Harto de España

El defensa Gerard Piqué anunció que el Mundial de futbol Rusia 2018 será la última competición oficial que dispute con la selección española.

Madrid, España

Agencias

El también jugador del Barcelona expresó su decisión después del triunfo de 2-0 del combinado español sobre su similar de Albania. “No es un calentón, lo he meditado y me siento así”, declaró el futbolista.

Piqué agregó que “siempre he venido a la selección ilusionadísimo y lo vengo haciendo. Estoy muy comprometido con el proyecto del técnico (Julen) Lopetegui. Empezaremos y acabaremos esto juntos en Rusia 2018″.

El catalán ha participado en 82 juegos con la selección absoluta de España y ha conquistado la Eurocopa en dos ocasiones (2008 y 2012), así como el mundial de Sudáfrica 2010.