Hay que redoblar esfuerzos para lograr el cambio que requiere Tabasco: Martha Lilia López Aguilera de Núñez

Dentro de esta administración estatal que encabeza el gobernador Arturo Núñez Jiménez, el apoyo y las acciones en favor de los que menos tienen para las personas de la tercera edad, de los discapacitados, los autistas, los que tienen Síndrome de Down así como los jóvenes, son una parte prioritaria que tiene el Sistema de Desarrollo Integral de la familia DIF, que encabeza la profesora Martha Lilia López Aguilera, ello como se ha demostrado tajantemente en estos últimos cuatro años en donde ha llegado con diversos programas a los 17 municipios del estado atendiendo los requerimientos que necesita la población.

En estos cuatro años de gestión gubernamental, y como lo ha señalado en infinidad de ocasiones el gobernador Arturo Núñez Jiménez, el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia que preside la maestra Martha Lilia López Aguilera, ha sido una parte fundamental, un baluarte y sobre todo, en su caminar y en su accionar ha logrado cimentar estos programas de asistencia social para las personas que menos tienen, para los necesitados para lograr atender sus requerimientos, pero sobre todo lograr cimentar el desarrollo social en esta entidad.

En estos cuatro años, la profesora Martha Lilia López Aguilera ha logrado, junto con su equipo de trabajo y con el apoyo irrestricto del mandatario tabasqueño Arturo Núñez Jiménez, llegar a todas las comunidades, a toda la población, todo ello en cada uno de los programas que se ha diseñado para atender a los tabasqueños.

Se ha atendido esta problemática con estas acciones en favor de los que menos tienen, sobre todo por los diversos programas de asistencia social, que es una de las características que tiene el Sistema de Desarrollo Integral de Familia, ya que en sus estatutos y en su esencia, es atender estos requerimientos, saber las necesidades que tienen la población, lograr que las personas de la tercera edad, los abuelitos cuenten con satisfactores que cumplan con sus necesidades apremiantes.

Que el sector de la población de autismo tenga los requerimientos, los programas y la infraestructura necesaria para atender a este sector de la población, así como convertir a Tabasco en el primer estado de la República en contar en cada uno de sus 17 municipios, con un centro para atender a las personas con Síndrome de Down, sobre todo a los pequeños.

Así también, lograr atender a los jóvenes, sacarlos de los problemas de desintegración familiar y social con el programa Cambia Tu Tiempo, en donde evidentemente que se ha logrado cimentar el desarrollo en torno a tener la mejor familia y un desarrollo social.

En sus diversos eventos, Martha Lilia López Aguilera de Núñez ha señalado que se busca a través del apoyo social, del trabajo en equipo, en conjunto con las diversas autoridades, organismos asistenciales, iniciativa privada, y sobre todo, la gente, el tabasqueño, que estos programas también atiendan al mayor número de personas, y que a pesar de las restricciones económicas, el DIF Tabasco atiende a este sector, con la finalidad realmente de atender los requerimientos que se necesitan, para con esta situación lograr que este tipo de sectores cumplan con los objetivos que se tienen trazados.

Por ello, en estos cuatro años el sistema DIF Tabasco, ha logrado cimentar diversos programas de asistencia social, de atender a los que necesitan estos requerimientos, a los pequeños con los desayunos escolares, establecer los diversos programas para atender sus requerimientos, hasta estos programas cómo son las clínicas de Síndrome de Down en cada uno de los municipios, un logro importante dentro de la Administración Estatal y del DIF Tabasco, así como el programa Cambia Tu Tiempo, en donde ya no solamente se encuentra en este municipio de Centro, en Villahermosa, sino también ha llegado a cuatro municipios y como lo ha señalado la profesora Martha Lilia López Aguilera de Núñez, espera que a mitad de 2017 se pueda llegar a otros cuatro municipios, y así poco a poco paulatinamente se vaya cumpliendo.

También se tiene el apoyo irrestricto en las personas de la tercera edad, buscar que nuestros “viejitos” cuenten con los satisfactores necesarios de asistencia social, médica, psicológica y el apoyo de la gente para que puedan estar tranquilos en estos última etapa de su vida.

Es por ello, a través de sus recorridos que realiza en los diversos municipio del estado, Martha Lilia López Aguilera de Núñez dialoga con la gente, platica, escucha, y sobre todo que se hacen compromisos para lograr satisfacer sus necesidades.

En los diversos municipios, ha señalado la presidenta del Sistema DIF Tabasco que falta mucho por hacer, que se requieren más acciones, pero a pesar de las restricciones económicas que se tiene a nivel nacional, el DIF Tabasco busca el apoyo no solamente de la gente o del gobierno, sino también de la iniciativa privada, la cual ha sido solidaria con diversos programas para atender su llamados para lograr satisfacer estos requerimientos.

En estos cuatro años de esta administración el sistema DIF ha sido una palanca, un soporte, una entidad que ha estado de lado del gobierno del Estado, ello para atender la necesidad de los que menos tiene, y se siga cumpliendo cabalmente.

La profesora Martha Lilia López Aguilera de Núñez, ha señalado que seguirá realizando las gestorías necesarias, no se agota para atender los requerimientos, y por eso pide a toda la sociedad sin importar colores o partidos ni creencias ni absolutamente nada, que se sumen a estos proyectos para lograr atender las necesidades que se requieren.

Se ha constado que en la entidad se aplica una nueva política de desarrollo social, encaminada a fomentar una cultura de valores, que genere bienestar en las familias tabasqueñas.

La presidenta del Patronato DIF Tabasco, resaltó la labor que realiza el personal de esta institución, a quienes pidió redoblar esfuerzos y trabajar en equipo para lograr este proyecto del cambio, en el que el organismo se convierta en un verdadero rector en el estado, de la asistencia social.

“Porque nosotros tenemos en nuestras manos a todos los grupos vulnerables que incluyen niños, familias, adolescentes, personas con discapacidad y de la tercera edad y he depositado mi confianza en todos y cada uno de ustedes, quienes están al frente de la dirección del DIF, para que éste sea un verdadero ejemplo de atención a las personas”, añadió la profesora Martha Lilia López Aguilera.

Añadió que el equipo del DIF tiene puesta la camiseta del cambio, y que por ello están dispuestos a llevar a cabo, con compromiso y responsabilidad, todas esas acciones encaminadas a mejorar la calidad en el servicio para la asistencia social.

“Queremos servir a los tabasqueños y que el gobernador se sienta muy orgulloso de este DIF, que pretende ser el motor del cambio”, sostuvo la esposa del mandatario estatal.

Recordó que cuando asumió la presidencia del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), destacó que se inició en Tabasco una nueva faceta en materia de asistencia social, en armonía con lo que sucede en el contexto nacional.

La esposa del mandatario afirmó que las facultades otorgadas al DIF estatal permitirán consolidar un organismo fuerte, organizado, con iniciativa y capacidad de decisión.

En su momento, subrayó que esta reconfiguración –producto de una iniciativa enviada por el poder Ejecutivo a la consideración del Congreso del Estado–, da mayor autonomía de gestión y presupuestal a la institución.

En síntesis, subrayó, el organismo tiene ahora “más elasticidad para conseguir apoyo de la sociedad, a favor del desarrollo de los diversos grupos vulnerables que atiende: la familia; los adultos en plenitud; los niños, niñas y adolescentes; las personas con capacidades diferentes, y las mujeres”.

Se ha destacado la vocación social de Martha Lilia López Aguilera, quien, desde el DIF, busca imprimir un renovado sello al servicio público que se brinda en el rubro de asistencia social, ahora con un componente que no está previsto en ley alguna: amor por los que menos tienen y los más desprotegidos.

La presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo se pronunció por el inicio de una etapa que deje atrás los protagonismos y privilegie sólo el amor, la lealtad y la honestidad al momento de servir a la población más desprotegida.

