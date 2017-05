Historia del origen de un partido

El 10 diciembre de 1988, Andrés Manuel López Obrador sembró la semilla del Partido de la Revolución Democrática (PRD) que este viernes cumplirá 28 años de su constitución como partido político en Tabasco. Una organización que, en 2012, con Arturo Núñez Jiménez como candidato a gobernador, acabó con una hegemonía de 83 años del PRI.

Luis Enrique Martínez

Rumbo Nuevo

Al medio día del 5 de mayo de 1989, el notario público número 13 Payambé López Falconi encontró un Cine Tabasco rebosado en su aforo. El ambiente predominante, era confuso: el futuro era incierto. Aún pesaba la derrota electoral del Frente Democrático Nacional en la elección de gobernador del 9 de noviembre de 1988. Y los muchos, no tenían acaso experiencia partidista.

No obstante, la suerte empezó a cambiar en la contienda intermedia de 1991. Una concertacesión cupular, designó a Carlos Alberto Wilson Gómez como primer concejal del ayuntamiento de Cárdenas, el municipio donde a partir de las 11 horas, se llevará el acto conmemorativo al 28 aniversario del PRD, aprovechando quizá aún el festejo por obtener la Flor de Oro en la Feria Tabasco 2017.

A partir del evento que se llevará a cabo en la Unidad Deportiva Municipal, empezará a deshojarse la margarita para elegir al sucesor de Candelario Pérez Alvarado como décimo primer presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD: siguieron a López Obrador como primer líder fundador, Darvin González Ballina, Octavio Romero Oropeza, Rafael López Cruz, Auldárico Hernández Jerónimo, Juan Manuel Fócil Pérez, Javier May Rodríguez, Francisco Sánchez Ramos y Roberto Romero Del Valle.

Pero ya “con carne el hueso”, las diversas corrientes internas presagian una lucha descarnada por la dirigencia que podría dejar saldos desfavorables hacia la elección del 1 de junio de 2018. En este momento, dos son los grupos polarizantes: el de los fundadores y el del diputado local Fócil Pérez. Contra éste parece estar la cargada. A tal grado que el susodicho ya identifica a sus adversarios como el “TUCOF”: Todos Unidos Contra Fócil…

El origen

En Tabasco, víctima del fraude electoral, libro que escribió tras los comicios de 1988 y que la Editorial Nuestro Tiempo puso en circulación en marzo de 1990, López Obrador reseña el nacimiento del PRD:

El 10 diciembre (de 1988), apuntó, celebramos en Villahermosa una asamblea estatal para integrar el Comité Promotor del Partido de la Revolución Democrática. Ese día, reafirmamos nuestra voluntad de luchar junto con nuestro pueblo para derrocar, por la vía pacífica y legal, el régimen antidemocrático predominante, y levantar un nuevo sistema político que permita restaurar la República y restablecer la vigilancia de la Constitución y el respeto a las leyes…

“(…) A partir de la constitución del Comité Promotor del PRD en Tabasco, orientamos nuestros trabajo político a cumplir con dos tareas básicas: la de encauzar las demandas que nos hicieron los ciudadanos durante la campaña política y la de construir el Partido de la Revolución Democrática.

“(…) En cuanto al partido, podemos decir que ha sido bien recibida por todos la idea de construir una nueva organización política. Actualmente contamos ya con 17 comité ejecutivos municipales y con el Comité Ejecutivo Estatal del PRD.

“En lo fundamental, el trabajo político de los comités ejecutivos municipales y del Comité Ejecutivo Estatal se está orientando a la organización de nuestro partido. Se trata de tener presente que contar con un partido registrado no basta para llegar al poder. La conquista del poder por el pueblo sólo es posible cuando existe una auténtica organización política, un partido político real, no sólo formal. En otras palabras, sostenemos que si hay organización política, hay partido, y si hay partido, hay posibilidades reales de conquistar el poder…”

Tras militar 25 años en las filas del PRD, López Obrador renunció a sus filas para constituir el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Con estas siglas disputara la presidencia de la república por tercera ocasión consecutiva en 2018.

La actualidad

La única sobreviviente de los fundadores que queda en la estructura estatal del PRD es Elsy Lidia Izquierdo Morales, actual secretaria de Formación Política. Como secretaria de López Obrador atestiguó las diferencias internas del naciente partido que tuvo momentos álgidos como la quema de los primeros domicilios de la sede estatal: en la calle Juan Escutia en la colonia Linda Vista y, más adelante, en la cerrada de Francisco Villa, colonia Centro, en 1994.

Ella que a pesar de ser una de las primeras mujeres cercanas al fundador del partido no sólo es testigo de esos desencuentros sino, en silencio, observó cada tres, cada seis años, la distribución de diputaciones locales y federales, senadurías, así como alcaldías y regidurías, entre sus correligionarios iniciadores del movimiento y de los priistas que hicieron valer la fábula del sapo; y, también del crecimiento político de Fócil Pérez a tal grado de liderar el grupo hegemónico en el Consejo Político Estatal y manejar a Pérez Alvarado, quien de ser taxista pasó a dirigente estatal del PRD y, ahora, aspira a la presidencia municipal de Centro, tiene mucho que contar de su partido.

Izquierdo Morales es parte de los 18 secretarios del Comité Ejecutivo Estatal (CEE). La mayoría tenían, si acaso, diez años cuando en 1989 nació el PRD. Algunos, a pesar de la juventud y la inexperiencia, cuestionan el uso del financiamiento público del partido.

Según la más reciente actualización del 5 de abril del portal de transparencia del PRD, la planeación de las finanzas partidistas estiman un gasto anual de 17 millones 876 mil 975. 72 pesos aunque el presupuesto anual disponible asciende a 17 millones 318 mil 397. 13 pesos. Cada mes, la dirigencia registra un gasto “irreductibles” por un millón 473 mil 081.31 pesos.

En la página citada no aparecen el salario de los funcionarios partidistas aunque sí la distribución mensual del financiamiento público que dispone más de 46 mil pesos a “equidad y género”, cerca de 31 mil pesos tanto a “jóvenes” como a “cuentas específicas”, mientras por consumo de energía eléctrica, el CEE paga bimestralmente más de 14 mil pesos, en renta del edificio de avenida Méndez, 94 mil 267. 12 pesos, más 16, 874. 01 pesos por la renta de un local para uso de archivo, cuyo domicilio se desconoce.

Ante la queja silenciosa por el manejo de las prerrogativas, pero sobre todo por la guerra intestina que se avecina en torno a la elección de su sucesor, Pérez Alvarado exhortó a sus correligionarios a celebrar el 28 aniversario del PRD:

“Con unidad y reglas claras, en Tabasco, es la fuerza política preponderante y lo seguirá siendo porque el dichoso cascarón está llenos de gallos y no sólo no le han quitado ni una pluma; es más, ningún gallo de peso ha abandonado al PRD, que representa la pluralidad, la diversidad y la responsabilidad…”

Después de este viernes 5 de mayo se sabrá si la razón le asiste al diputado federal Pérez Alvarado.