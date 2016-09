Hugo me envidia, afirma La Volpe

En una entrevista para la cadena ESPN, Ricardo La Volpe señaló que Hugo Sánchez, analista de esa cadena televisiva, sólo habla porque “tiene envidia de los jugadores a los que he dirigido”.

Ciudad de México

Agencias

La Volpe respondió a las acusaciones que hiciera este lunes por la noche “Hugol” acerca de que el técnico argentino es una persona que no sabe dirigir en el campo a las figuras, ya que siempre vive en medio de la frustración, con un carácter que lo lleva a ser una persona “amargada”.

“No sé de qué año habla (Hugo), yo dirigí durante cuatro años a una Selección llena de figuras, Borgetti es figura, Oswaldo Sánchez es figura, Rafa Márquez es figura, Pavel Pardo, “Kikín, cuatro años sin tener una indisciplina o una mala declaración, no sé de qué habla”, sentenció el “Bigotón”.

Además, Ricardo La Volpe acusó de falta de ética a Hugo Sánchez. “No puedes atacar a nadie si no tienes ningún fundamento, porque está claro que él no los tiene, tiene falta de conocimiento”.