Mezquindad política de Liliana Madrigal y Pilar Córdova de no apoyar a Tabasco: De la Vega Asmitia

El congresista enfatizó el compromiso mostrado por los diputados federales de oposición que se pusieron la camiseta por Tabasco

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

Al dejar en claro que los diputados federales emanados del Partido de la Revolución Democrática trabajan junto con el Gobernador para evitar un recorte presupuestal severo y celebró que la priista Georgina Trujillo este dentro de este concepto “donde deja a un lado lo político por Tabasco”, el presidente de la Jucopo, diputado José Antonio de la Vega criticó a los otros dos representantes populares tabasqueños “de no sumarse y dejar a un lado el interés de Tabasco”.

En entrevista con los medios y ante el cuestionamiento de que el mandatario estatal Arturo Núñez en un acto en Macuspana dio a conocer los cinco nombres de los diputados federales que se pusieron la camiseta de Tabasco, entre ellos la priista Georgina Trujillo, el perredista dejó en claro que “los otros dos, no les interesa Tabasco”.

Por ello criticó el hecho de que en vez de ayudar a sus representados, los dos diputados federales del PRI estén enfocando su actividad a lo electoral, con miras a 2018

“Repruebo la postura y actitud que asumieron al dar la espalda al llamado que efectuó el gobernador Arturo Núñez para hacer un frente común y evitar recortes al presupuesto de nuestra entidad”.

De La Vega Asmitia, lamentó la mezquindad política y falta de visión de los diputados federales José Del Pilar Córdova Hernández y Liliana Ivette Madrigal Méndez, al señalar que en la defensa del presupuesto 2017, antepusieron su interés partidista al interés superior de Tabasco.

Asimismo, sostuvo que su actuación como diputados federales da mucho de qué hablar, porque demuestran que no tienen visión de lo que requieren los tabasqueños, pues en vez de ayudar a sus representados, están pensando más en las próximas elecciones y enfocando su actividad a un punto de vista electoral.

Y celebró que además de los legisladores del PRD, Candelario Pérez Alvarado, Óscar Ferrer Ávalos, Aracely Madrigal y Héctor Peralta Grappín, gente con mayor experiencia política como la también diputada federal Georgina Trujillo Zentella “sepa hacer a un lado ese tipo de grillas para enfocarse en lo que mejor le conviene a nuestro estado”.

Al respecto, el presidente de la Junta de Coordinación Política afirmó que tanto Liliana Ivette Madrigal como José del Pilar Córdova no se están comportando como servidores públicos “para lo cual reciben un salario, que es para atender y beneficiar a la ciudadanía a la cual representan”.