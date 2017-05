IEPCT organizará comicios

La vocal del instituto en la entidad, enfatizó que el organismo electoral estatal, debe establecer el diálogo con las autoridades para atender este compromiso

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

“No, por el momento el Instituto Nacional Electoral (INE) no tiene la intención de desarrollar y ejecutar los comicios electorales del 2018 de manera local”, dejó en claro la vocal ejecutiva de este organismo en Tabasco, María Elena Cornejo, quién dijo que se tiene la confianza que el “organismo electoral entable diálogo con el Gobierno del Estado para la facilitación de los recursos económicos, y con esto, llevarse a cabo estas elecciones”.

En este sentido, al ser entrevistada por los medios de comunicación después de reunirse con consejeros electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana por diversas cuestiones, la consejera presidente del INE en Tabasco, mencionó claramente que no tiene la intención de atraer las elecciones locales, cómo se encuentra estipulada en la ley, ya que evidentemente se tiene confianza que el gobierno de Tabasco entregué los recursos económicos para la celebración de la elección.

“En la ley se señala que es el Instituto Nacional Electoral puede celebrar elecciones locales, siempre y cuando el organismo local se lo solicite; y vence el plazo hasta el mes de octubre, pero siento que en estos momentos te puedo decir que no vamos a organización las elecciones locales, y solamente nos dedicaremos a la elección federal y concurrente con la casilla única que se tiene con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco”.

Mencionó que a pesar de que existen muchos dimes y diretes en tono a los recursos económicos, se tiene confianza que la autoridad estatal “después de dialogar con el organismo local electoral, se puedan establecer las pautas para qué sé tenga los recursos necesarios para llevar a cabo esta elección”, por lo cual dijo que en estos momentos “en el mes de mayo no existe la posibilidad de que el INE pueda verificar esta elección, ello a pesar de que varios partidos políticos han señalado que se le tiene más confianza este organismo electoral nacional que al propio local”.