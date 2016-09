Impuestos no son una opción: Palacios

El Partido del Trabajo (PT) a través de su coordinador parlamentario, Martín Palacios, dejó en claro que su apuesta es que exista el diálogo, concertación, gestorías para que no se incrementan los impuestos o que se vayan a crear unos nuevos, ya que son lacerantes para la economía de los que menos tienen, por ello “hay que esperar, pero esto no debe estar ni siquiera como una opción”.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

En entrevista con los medios de comunicación, él también presidente de Partido del Trabajo en Tabasco, Martín Palacios, dejó en claro que no hay que adelantar vísperas sobre esta situación, pues aseguró que hay que esperar la reunión que sostendrá el gobernador del estado, Arturo Núñez Jiménez con todos los representantes populares federales, de todos los partidos así como otros legisladores que ayudarán a Tabasco, ello para evitar que exista un recorte de recursos federales que afectaría severamente la economía estatal.

Indicó que con esta situación, debe ser el gobierno del Estado de Tabasco así como el Congreso federal, de mentalizar perfectamente de cuánto viene el recorte, en qué áreas vendrán y sobre todo, buscar ciertas alternativas que nos permitan, sobretodo, realizar acciones concretas de ahorro, de austeridad.

“Por supuesto que no hay que adelantar absolutamente nada; el cabildeo en el Congreso de la Unión iniciará en las siguientes semanas y será un trabajo intenso para evitar daños mayores”.

Y destacó que deberá, en su momento, bajar los gastos personales, de celulares, de gasolina, entre otras cuestiones, pero nunca tocar el bolsillo de la sociedad.

Indicó que “ni siquiera como la última de las acciones es pensar en incrementar el costo de los impuestos estatales o crear uno nuevo, cómo está manejando regresar la tenencia”.

“Sería en contra de los tabasqueños, donde el Partido del Trabajo la apuesta a otra opciones para recaudar fondos y no estar castigando el bolsillo de la población”.