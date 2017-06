Iglesia no redoblará seguridad

El prelado afirmó que a pesar de la ola incidentes en contra de sacerdotes en todo el país, solo se caerá en este tipo de situaciones

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

“No, no vamos a incrementar la seguridad en los templos, parroquias y demás sitios de la Iglesia Católica en Tabasco”, dejó en claro el vocero de la misma, padre Denis Ochoa Vidal; dijo que a pesar de los incidentes de atentados contra sacerdotes, tanto en la Ciudad de México como en Tijuana, ello no provocará que aquí en Tabasco, se vaya a caer en este tipo de situaciones.

En entrevista con los medios de comunicación, el Vocero de la Iglesia Católica, dijo que ninguna de las parroquias, Iglesias ni en el obispado, se está incrementando la seguridad para en torno a los sacerdotes, ya qué dijo que solamente en algunas Iglesias, donde se tiene un “poco poder económico”, se tiene a una sola persona, pero vigilando a los feligreses, pero no a los sacerdotes. Destacó que los atentados en contra de sacerdotes en la Ciudad de México y Tijuana, que se han presentado en las últimas semanas, es una razón de la falta de valores, pero que evidentemente es una responsabilidad de todos para combatir la inseguridad.

Mencionó que “claro que tienen miedo” y que saben que puede ocurrir en cualquier momento, pero estableció Denis Ochoa que ello implica hacer gastos para tener mayor seguridad, y que “evidentemente se solicitará la Secretaría de Seguridad Públicas más elementos policíacos, cuándo se celebran las misas en las iglesias, rondines para evitar mayores problemas”, pero negó que ellos vayan a tener guardias personales, mayor seguridad en torno a su figura ni nada por el estilo ya que dijo que son sucesos que se han presentado, “que a lo mejor son aislados, pero que aquí en Tabasco no se incrementará la seguridad en torno a las figuras pastorales”.