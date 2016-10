Hartazgo del PRI: Castillo

“Toda política proveniente del Partido Revolucionario Institucional, la gente ya no lo aguanta, estamos en manos hoy de una política proveniente precisamente del PRI en materia federal que la gente ya no aguanta y por supuesto los tabasqueños no se creen el discurso, por lo cual sencillamente van a perder”, señaló el presidente del Partido Acción Nacional (PAN) Francisco Castillo.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

En entrevista, el dirigente blanquiazul manifestó que si hay un partido que va a salir perdiendo la elección estatal como a nivel nacional, es el PRI, ya que aseguró que la gente está cansada, “hay un hartazgo de sus gobiernos y eso se ve claramente en la propia sociedad”.

Destacó que “la gente ya no cree en los discursos de los priistas”, donde señaló que la visita del líder nacional del PRI Enrique Ochoa Reza al estado solamente fue un “show pero es más de lo mismo, ni sus partidarios le creyeron”.

Indicó que “el anuncio a sus militantes que si el PRI gana el gobierno del estado en Tabasco para el 2018, lo hará también en todo el país, es una falacia, un acto populista”.

El líder panista aseguró que toda política proveniente del tricolor la gente ya no lo aguanta, “estamos en manos hoy de una política proveniente precisamente del PRI que la gente ya no aguanta y por supuesto los tabasqueños no se creen el discurso”.

“El dirigente Ochoa Reza puede decir lo que quiera, me parece que hay un partido que le ha demostrado a la sociedad a Tabasco y a México que no sabe gobernar, lo único que sabe es atracar los recursos públicos”, increpó.

Hizo énfasis que si el ex gobernador Andrés Rafael Granier Melo no estuviera en la cárcel hubiera sido invitado al evento como los ex gobernadores Roberto Madrazo Pintado, Manuel Andrade Díaz.

“Ellos no pueden engañar a la gente tratando de inventar procesos de justicia interpartidistas, cuando en realidad estamos viendo que solamente es un show”.