impulsar, nosotros pagamos a peso el kilo del producto, pero ya procesado el kilo llega a costar 75 peos el kilo al menudeo y 60 peso al mayoreo del producto,

De su comercialización

Ahorita el bagre se está capturando para un fin, lo seleccionamos, los fileteamos y los comercializamos. Tenemos dos centros de fileteado, uno en la Cooperativa Santo Domingo en Coronel Traconis y el otro en Cárdenas, ahí lo procesamos y lo comercializamos, ya tenemos una cadena productiva bien establecida, un evento detonante, es un evento que viene a culminar todo un año de trabajo y de esfuerzo, de echarle ganas y no nada más en el municipio sino en el estado.