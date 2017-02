IEPCT analizará caso Evaristo

Destaca el congresista que su partido, está analizando a todos los aspirantes, para denuncian en su mento, acciones que puedan incurrir en esta irregularidad

Al dejar en claro que después que en pasados días, el ex priista y ahora morenista Evaristo Hernández Cruz anunció que sí buscará la presidencia municipal de Centro, el dirigente en Tabasco del Partido de la Revolución Democrática (PRD), diputado federal Candelario Pérez Alvarado, dijo que será ahora el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de esta entidad, quien debe analizar y seguir por oficio estas aseveraciones, ya que se pueden catalogar como estar adelantando campañas, y por ende, gastos extraordinarios.

En este sentido, el representante popular dijo que Evaristo Hernández Cruz tiene todo el derecho de caminar, de buscar lo que él le crea conveniente, pero dijo que será el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, quien señale, ello ante un análisis de las declaraciones del ex priista de que si buscará la alcaldía de Centro, este violando la ley electoral, por lo cual en su momento se tendría que sancionar.

Señaló que el PRD lo va a estar analizando, “no a él, sino a todos y hay que comprobar que está haciendo lo que dice que hará, el sol Azteca intervendrá pero cada quien haga su esfuerzo y por supuesto, que no preocupa que todos deben tener el piso parejo, y si viola la ley el ahora morenista, pues tiene que ser sancionado”. Se le cuestiono si no le preocupa al sol Azteca que Evaristo Hernández vaya con Morena, dijo que no, porque evidentemente “cuando fue alcalde dejo una muy mala imagen, y que ya se le ganó en las elecciones pasadas dos veces, en la elección normal como en la extraordinaria”.

Y si Evaristo Hernández viola la ley, “queda el Instituto Electoral quien determine las acciones a seguir y las sanciones”, pero dijo que nadie, absolutamente nadie puede estar por encima de la ley electoral.