Ante miembros de la sociedad civil y las presidentas de los DIF municipales, López Aguilera dejó claro que en la nueva fase “ayudar es el único objetivo a seguir, para dar consuelo a las familias, hacer posible las sonrisas de los niños, proteger a las mujeres y sostener a quienes no pueden hacerlo por sí mismos”.

Observó que el organismo enfrentará los retos de la descentralización siguiendo los lineamientos establecidos en la reforma a la Ley Estatal de Asistencia Social, que otorga al Sistema DIF del estado personalidad jurídica y patrimonio propio y lo convierte en el órgano rector de la asistencia social.

“Estas modificaciones nos amplían el horizonte de trabajo y nos exigen mayor compromiso. Las nuevas atribuciones conferidas significan una enorme responsabilidad, que exige espíritu de servicio y capacidad para responder oportunamente a la gente”, asentó.

Con el esfuerzo compartido de todos se construye una nueva y mejor política de asistencia social a la ciudadanía, destacó la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF Tabasco, Martha Lilia López Aguilera.

“En esta nueva etapa del DIF Tabasco, asistencia social no es lo mismo que asistencialismo. Simbolizamos protección, confianza y esperanza a todos los tabasqueños”, aseguró en presencia del gobernador Arturo Núñez Jiménez.

Dijo que se propone un DIF más incluyente, que atienda con mejores herramientas a todos los grupos vulnerables de la sociedad,

Dentro de estos aspectos, la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF Tabasco, Martha Lilia López Aguilera, destacó que dentro del aspecto de la discapacidad y bajo el lema “Rompe las barreras, abre las puertas para que entre todos tengamos una sociedad inclusiva”, la dirección de Atención a Personas con Discapacidad organizó durante el primer año de este gobierno, la Primera Carrera Atlética de Personas con Discapacidad con la finalidad de fomentar la inclusión y la participación de este sector de la población en la sociedad, y evitar con ello la discriminación.

Dijo que en el DIF se trabaja para garantizar una adecuada protección social a los grupos vulnerables, a través de políticas y programas inclusivos, que promueven entornos favorables para las personas con algún tipo de discapacidad y facilitan su rehabilitación.

Durante varias de sus intervenciones, la profesora Martha Lilia López Aguilera destacó que “la actividad deportiva es una práctica que introduce a las personas en el mundo de los valores y actitudes; el respeto a las diferencias, a la norma, al espíritu de competencia, al trabajo en equipo, a la cooperación y la superación”, añadió al valorar el esfuerzo de estos atletas para salir adelante.

Recalcó que quienes colaboran en este organismo asistencial, están convencidos que se requiere cambiar la forma de relacionarse con las personas con discapacidad. “Estamos seguros que mediante eventos como estos dejaremos atrás la cultura de la lástima, la conmiseración y la dádiva, para darle paso a la cultura del respeto, el cariño y la admiración. Necesitamos aprender a vivir nuestra vida como lo hacen ellos: con entereza, valentía y con el corazón en la mano”.

Refrendó que el DIF Tabasco su compromiso con las personas con discapacidad y los grupos vulnerables y presenta la moderna interfaz de comunicación inclusiva, siendo la primera entidad del país en implementar este dispositivo que permitirá hacer más accesible los servicios de la dependencia a la población que atiende en las diferentes áreas operativas del organismo asistencial.

Ante ello, en sus recorridos por el interior del estado, mencionó que con la implementación de este proyecto, toda la población atendida podrá tener acceso, interpretación y uso de la información que las áreas de servicio del Sistema DIF Tabasco ofrecen.

Mencionó que a través de este sistema los beneficiarios podrán tener una vía de comunicación que les permita resolver las dudas más frecuentes que surgen en referencia a los requisitos que se necesitan para acceder a los Programas Asistenciales que operan cada una de las direcciones.

Así, de una forma eficiente, se cumple con la palabra empeñada por el Gobernador del Estado al atender como una prioridad a los grupos vulnerables de la entidad.

Comentó que la conveniencia de generar esta herramienta de comunicación es un Esfuerzo Compartido entre el DIF Tabasco y el Gobierno del Estado, y que surgió ante la observación que se ejerce en las sociedades contemporáneas a la hora de forjar, fortalecer y superar prejuicios y preconceptos que encasillan a las personas con y sin discapacidad, lo que en muchas ocasiones origina actos de discriminación, tanto voluntarios como involuntarios, donde se busca esta inclusión de este sector tan vulnerable de la población.

“Con esto se busca apoyar a la población vulnerable a través de iniciativas que faciliten su desarrollo social, educativo y cultural, y con ello se integren totalmente a la vida familiar y social”, remarcó.

También comentó que actualmente opera los programas de lentes para personas mayores de 60 años y Auxiliares Auditivos.

“Uno de los compromisos que tiene el DIF Tabasco es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad mediante programas para su inserción social y económica, implementando programas de capacitación para el desarrollo de competencias y mayores posibilidades de inserción laboral”, y enfatizó que para lograrlo es importante proveerles de las herramientas necesarias que permitan su inclusión en todos los ámbitos de la sociedad.

La Profesora Martha Lilia López Aguilera, Presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del DIF Tabasco, explicó que para llevar a cabo esta tarea cuentan actualmente con dos centros que brindan atención especializada a las personas que sufren alguna discapacidad como son el Centro de Desarrollo de Habilidades para la Vida y el Centro de Atención Integral para Ciegos y Débiles Visuales en donde se brinda atención integral con alto sentido humano en áreas de especialización que le permita a estudiantes lograr un mejor desarrollo y ser más independientes y autónomos.

“Para las personas que perdieron la vista ya siendo adultos, se les enseñan a leer y escribir en braille, movilizarse con el bastón y se les brinda apoyo pedagógico así como capacitación laboral con lo que se les hará verdaderamente independientes”, donde recalcó que de igual manera que es importante que lleven a los niños al centro lo más pronto posible porque la estimulación temprana para los pequeños es verdaderamente importante para un mejor desarrollo.

Durante la charla, la Profesora Martha Lilia López Aguilera destacó que el proyecto para reubicar el Centro de Atención Integral para Ciegos y Débiles Visuales es una realidad, pues actualmente está en la Cd. Industrial, a las instalaciones del Centro de Rehabilitación y Educación Especial, lo que facilitará el acceso a las personas que hacen uso de este centro.

Habló sobre el Curso de Masoterapia en coordinación con el IFORTAB que busca capacitar a personas ciegas y débiles visuales para brindar el servicio de masajes que les permita tener ingresos propios e insertarse en la vida laboral.

Puntualizó que una forma de sensibilizar a la sociedad es a través de las manifestaciones artísticas y puso como ejemplo las obras “El Rey León” y “El misterio del circo donde nadie oyó nada” las cuales tienen propósito que la población en general tome conciencia de las posibilidades que ellos tienen para ser incluidos en nuestra sociedad.

Y habló sobre otro tema. Para estar a la vanguardia tecnológica, el DIF Tabasco cuenta ya con un sistema de comunicación inclusivo el cual tiene como fin guiar a las personas con discapacidad auditiva a través de un ordenador a conocer todos los tramites que se realizan en cada una de las direcciones del Sistema DIF Tabasco.

La Profesora Martha Lilia López Aguilera afirmó que una persona con discapacidad es un ser humano cuya desigualdad limita o impide el desarrollo pleno de sus facultades, es así que cualquier caso de discapacidad sin la atención adecuada se convierte en una cuestión de justicia social, por esta razón es responsabilidad del DIF Tabasco desplegar sus mejores esfuerzos para que esa discapacidad pueda ser plenamente atendida.

Así mismo, explicó que actualmente se operan los programas de lentes para personas con mayores de 60 años y con discapacidad, y de Auxiliares Auditivos, los cuales no tienen ningún costo, al tiempo que pidió a las personas beneficiadas reporten a dicha dirección si les han cobrado, ya que el apoyo que el DIF Tabasco otorga es totalmente gratuito.

