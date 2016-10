Hay “miopía política”: Medina Filigrana

El diputado local del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Marco Rosendo Medina Filigrana dejó en claro de qué existe “miopía política de los diputados federales priista, José del Pilar Córdova y Liliana Ivette Madrigal”, quienes evidentemente no están apoyando la gestoría del mandatario tabasqueño Arturo Núñez Jiménez, para evitar que el recorte presupuestal federal se severo para esta entidad.

En este sentido y después de que en un evento, el gobernador Arturo Núñez Jiménez dio a conocer los nombres de 5 diputados federales, cuatro perredistas y la diputada federal Georgina Trujillo Zentella, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que se está estar apoyando fuertemente para lograr que el presupuesto no caiga severamente en Tabasco, es evidente que los otros dos representantes populares que son Liliana Madrigal y José del Pilar Córdova, “no están realizando su trabajo”.

Mencionó que existe una “miopía política” por parte de estos dos representantes populares, ya que evidentemente cuando uno es representante popular “debe quitarse la camiseta del partido político, y pensar solamente en Tabasco, la ciudad y no en intereses personales, políticos o de grupo”.

Dijo que ojalá cambien su actitud, que busquen evidentemente estar apoyando en una misma fuerza, en unidad, en un solo grupo ante las instancias federales correspondientes, ello para evitar que el recorte presupuestal federal no sea tan severo cómo se está esperando, y con ello realmente pensar en los tabasqueños y no solamente en ellos mismos.

De igual forma dijo que cuando él fue diputado federal, estuvo apoyando a presidente municipales priistas con recursos, obra y nunca se dijo que era solamente para perredistas.

“Y se trabaja en el congreso para todos los municipios, sin importar el calor político”.