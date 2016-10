Harán un dueto

Sandoval, quien grabó el video de su tema “Cuánto más”, anunció que hará dueto con Cristian Castro para su nuevo disco que saldrá a la venta el 15 de octubre

El cantante Sandoval, quien grabó el video de su tema “Cuánto más”, anunció que hará dueto con Cristian Castro para su nuevo disco que saldrá a la venta el 15 de octubre.

Dijo que siempre le ha fascinado la música de Cristian y de último momento le habló para que hicieran mancuerna en la pieza “Gracias, te amo”, que el ex integrante del dueto Lu considera podría ser el segundo sencillo a lanzarse cerca del 14 de febrero.

Ambos artistas coincidieron en un evento. “Estaba escuchando sus canciones y dije ¡qué bonito canta!, así que le hablé por teléfono para invitarlo a que grabara conmigo y me dijo que sí, se arregló y en dos días ya estábamos en el estudio grabando”, declaró a los medios.

El intérprete de “Por besarte”, calificó como impresionante esta colaboración, pues considera que el hijo de Verónica Castro dejó todo en la cancha, mostrando su pasión y disciplina en el trabajo.

“Es un tipazo, yo lo conozco desde hace mucho tiempo, es un gran tipo, bromista e incluso me dio sugerencias para cómo podríamos hacer el video”, puntualizó el vocalista.

Por otra parte, compartió que el corte “Cuánto más”, cuyo clip grabó dentro de las instalaciones de un hotel en la Ciudad de México, está enfocado a las nuevas generaciones, para que suene en el antro, pero sin dejar a un lado su estilo musical de baladas.