El apoyo asistencial es una parte esencial de esta dependencia, en donde se garantiza que serán escuchados y atendidos con la calidad que se merecen.

Al mencionar la profesora Martha Lilia López Aguilera que uno de los retos del DIF Tabasco es mejorar las condiciones de vida de los grupos vulnerables a través de apoyos diferenciados en un marco de respeto a los Derechos Humanos.

Recordó que esta dirección es la puerta de acceso a los servicios asistenciales que presta el DIF Tabasco a la población de escasos recursos que se encuentran en estado de vulnerabilidad.

Aseguró que las peticiones que más solicita la ciudadanía son en su mayoría medicamentos, material de cirugía y sillas de ruedas, aclarando que se otorgan apoyos de medicinas en general, medicamentos controlados, medicamentos de alta especialidad, material de cirugía y diversas clases de aparatos ortopédicos, según la necesitad del ciudadano y su padecimiento.

Enfatizó que las recetas deben ser exclusivamente del Sector Salud como el Hospital Dr. Juan Graham Casasús, Hospital Gustavo Antonio Rovirosa, Hospital de la Mujer, Hospital del Niño Dr. Rodolfo Nieto Padrón y Centros de Salud de sus comunidades.

Explicó que es muy importante cumplir con toda la documentación que se le solicita al ciudadano para otorgarle cualquier tipo de apoyo, ya que son recursos que se tienen que comprobar tanto con la federación como el Estado.

Además, compartió que uno de los mayores logros ha sido el apoyar a niñas y niños con problemas de corazón en el Hospital del Niño Dr. Rodolfo Nieto Padrón, ya que el material de cirugía es muy costoso y esto afectaría de manera directa a la economía familiar.

Comentó que se inició con muchas expectativas el programa de Alimentación para una Vida Sana, el cual está dirigido a las abuelitas y abuelitos de 65 años en adelante que cumplan el estatus de vulnerabilidad.

Este programa entrega a los adultos mayores dos paquetes de despensas de manera bimestral, y lo más importante de esta entrega es que DIF Tabasco va directamente hasta las comunidades y así evitar que las abuelitas y abuelitos no gasten en pasaje para trasladarse a la capital y es aquí donde tenemos el respaldo del Gobernador con el recurso del Estado para la organización y operatividad de este programa.

Invitó a la ciudadanía a que lleven sus peticiones a la Dirección de Atención Ciudadana del DIF Tabasco, que se encuentra ubicado en la Col. Manuel Antonio Romero No. 203, Col. Pensiones, en el velódromo de la Deportiva, o que ingresen sus peticiones al Sistema de Atención Ciudadana, desarrollado por la Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación.

También destacó durante los recorridos que realiza en las comunidades, que Tabasco es el primero en certificarse a nivel nacional en derechos humanos, ya que es una parte del interés que se tiene en el Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF Tabasco, donde la profesora Martha Lilia López Aguilera, ha señalado que la profesionalización del servicio y de la calidad y calidez en la atención a la ciudadanía, se logró que a través de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se certifique al personal del organismo asistencial en materia de Derechos Humanos.

“La certificación es para todas las aéreas de atención ciudadana que en el quehacer gubernamental y de asistencia social cumplen la función primordial del cuidado de la población tabasqueña que requiera de algún tipo de apoyo” mencionó.

“El DIF Tabasco es punta de lanza a nivel nacional en este tipo de certificación, lo que permite que los servicios asistenciales sean prestados por personal debidamente capacitado y actualizado en materia de derechos humanos, lo que trae consigo la calidad y calidez de la atención a favor de los más vulnerables” remarcó.

Con esta certificación, el DIF Tabasco se incorpora al Sistema Nacional de Competencias, lo que contribuye al ejercicio de políticas públicas en beneficio de las y los tabasqueños.

Durante la plática, la presidenta del Sistema DIF Tabasco señaló que uno de los programas más sentidos, es el apoyo a los niños con síndrome de Down.

En este aspecto, “el gobernador Arturo Núñez Jiménez ha afirmado que en Tabasco los apoyos dirigidos a los grupos más vulnerables no se conciben como un asunto de filantropía o de mera asistencia social, sino como un reconocimiento pleno a sus derechos humanos”, por lo cual mencionó que ello es una parte sensible.

Martha Lilia López Aguilera, quien agradeció el reconocimiento de la Asociación Down quienes le entregaron un reconocimiento por la atención y la apertura de oportunidades promovidas desde la institución a favor de la calidad de vida de estas personas, destacó que ello es una parte de que se va cumpliendo.

Y se reafirmó el compromiso de este gobierno que encabeza Arturo Núñez con quienes por sus capacidades diferentes enfrentan la vida en condiciones más adversas, y adelantó que, a través de la Secretaría de Salud, trabaja para que se concrete una clínica especializada en la atención de Down.

“Quienes padecen esta discapacidad y sus familiares no están solos, cuentan con el respaldo de un gobierno sensible a los problemas que enfrentan; los padres de familia tienen todo el apoyo para lograr el desarrollo emocional e intelectual de sus hijos”, indicó.

La profesora Martha Lilia López Aguilera destacó que el reconocimiento recibido no representa un logro personal, toda vez que es resultado del esfuerzo compartido de todo el Sistema DIF, los pacientes y sus padres, además de familiares.

López Aguilera reiteró su respaldo incondicional a las personas con síndrome de Down, con cuya asociación civil viene trabajando desde años atrás, y ratificó el compromiso del DIF estatal a favor de la construcción de un futuro digno y productivo para ellos.

“En Arturo Núñez y Martha Lilia tienen a dos aliados que lucharán siempre porque los niños que padecen síndrome de Down tengan un mejor lugar dentro de la sociedad”, puntualizó la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del DIF.

Es por ello, que para dar continuidad a la palabra empeñada por la actual administración que encabeza el Lic. Arturo Núñez Jiménez de dar respuesta pronta a las demandas de los sectores más vulnerables de la población y en especial en las áreas de salud, por lo cual una de sus satisfacciones son las clínicas de atención integral a niños con Síndrome de Down, para la atención de la población que sufre este padecimiento.

Con lo cual se cristaliza la posibilidad que exista un espacio de este tipo en cada uno de los municipios de la entidad, afirmó la Profesora Martha Lilia López de Núñez, quien durante todo el año encabezó los cortes del listón inaugural de estas clínicas.

Todo ello se dio dentro de las actividades correspondientes a la celebración del día mundial de la atención a niños con Síndrome de Down, y en el cual se anunció que con la participación de la Secretaría de Salud Estatal, los Gobiernos Municipales y el Sistema DIF Tabasco, se concretó que en cada uno de los 17 municipios de la entidad se cuente con una clínica especializada en atención a pacientes con alteración en el cromosoma 21.

Indicó que ante el Secretario de Salud en el Estado, los Directores de los hospitales comunitarios reconocieron el incansable esfuerzo que realiza el Sistema DIF Tabasco en la búsqueda de la inclusión de las personas con discapacidad pero sobre todo buscar siempre la mejoría de su calidad de vida, estas clínicas permitirán atender y dar seguimiento a los niños en las áreas de terapia física, nutrición y pediatría para canalizarlos a los hospitales de alta especialidad para que reciban atención especializada en oftalmología, audiología, gastroenterología, ortopedia y cardiología entre otras para que puedan alcanzar una mayor esperanza de vida.

En su momento, el dialogo con las Presidentas de los DIF Municipales, agradecieron el compromiso que tiene el gobernador y la presidenta del Sistema DIF por dotar de mejores condiciones de vida a los sectores más vulnerables, en donde le indicaron que ello “muestra su sentido humano y lo convierten en una acción de gobierno que hoy se consolida con la puesta en marcha de estos espacios”.

