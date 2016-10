Huimanguillo, el primero de la lista

Afirmó que se votará en contra de la cuenta pública del municipio, y acusó directamente al ex alcalde Francisco Sánchez, por el faltante de recursos

Luis Enrique Martínez

Rumbo Nuevo

En un hecho inesperado, el diputado Charles Méndez Sánchez anunció que votará en contra de la cuenta pública 2015 del ayuntamiento de Huimanguillo, la cual, indistintamente, involucra a quienes estuvieron al frente de la comuna en el periodo 2013-2015: Francisco Sánchez Ramos, Lupercio Lastra Garduza y Limberg López Castillejos.

Según el informe de resultados documentales, financieros y presupuestales del Órgano Superior de Fiscalización del estado ((OSFE), la administración municipal recibió observaciones no solventadas por un total de 306 millones 196 mil 900 pesos, en tanto que el presupuesto 2015 ascendió a 666 millones 723 mil 603. 94 pesos.

Al retornar de la gira de supervisión de obras que hizo la comisión Inspectora de Hacienda Tercera por el municipio de Jalpa de Méndez, Méndez Sánchez explicó que la revisión de este lunes incluyó obras por un total de 15 millones de pesos. Así, contagiado por la declaracionitis de vestíbulo, abordó el caso Huimanguillo sin abandonar un peculiar acento norteño.

A pregunta expresa, reconoció que el actual presidente municipal de Huimanguillo, José Sabino Herrera Dagdug no puede seguir los ejemplos de los alcaldes de Comalcalco, Jalpa de Méndez y Teapa, porque “los tiempos ya se le fueron” para interponer demandas penales en contra de su antecesores.

Po lo tanto, optó por sugerir a su correligionario del PRD “que se ponga las pilas bien” en su cuenta pública para que “cuide bien el dinero de nuestro pueblo”.

Rechazó tener temor a represalias de la dirigencia de su partido o de la misma coordinación legislativa del PRD en caso de ratificar su voto en contra a la cuenta pública 2015 en el pleno:

“Nooo…no, para nada. Uno es la fracción parlamentaria del PRD, sí, correcto. Pero soy diputado por el estado de Tabasco; soy diputado por el municipio de Huimanguillo, del distrito 16. Y la responsabilidad es con mi municipio y con el estado, no con el partido”.

Y añadió: “Es más: el partido no te dictamina linea ni nada…no sé si le beneficie al partido (en lo político electoral), lo que sí sé es que necesitamos entender y poder, por fin, decir que esta legislatura si trae cosas diferentes”, planteó.

Acerca de la cuenta pública 2015 de su también correligionario del PRD en Jalpa de Méndez, Domingo García Vargas, expuso: ” ‘orita no te puedo decir si va a favor o en contra porque no la hemos terminado de estudiar, lo digo en lo particular”.

Confió, sin embargo, que dentro de un mes o mes y medio, la comisión podría tener ya su propio dictamen de los ocho municipios que le corresponden “para ver cuales se reprueban y cuales no…”

No obstante, precisó: “Yo sigo muy pendiente con la de Huimanguillo. Y es una de las que más hemos estudiado. Hay muchas cosas ahí, que no cuadran”.

Y cuando se le recordó que en la legislatura pasada, la bancada del PRD cabildeo para cambiar en el pleno la votación contraria de la comisión respectiva a la cuenta de Jalpa de Méndez, aclaró:

“Pero eso fue la legislatura pasada y tampoco puedo hablar de ello porque yo no sé.

“Estamos hablando de Huimanguillo. La de Jalpa (de Méndez) no te puedo decir porque todavía la seguimos estudiando. La de Huimanguillo que es la que ya llevo más estudiada, hasta el momento, mi voto va hacer para reprobarla…