Hugo y Kaká al Querétaro

Los Gallos Blancos podrían dar otra sorpresa luego de que hace algunos torneos trajeran a Ronaldinho, ahora se habla que buscan al brasileño Kaká y a Hugo Sánchez para que tome las riendas del equipo

Ciudad de México

Agencias

Hugo Sánchez podría dejar los micrófonos en breve, si se cumple un movimiento que está en marcha. Ante una posible salida de Víctor Vucetich de los Gallos, Joaquín Beltrán, director deportivo del equipo, ha platicado con el “Pentapichichi” para traerlo al banquillo. “Hugol” dirigió al “Capi” en Pumas en aquella época gloriosa del bicampeonato en 2004, de ahí que el acercamiento se da en los mejores términos. Hugo Sánchez no dirige desde que salió sin pena ni gloria del Pachuca en 2012. A lo mejor ya está aburrido de los estudios de televisión y de los corajes que le hace pasar José Ramón Fernández. ¿Le resultará más entretenido azotar sacos contra el césped? Por ese tipo de actitudes, el legendario ex goleador seguramente será un imán.

Querétaro rompió paradigmas hace algunos torneos cuando contrato al astro brasileño, Ronaldinho, en el ocaso de su carrera. No logró campeonato alguno, pero durante su estancia llegó a una final de Liga MX y accedió a la Concacaf Liga de Campeones, estrategia que quiere revivir ahora con Kaká.

El equipo mexicano insiste en traer al campeón del mundo en 2002, según la cadena ESPN. El medio afirma que fuentes de la MLS señalaron que Gallos Blancos es el club más interesado en los servicios del ex jugador del Milán y Real Madrid.

Ricardo Izecson dos Santos Leite y su equipo, Orlando City, terminaron actividad en la liga estadounidense al finalizar en el octavo sitio de la conferencia este y no avanzar a play-offs. Después del último juego de la temporada, el mejor jugador del mundo en 2007 expresó que: “Mi historia con este equipo no se ha terminado”, y agregó que por ahora regresará a Brasil para reencontrarse con su familia.