También señaló que en la actual administración que encabeza Arturo Núñez Jiménez, una de sus prioridades es de atender a los sectores más vulnerables de la población, se estuvo inaugurando las clínicas para atención de niños con Síndrome de Down en el interior del estado, en cada una de las regiones, donde la Profesora Martha Lilia López de Núñez, quien asistió, agradeció el apoyo a las autoridades del sector salud, así como reconoció el incansable esfuerzo que realiza “todo el Sistema DIF Tabasco en la búsqueda de la inclusión de las personas con discapacidad”.

Afirmó que la inauguración de las diversas clínicas permitirá atender y dar seguimiento a los niños en las áreas de terapia física, nutrición y pediatría y poder canalizarlos a tiempo para que reciban atención especializada en oftalmología, audiología, gastroenterología, ortopedia y cardiología entre otras, pues se ha observado que con un mayor seguimiento pueden alcanzar mayor esperanza de vida.

Para dar continuidad al compromiso de que en cada uno de los 17 municipios del estado se cuente con una clínica de atención a niños con Síndrome de Down, queda de manifiesto el compromiso de la actual administración por brindar atención de calidad a los sectores más vulnerables.

Martha Lilia López Aguilera, comentó “que estos esfuerzos no deben quedar aislados y que no sólo sirvan para la foto, sino que hay que darle continuidad para beneficio de los niños que viven esta condición”.

Gracias a la preocupación de la administración estatal, se han creado en los municipios de la entidad este tipo de clínicas que ayudarán de forma integral a las familias que en su seno cuentan con un integrante con este tipo de discapacidad a desarrollarse de manera plena”

Para consolidar el proyecto de atención integral a personas con Síndrome de Down y con discapacidad intelectual, este día fue presentado el taller “Discapacidad: Un reto con sentido humano y Esfuerzo Compartido” que promueve el DIF Tabasco en coordinación con la Consultoría Frederick Soler.

Al reconocer el interés de la Presidenta del Sistema DIF Tabasco, Martha Lilia López Aguilera, por dar atención integral a las personas con discapacidad, se invitó a todas las personas que tengan interés en apoyar el desarrollo de las personas con Síndrome de Down y discapacidad intelectual, ya sean profesionales, padres, acompañantes o tutores a que participen en este taller, el cual constará de 4 temas desarrollados especialmente para la atención de este sector de la población. Entre ellos: “Lectura y escritura”, “Enseñanza de las matemáticas”, “Sexualidad y habilidades sociales” e “Integración sensorial y taller de habilidades académicas”, los cuales tienen como fin principal dar un acompañamiento en el desarrollo intelectual y social de las personas con alteraciones en el cromosoma 21.

Es un gran logro que en el estado de Tabasco se realice este taller, el cual ya ha sido impartido en otros estados de la república con resultados muy alentadores, subrayó que el tema de lectura y escritura es un curso práctico para que todas las personas involucradas en la educación de personas con Síndrome de Down y discapacidad intelectual puedan acceder a la lectoescritura, en pocas palabras, alfabetizarlos, y con esto romper con el tabú de que estas personas son incapaces de acceder a estos niveles de conocimiento.

El método que se utiliza es traído de España y está comprobado que es una forma fácil y práctica para que este sector aprenda a leer y escribir.

De igual manera afirmó que el tema “Enseñanza de las matemáticas” confirma que con métodos acordes a las características propias de estas personas puede ser posible que accedan al conocimiento y a la práctica de las operaciones básicas y con algún grado de complejidad que les permita interactuar de manera independiente en la vida cotidiana.

Además cumplir con las metas establecidas en beneficio de las personas más vulnerables, es uno de los compromisos fundamentales del Sistema DIF Tabasco, por tal razón durante este año una de las prioridades de la actual administración, ha sido el establecimiento de Clínicas para la atención de personas con Síndrome de Down en cada uno de los 17 municipios del estado y así, en Esfuerzo Compartido con la Secretaría de Salud, brindar servicios de calidad y especializado a este sector de la población.

Se pretende dar atención integral, multidisciplinaria y completa al paciente con diagnóstico de Síndrome de Down, así como a su familia, hasta finalizar su periodo de crecimiento y desarrollo en la adolescencia, y con esto prevenir y vigilar la presencia de enfermedades degenerativas durante la edad adulta, con la finalidad de que se logre una integración adecuada a la sociedad mediante una dinámica de atención coordinada y periódica.

En su momento, la Presidenta del Sistema DIF Tabasco aseguró que el Gobernador del estado está pendiente de todos estos proyectos y siempre está en la mejor disposición de apoyarlos.

“El nacimiento de un hijo provoca un sentimiento de alegría y satisfacción pero cuando el niño trae algún padecimiento nos cambia la vida, cuando el médico dice que tiene Síndrome de Down es un golpe muy fuerte que muchos papás, es por ello que el DIF Tabasco en Coordinación con la Secretaría de Salud crearon las Clínicas de Síndrome de Down que funcionan en los 17 municipios”, comentó la Presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF Tabasco, la Profesora Martha Lilia López Aguilera.

La Profesora Martha Lilia López comentó que con estas clínicas se da la cobertura en todo el estado para la atención de este padecimiento, además cabe hacer mención que Tabasco es el único estado con Clínicas con Síndrome de Down en todo su territorio.

El propósito fundamental de las clínicas es dar una atención interdisciplinaria al paciente con Síndrome de Down para su integración a la sociedad, a la vida laboral y a la educación de manera temprana, y con ello se cambiar su calidad de vida.

En los municipios se ofrecen los servicios de pediatría, psicología, nutrición y terapias de estimulación temprana, que son las atenciones de primer nivel; posteriormente se canalizan al Hospital del Niño donde se pasan a las especialidades como ortopedia, neurología, cardiología que son subespecialidades para contribuir a su desarrollo de los niños.

Así mismo habló acerca de escuela para padres, que es una asesoría que brinda la clínica al familiar sobre el diagnóstico del Síndrome de Down, para que los arrope y hablen sobre el futuro que va a llevar su hijo y la manera en cómo poder apoyarlo, porque todos los papás cuando les entregan a sus hijos tienen esa responsabilidad de poder pensar por el niño, y es indispensable que el personal esté completamente capacitado, dijo la Coordinadora Estatal de las Clínicas Down.

De igual forma el espacio físico de la Clínica de Síndrome de Down en el Hospital del Niño, donde no había mucha privacidad para el paciente, y gracias a las gestiones de la Presidenta del Consejo Consultivo Ciudadano del Sistema DIF Tabasco con el Gobernador, el Secretario de Salud y el mismo organismo asistencial, es que se pudieron establecer las clínicas en los hospitales municipales para que allí se pudieran dar la atención a los niños y niñas.

En cada una se llevó a cabo una inspección para verificar los espacios y al personal que pudieran estar en las misma, se realizó un manual operativo de las clínicas en cada municipio, que se entregó al Gobernador, al Secretario de Salud, al DIF Tabasco, a los directores de hospitales, a las presidentas municipales y cuando dieron la luz verde se comenzó a capacitar al personal, para después pedir a las autoridades que nos agendarán para las inauguraciones de cada una de las clínicas en los 17 municipio, y así poco a poquito estamos caminando.

“Es muy importante la atención que se les da a los pacientes en el sector salud, porque si hay niños sanos, habrá niños productivos, es por ello que es muy importante que Salud lleve el control del niño desde que nace, porque hay papás que abandonan los tratamientos y cuando regresan a las consultas o las clínicas traen padecimientos fuertes, cabe mencionar que a raíz que se inauguraron las clínicas aparecieron muchos niños que nunca habían tenido ningún tipo de tratamiento”, estableció la presidenta del Sistema DIF Tabasco.

“Los padres de familia plantearon no tener a veces el monto económico para venir a Villahermosa a las consultas, por eso fue que se pensaron estas clínicas en cada municipio”, comentó la Presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del DIF Tabasco.

Indicó que los requisitos que se deben cumplir para acceder a las clínicas es acta de nacimiento, certificado de nacimiento, comprobante de domicilio, la póliza de Seguro Popular, porque muchas veces se hacen cirugías correctivas que hay veces que se llevan hasta un año e, es por eso muy importante que estén inscritos al Seguro Popular.

