Hay trabajo, pero con salarios bajos

Enfatiza que las oportunidades laborales cuentan con todas las prestaciones de la ley

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

“Si hay trabajo, pero el problema es que son con salarios que no reúnen las expectativas que tiene el tabasqueño”, señaló el dirigente de la Federación de Trabajadores y Obreros de Tabasco (FTOT), Edgar Azcuaga Cabrera, al destacar que “ese es el problema que se tienen, ello a pesar la crisis económica que existe, son las opciones que hay”.

Reconoció que hay plazas vacantes, sin embargo la gente no quiere ocuparlas debido a que son salarios muy bajos, dijo durante una entrevista a los medios.

Dijo que el desempleo que existe en el estado no se puede negar, sin embargo, en las tiendas comerciales, en la agroindustria no ha habido recorte de personal.

“Nosotros si tenemos plazas, tenemos oportunidades de trabajo y hacemos un llamado para la gente que quiera trabajar, claro que nuestros sueldos son de 100 pesos, 120 pesos, 150 pesos, pero la gente llega y pregunta cuánto es el salario y se le dice y no se queda”, expuso.

El líder obrero indicó que pese a los salarios bajos, se cuenta con las prestaciones de ley como seguro social, Infonavit, bonos de transporte, con lo que se compensa

Y es que dijo que quien ya trabajo en Petróleo Mexicanos (Pemex), se acostumbra a ganar mucho y trabajar poco y por ello no quieren trabajar en la iniciativa privada.

Inclusive dijo que ya van a empezar a contratar los empleos temporales para fin de año, con el Buen Fin, donde se contratan de mil 500 a 2 mil personas solo para las plazas comerciales.

Azcuaga Cabrera, destacó que pese a la situación económica y social por la que atraviesa el estado las inversiones no se han frenado, y aunque sigue el recorte de personal sigue en Pemex, en otros sectores no está pasando.

“La industria privada aun y con todo lo que está pasando a estado cuidando que no haya recorte de personal, se ha estado cuando que los trabajadores tengan sus prestaciones legales y contractuales y eso nos permite cerrar un buen año”, destacó.

Indicó que en el caso de las empresas privadas no se ha dado el recorte de personal, salvo el caso de Frigorífico, Mexalit, la Industrializadora de Cacao de Tabasco que está en paro técnico en donde solo se están trabajando cinco días, respetando la seguridad social y los trabajos de las personas.