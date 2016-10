Impulso a inclusión laboral

La titular del patronato, Martha Lilia López, destacó las acciones que se han realizado para ofrecer igualdad de oportunidades a las personas con capacidades diferentes

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Estado de Tabasco, llevó a cabo el curso Empleo con apoyo, el cual representa un modelo de inserción laboral de las personas con discapacidad intelectual y síndrome de Down, a quienes permite acceder a oportunidades de empleo y relacionarse mejor en el ámbito social.

Durante la inauguración, el coordinador general del organismo asistencial, Ricardo Poery Cervantes Utrilla, refirió que La integración de personas con discapacidad al ámbito laboral, requiere de la participación decidida y conjunta de las instituciones públicas y de las organizaciones de la sociedad civil.

Debemos caminar juntos, poner énfasis en afianzar oportunidades para que se desarrollen y estén cada día mejor, ya que estos ciudadanos pueden aportar en diferentes espacios de la vida productiva, subrayó en el evento efectuado en el Auditorio “Manuel Sánchez Mármol” del Instituto Juárez.

En tanto, la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo de la institución, Martha Lilia López de Núñez, expresó que esta capacitación impulsa que convivamos cotidianamente con este sector de la población, en la calle, el transporte o en cualquier lugar, asumiendo una actitud positiva y de apoyo, porque mientras no les demos la mano para que caminemos juntos, no podremos avanzar.

Enfatizó que el gobernador Arturo Núñez Jiménez habla de un cambio, y ese no lo vamos a concretar sólo con obras materiales, sino que debemos transmitir a todos los funcionarios lo que tenemos que hacer para darles mejores condiciones de vida a quienes padecen este tipo de problemas, así como generar mejores actitudes y atención porque estas personas tienen los mismos derechos que nosotros, puntualizó.

Por su parte, Elena Manzanilla Fojaco, directora de Salud y Bienestar del Centro “Fredéric Soler”, manifestó que el trabajo dignifica al hombre y es parte de nuestro quehacer cotidiano, de nuestra actividad económica. Es fuente no sólo de ingresos, sino es considerado un indicador de calidad de vida, porque se relaciona directamente con la autoestima y el bienestar personal, y es mucho más importante si se tiene alguna discapacidad o síndrome de Down, asentó.

Especialistas en la materia

Cabe precisar que este taller de inclusión laboral fue impartido por Carmen Llorens Pujós, de la Fundación AURA de Barcelona España, y por Teresa Aguilasocho Montoya, presidenta de la Asociación Civil Familia, Salud y Desarrollo en Síndrome de Down, de Nuevo León, y contó con la asistencia de las titulares de los DIF municipales de Tabasco.