“Las mamás somos guerreras porque estamos al pendiente de nuestros hijos”, dijo la Profesora Martha Lilia López Aguilera la clínica le asegura que pueda ir 3 o 4 veces a la semana a las terapias, cuando venían hasta la capital se gastaba más de $200 pesos y hoy se tienen muy buenos resultados.

El horario de atención de las Clínicas Down en todos los municipios es de 8 de la mañana a 14:00 horas, pero cuando es apertura de expediente tienen que presentarse desde las 7 de la mañana o pueden marcar al número 9932-31-10-89 para mayor información.

Dentro de la plática, la profesora Martha Lilia López Aguilera habló de uno de los programas más trascendentales, como es Edifica, donde se busca que la coordinación en la suma de esfuerzos de distintas secretarias del gobierno que encabeza el Lic. Arturo Núñez Jiménez a través de Edifica, es el compromiso que tiene el Sistema DIF Tabasco, para llevar los servicios y programas más elementales a las comunidades de alta marginación de nuestro estado, afirmó la Profesora Martha Lilia López Aguilera de Núñez.

Indico que “Edifica” se integra por 6 componentes que son: Seguridad, Salud, Asistencia Solidaria, Bienestar Económico y Desarrollo, Educación y Medio Ambiente, así como Seguridad Alimentaria.

A través de tres niveles o etapas y en las cuales participa activamente la sociedad en su conjunto.

La Secretaría de Salud participa en el Programa Edifica con acciones de prevención y promoción de la salud en las comunidades donde todos los servicios que preste la dependencia serán totalmente gratuitos, buscando tener entornos saludables para prevenir las enfermedades de vector como son el dengue, zika o chikungunya, a través de edifica se promoverá que las mujeres embarazadas acudan puntualmente a sus consultas médicas y que todos los niños de las comunidades tengan completos sus esquemas de vacunación, formando así comunidades sanas que les permita mejorar sus hábitos de higiene y alimentación, acotó.

“Edifica es una respuesta del Gobierno del Estado a través del DIF Tabasco para atender las necesidades que la población tiene día con día, la SDET participa en Edifica con el Programa de la Central de Abasto Móvil y la estrategia Tabasco Industrial, buscando así impulsar a microempresas de las 15 localidades de alta marginación que Atiende en su primera etapa este programa”, remarcó.

“Trabajar en equipo de forma coordinada para beneficio de la población de mayor vulnerabilidad, es en esencia Edifica, porque es la conjunción de todos los esfuerzos de las dependencias del gobierno en una sola iniciativa, al Edifica con la construcción de paradas del transporte público en las comunidades y se continuará con la renovación del parque vehicular”, señaló.

La dependencia que tiene a su cargo se encarga de coordinar las acciones de los 17 entes públicos del gobierno estatal que integran Edifica, así como acercar todos los programas y servicios que opera cotidianamente el DIF.

Esta coordinación de esfuerzos es una muestra clara del interés de la actual Administración por consolidar la cohesión social en todas las comunidades, a través del esfuerzo conjunto del gobierno y la sociedad trabajando en tres ámbitos: el personal, el familiar y el comunitario, reafirmando valores como la confianza mutua trabajando de manera organizada se reducirán los tiempos para que los beneficios lleguen más pronto a la población, este trabajo nos permitirá tener un mejor Tabasco.

“Se busca que con “Edifica” se puedan acercar la oferta de 155 servicios a las comunidades y con ello ayudar a la economía familiar”.

Y agregó que “se les lleva el mismo servicio, con la misma calidad y calidez con la que se atiende a quienes llegan a cada dependencia a realizar algún trámite.

En el DIF Tabasco se trabaja de manera cercana a las familias y estamos en contacto con sus expectativas, es por ello que “Edifica”, un proyecto en donde el Gobierno de Arturo Núñez lleva programas y capacitaciones de 17 dependencias de la administración estatal, para satisfacer las necesidades de las comunidades alta marginación”, comentó la Profesora Martha Lilia López Aguilera de Núñez, Presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF Tabasco.

“Edifica” busca que las acciones del gobierno lleguen a las comunidades y la intervención de las dependencias para empoderar a las comunidades y de forma autónoma, obtengan beneficios para su comunidad.

“Edifica” se integra por 6 componentes que son: la seguridad, Salud, Asistencia Solidaria, Bienestar Económico y Desarrollo, Educación y Medio Ambiente, así como Seguridad Alimentaria.

Se trabajará de manera conjunta en 15 comunidades del municipio del Centro, las cuales se encuentran en alto grado de marginación, y carecen de servicios en el ámbito de salud, educación, seguridad, entre otros.

Las primeras comunidades son Ismate y Chilapilla primera sección, Chiquiguao, La Vuelta, Miraflores 1 y 3 sección, Las Matillas 4 Sección , Barranca y Amate 3, La Cruz del Bajío, Acachapan y Colmena de la 2da a la 4ta sección, La Manga y La Ceiba.

En el arranque del programa, indicó que se trabaja con la Secretaria de Educación (SE), Secretaría de Salud (SSA), Instituto Estatal de la Mujer (IEM), Instituto Estatal de Cultura (IEC), Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), Servicio Estatal de Empleo (SEE), Secretaría de Energía Recursos Naturales y Protección Ambiental (Sernapam), Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (Sedafop), Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco (Ifortab), Protección Civil, Instituto Tabasqueño de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo (SDET), Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP) y el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCyTET); así mismo, diversas direcciones del DIF Tabasco harán presencia en las comunidades donde se lleve a cabo este programa, como lo son Atención Ciudadana, Atención a Personas con Discapacidad, Desarrollo Comunitario, Orientación Familiar y Asistencia Social, Profade, CREE, Servicios Alimentarios.

“El programa consta de tres niveles: el primero, dirigido al individuo, y en este se otorga capacitación, el segundo nivel dirigido a las familias, les permite tener acceso a los programas de apoyos económicos, cumpliendo con las reglas de operación de cada dependencia; y el tercer nivel, son beneficios a nivel comunidad, rescate de espacios públicos, techados en las escuelas, señalamientos en las vías, etc. todos los servicios serán gratuitos”, mencionó.

De igual forma, se busca unir fuerzas para la construcción de comunidades modelo, donde a través del trabajo de las misma se apoyen los integrantes de las comunidades y con ello salir adelante bajando los niveles pobreza que les permita abatir la marginación en las que se encuentran.

“El DIF Tabasco coordina la oferta que se lleva a las comunidades, en cada una de las 15 localidades se crearon comités y cada uno cuenta con un mínimo de 12 miembros, y sólo se dedican a organizar la comunidad para que cuando lleguen con los programas de los diferentes entes públicos la comunidad esté organizada”.

También indicó que es importante comentar que antes de iniciar el programa, había más de 6 mil personas pre-inscritas, “hoy hay 6855 personas”.

“Se busca que con “Edifica” se puedan acercar la oferta de 155 servicios a las comunidades y con ello ayudar a la economía familiar. Se les lleva el mismo servicio, con la misma calidad y calidez con la que se atiende a quienes llegan a cada dependencia a realizar algún trámite.

La estrategia busca elevar las condiciones de vida de habitantes de 15 localidades de este municipio; se considera hacerla extensiva a las 16 demarcaciones restantes”.

Es por ello, que la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF Tabasco, Martha Lilia López de Núñez, al poner en marcha el programa “Edifica”, que busca mejorar las condiciones de vida de habitantes de 15 comunidades del municipio de Centro, dijo que se trabaja para lograr cristalizar este sueño.

“Se pretende llevar servicios, apoyos y obras de 17 instituciones de la administración pública a 15 comunidades de alta marginación de Centro. Se trata de ir en apoyo de sus habitantes”, aseguró.

Explicó que se analizarán los resultados de julio a diciembre de este año para que se haga extensiva la estrategia social a otras comunidades de alta marginación de las restantes demarcaciones.

