Igualdad ante todo

Al inaugurar el panel magistral “Igualdad de género, violencia feminicida y derechos humanos”, el subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobierno, William Sebastián Castillo Ulín, destacó que desde el inicio de la actual administración se han impulsado medidas y políticas públicas enfocadas a erradicar la violencia contra las mujeres.

Señaló que en temas de derechos humanos nunca nada estará acabado, porque siempre habrá algo por hacer. “Por eso, la participación de todos nosotros es importante para avanzar en las políticas y en la legislación que alberga y protege esos derechos fundamentales de las féminas”, puntualizó el representante del gobernador Arturo Núñez Jiménez en el evento que reunió a especialistas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y El Salvador, así como de diputados locales y magistrados.

funcionario consideró importante que todos los que están comprometidos en una tarea pública se sigan preparando, porque cuando la igualdad no se discute, allí también hay subordinación, y ésta es parte fundamental y precursora de la violencia que sufre este sector de la población no sólo en Tabasco o en México, sino en todo el mundo.

A su vez, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Pedro Federico Calcáneo Argüelles, reconoció la disposición del gobernador Arturo Núñez Jiménez para facilitar escenarios de capacitación, reflexión y sensibilización en esta materia.

Explicó que en el panel se abordan las diversas perspectivas y áreas del conocimiento, la igualdad de género, la violencia feminicida y los derechos fundamentales. “El objetivo es que mediante el conocimiento, la comprensión y la sensibilización en torno al tema, se instrumenten mecanismos generadores de mejores condiciones para el ejercicio de las libertades todos y en particular de las mujeres”, manifestó.

Solange María Soler Lanz, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, dijo que en los temas de agresiones a las féminas y de lucha de la igualdad de género se han venido haciendo esfuerzos importantes en los ámbitos gubernamental e institucional, así como en el legislativo.

Información: CGCSRP