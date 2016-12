Impugnan “reelección”

Tribunal Electoral de Veracruz requiere al PRI nacional y estatal para que rindan un informe pormenorizado del proceso de renovación del Comité Directivo Estatal

Veracruz

Redacción

Agencias

El Tribunal Electoral de Veracruz admitió una demanda de un grupo de priístas que impugnaron la “reelección” del dirigente estatal del PRI, Amadeo Flores Espinosa.

Por ello, el órgano jurisdiccional requirió al PRI Nacional y estatal para que rindan un informe pormenorizado del proceso de renovación del Comité Directivo Estatal.

Los militantes de ese partido, Lorena Piñon Rivera y Edgar Díaz Fuentes y Marco Antonio del Ángel Arroyo fueron quienes denunciaron la ilegal “reelección” del líder estatal priísta.

El Tribunal requirió a ambos comités directivos de ese partido que den un informe circunstanciado referente al proceso de renovación de la dirigencia estatal que encabeza Amadeo Flores Espinosa.

Lo anterior se desprende del cuadernillo número 277/2016 integrado por la promoción vía per saltum juicio que interpusieron ante ese órgano jurisdiccional.

Se pidió a los partidos hacer del conocimiento público el medio de impugnación interpuesto por Lorena, Edgar y Marco Antonio mediante cédula que fije en lugar público de sus oficinas por el plazo de 72 horas a efecto de que quien así lo considere esté en aptitud de comparecer a juicio por escrito como tercero interesado en esta acusación que por primera vez se da a nivel nacional.

De igual forma, la instancia jurisdiccional pide al PRI estatal remitir en un plazo de 24 horas siguiente al término de las 72 horas, original y copia certificada de las constancias que acredite la publicación del juicio de referencia, escritos de terceros interesados que en su caso se presenten junto con sus anexos o la certificación de no comparecencia respectiva.

También el TEV apercibió al CEN que encabeza Enrique Ochoa Reza, y Estatal del Partido

Revolucionario Institucional (PRI) y CDE del PRI que de no cumplir en tiempo y forma imponga una de las medidas de apremio contra ellos.

Es importante recalcar que el martes por la mañana, los tres militantes, Piñón Rivera, Díaz Fuentes y del Ángel Arroyo presentaron el recurso de impugnación ante el Tribunal Electoral por no estar de acuerdo en el proceso que renovación de la dirigencia estatal del PRI que dirige Felipe Amadeo Flores Espinosa.