Dijo que se trata de atender a personas con discapacidad, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, mujeres y hombres.

“El trabajo del DIF es transversal, porque atiende a todos los integrantes de la familia, el núcleo principal de toda sociedad”, aseveró.

“Edifica” se basa en seis componentes: salud, asistencia solidaria, bienestar económico y desarrollo, educación y medio ambiente, seguridad alimentaria, y prevención y seguridad familiar, y tiene como lema “Edifica tu vida, tu familia y tu comunidad”.

La presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF Tabasco destacó que el programa pretende reconstruir el lazo social en las localidades.

“El gobierno de ANJ llegará directamente a las comunidades, junto y con la gente”, puntualizó.

López de Núñez refrendó el compromiso del organismo de asistencia social para seguir trabajando cerca de las familias.

“Se brindarán apoyos, asesoría jurídica, talleres, orientación psicológica y capacitaciones, entre otros servicios”.

López de Núñez refirió el interés de la administración estatal en vincular de manera efectiva a las instituciones de gobierno con la sociedad, para fortalecer a las comunidades y combatir las carencias de alimentación, seguridad y asistencia social.

Además aseguró que el gobernador Arturo Núñez Jiménez quiere que se trabaje en equipo para mejorar la calidad de vida, así como aprender un oficio que permita salir adelante.

“El programa servirá como enlace con las autoridades municipales para atender a la brevedad necesidades de alumbrado, pavimentación y drenaje”.

Otro de los rubros en donde el Sistema DIF son las personas de la tercera edad. Aquí, la presidenta del mismo, profesora Martha Lilia López Aguilera ha señalado en sus visitas a los municipios, que como parte del apoyo que otorga el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Tabasco a los adultos mayores y personas con capacidades diferentes.

El objetivo primordial es la búsqueda del bienestar social a través de estos apoyos para beneficiar a los adultos mayores con algún tipo de debilidad visual, ya que con las gafas podrán realizar sus actividades de manera cotidiana.

Se dijo agradecida por la luz que se enciende a partir de este día con los lentes recibidos de las personas de la tercera edad, porque muchos los necesitaban pero no los podían costear.

Refrendando el compromiso con los adultos mayores, el DIF Tabasco busca crear una conciencia social para su bienestar, así como promover la solidaridad y participación ciudadana, que permitan fomentar una cultura de aprecio por la vejez y así lograr un trato digno y sin discriminación que les facilite su autonomía y autorrealización.

La Presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF Tabasco, Profesora Martha Lilia López Aguilera informó que esa es una dirección creada en esta administración, precisamente para que los adultos mayores del estado de Tabasco puedan acceder a los programas que el DIF ofrece para ellos, como son el Área de Atención Gerontológica y Residencia del Anciano: Casa del Árbol, en donde se cubren todas las necesidades de las personas mayores desamparadas que atiende.

En la Casa del Árbol, el área médica brinda una atención integral, realizando todos los estudios requeridos a la hora del ingreso de los pacientes, se cuenta con áreas de enfermería, terapia física y rehabilitación, nutrición, lavandería, belleza, así como el área de terapia ocupacional la cual ayuda a mejorar de sus capacidades físicas y mentales.

Remarcó que para apoyar a los adultos mayores se han signado convenios con el Hospital Juan Graham Casasús y el Hospital de Salud Mental, con la finalidad de que los abuelos que requieran atención médica pueda asistir, cabe mencionar que actualmente se cuenta con cuidadores quienes permanecen las 24 horas del día hasta que el paciente egresa del hospital.

Mencionó las 13 reintegraciones familiares que se han logrado durante esta administración.

La sociedad civil, instituciones gubernamentales, no gubernamentales y académicas se acercan a la Casa del Árbol para preguntar cuáles son las necesidades con las que pueden apoyar y realizan sus donativos.

De igual forma, se dialogó sobre la familia que es una prioridad. En este aspecto, la presidenta del Sistema DIF profesora Martha Lilia López Aguilera que el brindar protección y auxilio a las familias tabasqueñas es una de las prioridades del Sistema DIF Tabasco, por tal motivo la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (Prodemfa) se convierte en una dirección fundamental para otorgar atención y asesoría jurídica y legal en temas como el derecho familiar y el maltrato infantil propiciando en todo momento el respeto a los derechos de todos y cada uno de los integrantes de las familias.

Afirmó que la principal función de esta dirección es difundir, promover, garantizar y proteger los derechos de los niños, niñas, adolescentes y otros grupos vulnerables como son los adultos mayores, mujeres víctimas de violencia, personas con discapacidad y la familia en general, así mismo, dio a conocer que en cada uno de los municipios existe la Procuraduría de la Defensa del Menor las cuales realizan las mismas funciones que la Procuraduría Estatal, por lo que no es necesario que los ciudadanos viajen en primera instancia a la capital del estado.

Especificó que los centros asistenciales que dependen de Prodemfa son el Albergue Temporal, la Casa Hogar, Centro de Atención Integral a Menores Adolescentes, Módulo de Menores Migrantes No Acompañados, Centro de Atención a la Mujer y aclaró que el Centro de Atención a Menores, Víctimas e Incapaces de DIF es el área a través de la cual se reciben las denuncias anónimas, además se realiza trabajo social, se brinda apoyo psicológico y asesoría desde la perspectiva de la asistencia social con la garantía y protección de los derechos de los infantes.

También comentó que tienen una estrecha colaboración con la Casa del Árbol brindando asesoría en casos de omisión de cuidados, mismos a los que se les busca solución apoyándolos con la mediación entre los familiares de los adultos mayores.

Respecto a la Agencia para Víctimas Vulnerables el director enfatizó que el logro fue que estuviera dentro de la Prodemfa y con esto facilitar a la población el inicio de sus trámites acercando los servicios. A su vez habló de la red DIF para la solución pacífica de conflictos en la familia la cual es un modelo nacional cuyo objetivo es que integrantes de familia en situaciones de conflicto puedan resolver sus diferencias a través de facilitadores especializados; cabe mencionar que el DIF Tabasco recibió en pasados meses un reconocimiento por su ejemplo en la implementación de este modelo.

Dentro del marco de la prevención, la Procuraduría ofrece pláticas, talleres y conferencias los cuales están diseñados para atender diversos temas que atañen a la familia.

Y un logro fue el reconocimiento de UNICEF en favor de la niñez tabasqueña por parte del DIF, por lo cual dijo que en el marco de la Firma de Adhesión del Gobierno del Estado de Tabasco a la Iniciativa promovida por UNICEF, “10 x la Infancia”, de la cual el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia forma parte desde el mes de mayo, la representante de dicha organización, comentó que es importante invertir en los niños tabasqueños para asegurar un futuro próspero a la entidad.

Se signó la adhesión de este gobierno para cumplir 10 compromisos que buscan proteger a las niñas, niños y adolescentes y fortalecer su mejor desarrollo dentro los ámbitos de educación, alimentación, salud y bienestar social.

Dijo que la representante de UNICEF, Isabel Crowley, reconoció el trabajo en favor de la infancia y sus derechos que se realiza en el estado, mismo que centra las bases para que Tabasco responda de manera efectiva con la protección de los derechos de todos los niños y niñas sin excepción pero enfocándose en los que tienen mayores necesidades, en los que viven en situaciones de pobreza marginación y los que son víctimas de violencia o explotación, mencionó que la mejor muestra del compromiso de Tabasco con su infancia son los resultados concretos que muestra el Sistema DIF Tabasco.

Asimismo, afirmó que desde UNICEF reconocen el importante esfuerzo del DIF, por los avances en temas como el combate a la desnutrición, el impulso a que todos los niños cuenten con acta de nacimiento y al combate y prevención de la violencia y maltrato infantil.

Asimismo, enfatizó que es importante destacar la labor que se ha hecho desde el DIF Tabasco para ampliar la atención a niños con discapacidad, promover la equidad de género, la igualdad y la no discriminación en conjunto con el sector educativo y de salud.

