Hay que dejar la mezquindad a un lado y unirse los partidos para lograr más recursos al estado: Francisco Castillo

“Hay que dejar la mezquindad a un lado, quitarse la camiseta de los partidos y luchar para evitar que el Gobierno federal de una estocada al estado con recortes al presupuesto federal”, señaló el dirigente en Tabasco del Partido Acción Nacional, Francisco Castillo Ramírez.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

En entrevista, critico fuertemente las aseveraciones del ex gobernador y actual diputado local Manuel Andrade Díaz de que los representantes federales no deben ayudar al gobierno estatal por diversas cuestiones, a lo que calificó como “mezquindad”.

“Aquí es sencillo; si a Tabasco le va bien, a nosotros los tabasqueños también, es por ello que no se entiende esta postura del diputado, cuando el beneficio es para todos”.

Por lo cual, dijo que a pesar que Acción Nacional no tiene diputados federales tabasqueños “los representantes populares de otras entidades se encuentran en la mejor de las disposiciones de estar trabajando junto con los tabasqueños; eso se llama unidad y no estar velando por tus propios intereses, que lo más seguro no son los de Tabasco”.

Destacó Francisco Castillo que “hay que quitarse la camiseta partidista, los colores, aquí representan a todos los tabasqueños, por lo cual, esperamos que los tres diputados federales del Revolucionario Institucional dejan a un lado esta mezquindad y realmente se pongan la camiseta de Tabasco”.

De igual forma, el ex diputado local partidista mencionó que “deben trabajar unidos en contra de un Gobierno federal que nos está golpeando severamente”, al criticar que “se está apoyando a gobiernos emanados de este partido político”.

También se le hizo “extraño, en comentarios que se tienen, que a la entidad del Estado de México se le asignen más recursos, cuando el siguiente año son las elecciones, como que parece muy extraño que el bastión del presidente, tenga esa cantidad de recursos y afecta severamente a otros estados, como es Tabasco”.