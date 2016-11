Hasta 2018. No aspiro a dirigir el CEN del PRD: Arturo Núñez

Aclara el gobernador que sí está trabajando en el estado la gendarmería, pero exclusivamente en labores de inteligencia y de apoyo, mas no con presencia física, para atacar de frente a los delitos de alto impacto. Puntualizó que un grupo de gobernadores emanados del PRD, han solicitado que la renovación de la dirigencia nacional “se realice a través del voto universal supervisado por el INE, pero nada de querer ser dirigente de mi partido”. “No, no me interesa ser dirigente nacional, un servidor estará como gobernador hasta el 31 de diciembre de 2018, no debe quedar la menor de las dudas”.

“No, no me interesa ser dirigente nacional de mi partido, el de la Revolución Democrática; un servidor estará como gobernador hasta el 31 de diciembre del 2018, no debe quedar la menor de las dudas”, respondió el mandatario estatal ante la posibilidad de asumir esta responsabilidad para los comicios presidenciales.

En entrevista con los medios, el jefe del ejecutivo dejó en claro, que el grupo de gobernadores emanados del sol azteca, han solicitado que, ante el relevo que por estatutos le corresponde a la dirigencia nacional del PRD “se realice a través del voto universal supervisado por el INE, pero nada de querer ser dirigente de mi partido”.

¿Al estar en el grupo de gobernadores del PRD que se han pronunciado por comicios internos universales, usted le interesa ser el próximo dirigente perredista?

“No, no de ninguna manera; lo que pasa es que por razones estatutarias, el año que entra se tiene que renovar la dirigencia nacional y estatal del PRD, porque concluye el periodo de los compañeros que fueron electos para este periodo, en donde existen algunas voces al interior del partido que dicen que no se tiene que hacer una elección universal, sino a través de consejo; nosotros creemos que la buena experiencia que se tuvo en la elección anterior a cargo del Instituto Nacional Electoral (INE), que de nueva cuenta se vaya una elección universal con el apoyo del INE y profesionalización”.

Y aclaro que “no estoy en ese tenor; yo seré Gobernador hasta el 31 de diciembre del 2018”.

De igual forma, destacó que hasta este momento no se han “salido” los nombres de quienes pueden ser, “pero llegará el nombre, pero que se empiecen a ver postulantes, además que el grupo de gobernadores perredistas, no tenemos un hombre, lo que queremos es un procedimiento seguro”.

Dialogaré con la madre de la menor

De igual forma, se le cuestionó sobre la marcha de la semana pasada donde un grupo de familiares de la joven Heber le pidieron su apoyo, el mandatario estatal respondió:

“Primero que nada, desde el primer momento el titular de la FGT y el secretario de gobierno, han estado muy atentos al caso; yo también a través de ellos, donde el secretario de gobierno e pasado lunes lo recibió en el momento de acceder al congreso del estado a su comparecencia, y le dio una cita; y derivado de ello si es necesario, yo los recibo con mucho gusto”.