Sobre el CREE, la presidenta del Sistema DIF Tabasco indicó que “proporcionar servicios de medicina especializada en rehabilitación y terapia física para prevenir, habilitar o rehabilitar en forma integral a las personas que así lo requieran y propiciar su incorporación a una vida productiva, es el propósito del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE)”.

La Profesora Martha Lilia López Aguilera, Presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF Tabasco,

comentó que el CREE ofrece diversos servicios como consultas médicas en sus diferentes especialidades: medicina física y rehabilitación, medicina deportiva, audiología, nutrición, psicología; estudios de Rayos X, electromiografías, audiometrías; laboratorio de órtesis y prótesis, donde cabe destacar que el centro cuenta con técnicos que diseñan y fabrican éstas a costos más accesibles para los pacientes, ayudando a su economía; así como hidroterapias con tecnología como la del HydroWorx 2000, única en el país.

De igual manera comentó que el CREE, hoy brinda en promedio, 944 consultas médicas al mes, y 8079 terapias físicas, 635 terapias de lenguaje e igual número de terapias ocupacionales; y se busca incrementar las cifras principalmente en la consulta médica y psicológica ya que se cuenta con el recurso humano que tiene la capacitación adecuada.

En materia de infraestructura, se han realizado varias acciones como el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos médicos y de rehabilitación de todo el centro, lo cual permite brindar un mejor servicio; el de la bomba sumergible del CREE, que mantiene controlada el agua de la laguna y el vaso regulador aledaño al centro, previniendo y disminuyendo el riesgo de inundación; el mantenimiento y funcionamiento del aire acondicionado que ya opera al 100%; así como reparación de plafones dañados, impermeabilización, pintura, y la reparación del domo de la recepción principal, mencionó.

Agregó que las Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR) que ahora forman parte del DIF Tabasco, ubicadas en los municipios de Cárdenas, Comalcalco, Centla, Teapa y Emiliano Zapata, también están recibiendo el mantenimiento necesario.

Enfatizó la reubicación de las áreas infantiles lo que permite que los niños reciban una mejor atención con tecnología, infraestructura y personal adecuado para las diversas terapias que reciben; esta Sala de Tratamiento Integral Infantil estará integrada por 4 consultorios de lenguaje, un área exclusiva de mecanoterapia infantil, un área de hidroterapia infantil, un área de estimulación temprana, un área de actividades de la vida diaria y un área de estimulación multisensorial.

Al afirmar que el papel principal que juega la familia en el proceso de rehabilitación de los pacientes, es el apoyo afectivo, emocional y psicológico, pilares fundamentales para la recuperación de toda enfermedad, lesión o alteración funcional, mejorando con ello la autoestima del paciente y beneficiándolos en su recuperación, dijo que la importancia de este centro radica en que las personas con alguna incapacidad, limitación funcional o discapacidad, no tienen que buscar el servicio de medicina física, rehabilitación y terapia física fuera del estado.

También dijo que se tiene que romper el ciclo de violencia contra la mujer, por lo cual “en el DIF Tabasco creemos en las mujeres y en su firmeza para trascender la intimidación y el miedo que genera la violencia de género, es por eso que prestamos servicios de asistencia social a favor de las mujeres que se encuentran en condiciones vulnerables y requieren de nuestro apoyo”, afirmó la Profesora Martha Lilia López Aguilera de Núñez.

El Centro de Atención a la Mujer (CAM) es un refugio donde se brinda seguridad a las mujeres, mexicanas y extranjeras, que viven en la entidad en situaciones de violencia para salvaguardar su integridad y la de sus familiares.

Se remarcó que a este centro se canalizan distintos casos, no sólo de violencia física sino también otros tipos como pueden ser psicológica, verbal, patrimonial, entre otras, y con esta información invita a las mujeres que se identifican con alguna, a que realicen la denuncia correspondiente al CAMVI-PGJ, a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del DIF (Prodemfa), al Instituto Estatal de las Mueres (IEM), la Fiscalía General del Estado (FGE), los DIF y Prodemfas municipales para que valoren su situación y las canalicen a la instancia correspondiente.

Se informó que el CAM tiene capacidad para 8 núcleos familiares, el cual consiste en madres con sus hijos; además comentó que dentro del centro se imparten clases de regularización para los niños y talleres para las madres y así no pierdan secuencia de su formación educativa, esto porque las mujeres que ingresan al centro con sus hijos no pueden mantener un relación con el exterior por su propia protección, de acuerdo al modelo de atención que dura 3 meses, el cual algunas dejan al mes, debido a que no pueden salir, de igual manera algunas permanecen más tiempo y, en experiencia de la psicóloga, son los más exitosos.

Los servicios que se brindan en el Centro de la Atención a la Mujer son gratuitos, desde asesoría jurídica hasta alimentación.

Y exhortó a la población a romper el ciclo de la violencia, ayudando, denunciando y alzando la voz.

De igual forma, indicó que “hablar de discapacidad no es solamente un asunto de medicina o especialistas en la materia, en la atención a las personas con discapacidad concurren la ética, la política, la economía, la ciencia, la tecnología y la sociedad en su conjunto para cumplir con 3 propósitos centrales: aliviar, compensar o disminuir su discapacidad, expandir sus expectativas de mejor calidad de vida y apoyar su lucha por la felicidad”.

“En el DIF Tabasco hemos incorporado en su atención las peculiaridades de nuestro entorno y la idiosincrasia de nuestras familias; es por eso que se creó el Centro de Desarrollo de Habilidades para la Vida”, afirmó la Profesora Martha Lilia López Aguilera de Núñez.

Precisó que el Centro VIDHA es un centro asistencial que está orientado a dar atención con calidad y calidez a niños, jóvenes y adultos con alguna discapacidad de manera integral y con alto sentido humano.

“Éste cuenta con 6 áreas de atención para personas con discapacidad de moderada a severa, las cuales les ayudan a adquirir más y mejores habilidades que favorecen su desarrollo e inclusión en el ámbito familiar y social, y agregó que el objetivo es mejorar la calidad de vida de los alumnos procurando el equilibrio emocional y afectivo, favoreciendo su comunicación y el lazo familiar, el cual contribuye a su bienestar general”.

También informó que la edad mínima para ingresar al Centro VIDHA es de 3 meses, ya que permite brindar atención oportuna, adecuada y necesaria por medio de la Estimulación Temprana, lo que genera mayores y mejores resultados a lo largo de su desarrollo.

Dentro de las terapias que reciben los 30 alumnos que actualmente se atienden están: estimulación sensorial, terapia física, terapia de lenguaje, expresión corporal y música, además del aprendizaje integrado adaptado, el cual busca que el alumno vaya tomando conciencia de sí mismo y del entorno que lo rodea; y el neurofeedback que es un entrenamiento que permite al alumno aprender a regular y cambiar eléctrica cerebral.

Cabe mencionar que el centro cuenta con personal capacitado, como maestras en educación especial y psicólogas.

El apoyo entre todos los miembros de la familia es importante para su desarrollo, pues no hay mayor alegría que compartir los avances y logros de los alumnos, e invitó a los padres de familia con algún hijo con discapacidad a que se acerquen al Centro VIDHA, un lugar donde se les apoya y se escuchan sus preocupaciones e inquietudes para que todos juntos, como familia, superen los retos que se les presentan.

Ya con un gran entusiasmo, se habló del programa Cambia Tu Tiempo, en donde se pretende que la juventud salga de las garras de la delincuencia, de la desintegración.

Y lo catalogo como una respuesta clara de la administración que encabeza Arturo Núñez Jiménez hacia la juventud de la entidad.

“El Programa “Cambia Tu tiempo” tiene como propósito fundamental, integrar a los jóvenes de la entidad tabasqueña en el quehacer social, a través de un novedoso programa diseñado especialmente para que los jóvenes de entre 16 a 25 años de edad, utilicen una parte de su tiempo en actividades de asistencia social”, remarcó.

