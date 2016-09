Horacio Pancheri asume doble reto

Se prepara para las puestas en escena “Don Juan Tenorio” y “Se busca un hombre”

Ciudad de México

Notimex

Convencido de que actuar en propuestas diferentes como una comedia y un drama romántico permitirá que tanto productores como el público conozcan su talento, el actor Horacio Pancheri aseguró que está por asumir el reto de dar vida a dos personajes opuestos.

En entrevista con Notimex, el también modelo detalló que en sus dos próximos proyectos teatrales mostrará la versatilidad de su talento, “porque la gente me podrá ir a ver y divertirse, pero también me verá hacer un texto de José Zorrilla, escrito en verso”.

“Es algo muy difícil, un desafío actoral muy grande y me siento muy emocionado porque creo que servirá para romper el molde de galán de novelas”, expresó el artista, quien vive en México desde hace cuatro años.

Tras mencionar que está muy enamorado del texto, el actor detalló que la puesta en escena estará dirigida por Juan José Tagle Briseño y hará temporada del próximo 25 de noviembre al 15 de febrero de 2017 en el Teatro Helénico, en la Ciudad de México.

Sobre el proyecto de comedia que tiene en puerta, “Se renta un hombre”, de Mauricio Pichardo, con dirección de Rafael Perrin”, dijo que él es el protagonista masculino.

Compartió que se trata de la historia de dos chavas que son “roomies” y están en búsqueda de un chico que se haga pasar por novio de una de ellas, porque su mamá es una señora insoportable que siempre le roba el novio y no la deja vivir tranquila.