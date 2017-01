Hugo piensa comprar al Puebla

El Puebla es un equipo que en los últimos años pelea por no descender y ha estado envuelto en problemas económicos, por lo que la llegada de Sánchez representaría un golpe mediático importante.

Ciudad de México

Agencias

El mexicano Hugo Sánchez, exdelantero del Real Madrid, tiene entre sus planes comprar al Puebla y no descarta dirigir la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), en un potencial regreso al fútbol de su país.

El ‘Pentapichichi’, de 58 años, ha sido jugador, técnico y analista de televisión y su siguiente paso sería como directivo.

Sánchez es conocido en su país por las constantes críticas que hace a los directivos para mejorar el balompié mexicano.

“En su momento tuve la oportunidad de reunirme con él (Carlos Hugo López Chargoy, dueño del Puebla), años atrás hubo la intención de que yo fuera el técnico del Puebla; ahora no lo descarto porque tengo muchos amigos que les gustaría que invirtiera en el Puebla”, contó ‘Hugol’ en su sección “A lo macho”, que aparece en el programa “Fútbol Picante” de la cadena ESPN.

Sánchez contó que López Chargoy, quien es dueño del Puebla y del Chiapas, dijo en entrevista que, para acatar el reglamento de la multipropiedad, que entra en vigor en mayo próximo en el fútbol mexicano, podría vender uno o a sus dos equipos.

“Ya te visitaré porque quiero comprar al Puebla”, expresó Sánchez y López Chargoy contestó: “Aquí te espero Hugo”.