Con el propósito de crear una sólida consciencia social y con el compromiso de reconstruir a través de este programa parte del tejido social, el Gobierno del Estado en coordinación con el Sistema DIF Tabasco, asumen el compromiso de aportar nuevos caminos para la atención de los grupos que conforman a la sociedad tabasqueña, en este caso los jóvenes otorgándoles la oportunidad de colaborar activamente en el desarrollo de actividades sociales.

“El programa es un concepto creado en Chile y adecuado a la realidad de la entidad y con el cual se busca que un joven destine 32 horas al mes de su tiempo apoyando en un primer momento al DIF Tabasco y sus Centros Asistenciales con actividades de asistencia social, estas 32 horas serán gratificadas con vales, canjeables en el transporte urbano, útiles escolares, boletos para el cine, entretenimiento, análisis clínicos, medicamentos, ropa, accesorios, cafés entre otros en establecimientos participantes con quienes previamente se ha expuesto el programa y se han firmado convenios de colaboración, la gran mayoría de estos son empresas locales a las que se les busca dar promoción para reactivar la economía de la entidad”, indicó la profesora Martha Lilia López.

Indicó que en total se ofertarán 32 mil horas al mes y se tiene previsto comenzar en la capital del estado.

Recalcó que éste “no es un programa laboral como tal, sino un programa de participación social con beneficios a través de una gratificación en especie, de entrada se busca beneficiar a más de dos mil jóvenes en el primer mes de operación”.

Y dijo que hay que ingresar a www.cambiatutiempo.mx y sigue los siguientes y sencillos pasos: crea tu usuario, contesta la encuesta en línea, entrega tu documentación en los módulos de Cambia Tu Tiempo, asiste al curso de inducción y obtén tu credencial, elige la actividades que más te gusten tales como ayudar en un Centro Asistencial o un Espacio Público, realiza tus actividades y por último canjea tus horas por vales en los módulos de Cambia Tu Tiempo.

Cuando se presentó el programa “Cambia tu tiempo” con una asistencia de miles de jóvenes esperando a saber que era cambiar su tiempo; la profesora Martha Lilia López Aguilera dijo que este es un programa que busca fomentar en los jóvenes una cultura de apoyo social para que se sientan parte de su comunidad y esto ayude a que haya una mejor integración social y por ende, comiencen a regalar una sonrisa.

“Cambia tu tiempo, comparte una sonrisa”, es un programa público que oferta actividades de asistencia social donde pueden canjear por bienes y servicios con las empresas participantes, los chicos van a realizar actividades y esas horas se cambiarán por vales, es un sistema económico que fomenta las actividades a través de la ayuda en la asistencia social, aseguró.

“La población que será atendida son jóvenes de 16 a 25 años, y se habla de todos los estratos sociales, queremos llegar a la población juvenil para que nos puedan apoyar y tengan mejoras entre todos, actualmente el programa sólo incluye a este sector de la población joven y se está revisando la posibilidad que se pueda extenderse a mayores edades, pero por ahora es así para tener un mejor control de las actividades”, aseguró.

Las actividades que se ofertan en “Cambia Tu Tiempo” es a través de horas, el DIF Tabasco propondrá las actividades y los chicos elegirán cuales son las actividades que ellos puedan asistir dependiendo de su tiempo, serán desde las 8 de la mañana con actividades de mañana, tarde y noche; se pretende que se tenga todo tipo de chicos, escolarizado y no escolarizados, muchos podrán estar trabajando y algunos no, se trata de llegar a la población juvenil y comenzar a hacer el cambio que necesitamos, aseveró.

“El proceso de inscripción es muy fácil, primero hay que ingresar a la página www.CambiatuTiempo.mx y crear un usuario, después ellos van a elegir las actividades para que sepan cuales hay o cuales son las que más les gustan, habrá una evaluación psicométrica, después irán a entregar la documentación, y posteriormente habrán sesiones de inducción para que sepan cuáles son las actividades, el tiempo que dure la inducción ya estará contando en el canje de los vales y finalmente ellos realicen sus actividades para después canjear sus vales; así es el proceso, además cabe hacer mención que se podrán canjear desde 2 horas y hasta 32 horas”.

Dijo que “como parte integral del programa, los jóvenes van a contar con un seguro dentro de la realización de sus actividades y esto les dará a los padres de familia más tranquilidad saber que sus hijos además de ayudar, están protegidos”.

“Se tomó este rango de edad porque estadísticamente se dice que Tabasco es una población joven, el 30% de los jóvenes esta en este rango de edad, además sabemos que existe actualmente un problema de valores y con la misma familia y parte de esto tiene que ver con los jóvenes, como una acción de Gobierno de forma integral, se decide crear “Cambia tu Tiempo” para que se comience así, pero eso no nos limita, lo que queremos es ayudar a reconstruir el tejido social y que mejor que en comenzar con los jóvenes, pues ellos son los que tienen las ganas de ayudar a los demás, y como somos uno de los estados que tiene los mayores números de jóvenes, es la puerta para comenzar a hacer estos cambios”, resaltó la presidenta del Sistema DIF Tabasco.

“Las actividades a realizar están primordialmente en los centros asistenciales del Sistema DIF Tabasco y lugares al aire libres como parques y avenidas, pueden comenzar desde hacer un cuenta cuentos en un Centro de Desarrollo Infantil (Cendi), ir a la Casa del Árbol y escuchar a los abuelos y estar acompañándolos, el hacer juegos o dinámicas con los niños de la Casa Hogar o con los del Albergue Temporal, donde se irán acompañando de personas que van a supervisar las actividades y quienes les dirán como realizar las mismas, por ejemplo en la calle, se harán actividades para que se haga una integración familiar, y fomentar la parte de los valores, de lo que se trata es que todos los integrantes de las familias participen, algo tan sencillo como dar minutos de su tiempo, comienza a cambiar su perspectiva, con jóvenes que se vuelven más sensibles a los problemas de los demás, que permee en los jóvenes la palabra ayuda o solidaridad, y que sean parte de sus propias acciones”.

El Programa “Cambia Tu Tiempo”, es novedoso proyecto diseñado para los jóvenes con el proyecto de crear una sólida conciencia y reconstruir el tejido social para que podamos hacer el cambio que tanto necesitamos como sociedad.

“Arrancó en 4 municipios este proyecto en Huimanguillo, Cárdenas, Comalcalco y Cunduacán”, comentó la Profesora Martha Lilia López Aguilera, Presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF Tabasco.

Es un programa que ayuda a los grupos vulnerables a través de los jóvenes, donde se promueven valores como solidaridad, empatía, respeto, cooperación, tolerancia, puntualidad, ayudar al prójimo, etc.

Las actividades que se realizan se dividen en centros asistenciales, y de áreas públicas y actividades especiales. Dentro de los centros asistenciales están el CREE, Casa Hogar, Casa del Árbol, el Albergue para Familiares de Enfermos y en los Cendis, siempre enfocado en la práctica de un valor, ellos no realizan un trabajo, ellos ayudan y cooperan, con un mínimo de 2 horas al día y un máximo mensual de 32 horas; para agendar las actividades tienen que ingresar a la página www.cambiatutiempo.mx donde el día 12 y 25 de cada mes se liberan las actividades en el sistema y ellos son los que deciden las horas y los lugares donde quieran hacer sus actividades.

Lo que se les da a los jóvenes es un estímulo por su participación, se otorgan $70 pesos por hora, lo que equivale mensual a $2,240 pesos si juntan las 32 horas posibles; ahora hay una nueva manera de canalizar sus recursos, es a través de un monedero electrónico, si el joven decide ahorrar su dinero durante un año, lo puede hacer, no hay limitantes a través de esta manera de pago, y puede usarse en cualquier lugar que tenga terminal bancaria, lo único que no se puede comprar con bebidas alcohólicas y cigarros.