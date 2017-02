Impulsando inversión hidráulica

Esto para reforzar las obras de protección en todo el territorio estatal

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

Roberto Ramírez de la Parra, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) dejó en claro que se reprogramarán algunas obras de protección en Tabasco derivado a diversas situaciones, en donde ponderó que se espera invertir 550 millones de pesos para obras de protección en esta entidad.

En entrevista posterior de un presentar a los estudiantes tabasqueños su visión sobre el agua, el funcionario federal dijo que el diálogo es permanente con el gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez para atender los diversos planteamientos, pero dijo que se analiza la posibilidad de modificar obras de protección en esta entidad.

Destacó que hay que recordar que Tabasco es un lugar donde llueve muchísimo, “pero además un poco preocupado de que nos íbamos a recuperar en diciembre de lo que no había llovido en la época de la temporada de lluvias, ya que llovió por debajo del promedio, y hasta diciembre no nos habíamos recuperado”.

Y dijo que “en estos momentos ya tenemos la presa de la Angostura al 81%, se encuentra con una capacidad suficiente para que no tengamos un problema con la cuestión de agua”.

Además dijo que “estamos haciendo ahorita, aumentando el gasto de la presa Peñitas, tiramos mucha agua, pero estamos sacando mucha agua; en este momento la operación de la presa peñitas está encaminada al abastecimiento del agua que de la energía”.

Sobre recursos, el director de Conagua dijo que “aproximadamente lo que vamos a utilizar para programa de Tabasco de acciones hidráulicas, son casi 350 millones de pesos, más unos 70 millones de subsidio, pero podemos llegar a unos 550 millones de pesos aproximadamente lo que se va a utilizar en esta entidad”.

Destacó que “la priorización de recursos es gastar más en ampliar la cobertura de zonas que no tiene agua, más que rehabilitar planta de tratamiento; el tema del mantenimiento y de las planta tiene que haber un esfuerzo municipal en gastar en ese tipo de cuestiones”.

“En la Conagua se tiene que llevar agua en donde no haya y donde no hay drenaje; eso tiene que ser la prioridad y eso es lo que estamos tratando de hacer”.