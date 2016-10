Igualdad. Inclusión social para todos en Tabasco: Martha Lilia López

En Tabasco se impulsa un cambio para que las personas que viven con algún tipo de discapacidad, tengan más oportunidades laborales y de inclusión social, y en este objetivo se cuenta con el respaldo del gobierno que encabeza Arturo Núñez Jiménez, sostuvo Martha Lilia López Aguilera de Núñez, presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF. Expresó que en el estado se impulsa un cambio con el anhelo de que las acciones del gobierno del estado y el DIF, se traduzcan en oportunidades para las personas que viven con algún tipo de discapacidad, y la infraestructura es un pilar para dotar servicios de calidad.

En Tabasco se impulsa un cambio para que las personas que viven con algún tipo de discapacidad, tengan más oportunidades laborales y de inclusión social, y en este objetivo se cuenta con el respaldo del gobierno que encabeza Arturo Núñez Jiménez, sostuvo la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF, Martha Lilia López de Núñez, al participar en el Sexto Congreso Síndrome de Down “Una vida con sentido”.

Expresó que hacer realidad el derecho de las personas con síndrome de Down, de vivir en un entorno de igualdad de oportunidades y plena participación, es el compromiso del organismo asistencial del cual forma parte, e indicó que para atender las necesidades de este sector se ha emprendido un programa sin precedentes, para impulsar su bienestar e inclusión.

Destacó que este foro nacional e internacional, en el que se intercambiarán experiencias, se adquirirá nuevos conocimientos y se escucharán importantes disertaciones sobre la materia, servirá para fortalecer las acciones que se realizan en bien de estas personas en la entidad.

En compañía de Teresa de Jesús Aguilasochoa Montoya, presidenta de la Asociación Civil Familia, Salud y Desarrollo en Síndrome de Down, López de Núñez expresó que en Tabasco se impulsa un cambio con el anhelo de que las acciones del Gobierno del Estado y el DIF, se traduzcan en oportunidades para las personas que viven con algún tipo de discapacidad, y la infraestructura es un pilar para dotar servicios de calidad.

Inclusión laboral y social

Al presentar la ponencia “Gobierno de Tabasco: una atención compartida”, la presidenta del organismo de asistencia social explicó que las 17 clínicas son atendidas por equipos interdisciplinarios de pediatras, nutriólogos, psicólogos y especialistas en terapias de desarrollo infantil y estimulación temprana.

En su participación, la titular del Consejo Ciudadano presentó un video mediante el cual se detalló cómo el organismo asistencial trabaja con los grupos vulnerables, entre ellas las personas con el síndrome, para proporcionarles las herramientas que les permitan integrarse a los ámbitos social y laboral.

Martha Lilia López señaló que para dejar atrás el desconocimiento, la desinformación, la indiferencia y discriminación para niñas, niños, adolescentes y personas adultas con el síndrome, se puso en marcha un amplio programa de enseñanza y capacitación.

En su ponencia, López de Núñez indicó que con los cursos y talleres de lectura, escritura, matemáticas, integración sensorial, inteligencia emocional, sexualidad, habilidades sociales, pérdidas y duelo, se ha iniciado en la entidad tabasqueña una nueva manera de abordar el desarrollo y el bienestar de las personas Down.

La presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo, compartió con el auditorio uno de los recientes logros en materia de inclusión laboral: la apertura de la cafetería “Cafeto”, que da empleo de atención al público a personas con Síndrome de Down. Es una conquista que ha sido posible gracias a la iniciativa del Gobierno del Estado y la visión y el compromiso de empresarios, enfatizó.

Los mismos derechos

En la inauguración del Congreso, Martha Lilia López aseguró que en Tabasco se ha aprendido a tratar con amor y mucho conocimiento a niñas, niñas, adolescentes y adultos con este síndrome, “porque tienen los mismos derechos que los demás y les brindamos nuestra mano y respaldo para caminar juntos”.

Al término de su ponencia, López de Núñez recibió de la Fundación Fréderic Soler un reconocimiento por la labor que el equipo DIF y el Gobierno del Estado han realizado en la materia, mediante el cual agradecieron el respaldo irrestricto que dan a la población con algún tipo de discapacidad.