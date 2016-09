Hugo coquetea con el América

Hugo Sánchez expresó este lunes que si la directiva del América le hiciera una oferta para ser el nuevo técnico del cuadro de Coapa, la aceptaría sin ningún problema.

Ciudad de México

Agencias

“No descarto a ningún equipo mexicano, excepto al de tu primo (Jorge Vergara)”, le dijo Sánchez Márquez a José Ramón Fernández, en el programa Futbol Picante, de la cadena ESPN.

Pese a que no dirige a ningún equipo desde el 2012 (el más reciente fue el Pachuca), Hugo manifestó que aún no está retirado como director técnico.

“Como decía Luis Aragonés, hasta que la ilusión exista y la salud me lo permita”.

El ex jugador del Real Madrid postuló a Manuel Lapuente, Carlos Reinoso y Miguel Herrera para dirigir a las Águilas, pues “reúnen las características”.

Hugo también se manifestó en contra de la llegada de Ricardo La Volpe al América, que el domingo pasado destituyó a Ignacio Ambriz como DT.