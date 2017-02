He aquí la diferencia

Ojo México. Cada quien manda en su país.

Difiero, pero respeto las decisiones de Trump: Justin Trudeau

Una muestra de política internacional dio ayer el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien dijo que no tiene porque “sermonear” al presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, sobre las decisiones que toma en su gobierno. Aunque difiere, aseveró que respeta la postura de Donald Trump sobre inmigrantes y refugiados. Trudeau señaló que existen diferencias con la actual postura migratoria de la Casa Blanca, pero su gobierno continuará recibiendo a ciudadanos extranjeros que no representen una amenaza terrorista. El ministro canadiense puntualizó que su pueblo no espera que cuestione al presidente de un país vecino.

Washington, EEUU

Agencias

En visita a la Casa Blanca para su primera reunión de trabajo con el ahora presidente Trump, Trudeau fue cuestionado sobre las diferencias entre su gobierno y Washington en temas como la migración y los refugiados sirios.

Mientras que el canadiense presumió el arribo de casi 40 mil refugiados en los últimos años, el gobierno de Trump se encuentra inmerso en una disputa legal luego de que una Corte decidiera suspender su veto migratorio contra ciudadanos de 7 países de mayoría musulmana.

En conferencia de prensa conjunta, Trudeau señaló que, aunque existen diferencias con la actual postura migratoria de la Casa Blanca, su gobierno continuará recibiendo a ciudadanos extranjeros que no representen una amenaza terrorista. El ministro canadiense dijo que su pueblo no espera que cuestione al presidente de un país vecino.

“Ha habido tiempos en los que hemos diferido en nuestros enfoques, y eso siempre se hecho con propiedad y firmeza. Lo último que los canadienses esperan de mí, es que venga y de lecciones a otro país de cómo debería gobernarse. Mi responsabilidad es gobernar en una forma que se refleje el enfoque canadiense, y dar un ejemplo positivo para el mundo”.

Por su parte, el mandatario estadounidense reiteró que las recientes “redadas” en contra de inmigrantes y su veto fallido forman parte del programa de gobierno que asumió ante sus electores. Trump dijo que su prioridad es “echar” a los tipos “verdaderamente malos” que no cuentan con permisos oficiales, y que hará todo lo posible para que, durante su administración, no se permita el ingreso de potenciales terroristas.