Harán homenaje a Soda Stereo

Café Tacvba y Carla Morrison encabezarán un homenaje a Soda Stereo, la mítica banda argentina

Buenos Aires, Argentina

Notimex

Los mexicanos Café Tacvba y Carla Morrison encabezarán un homenaje a Soda Stereo, la mítica banda argentina, que se realizará aquí el 12 de noviembre próximo con la participación de 25 artistas latinoamericanos.

El Festival FRI Music, que es gratuito y se celebra desde hace seis años en Buenos Aires, será el marco para rendir tributo al grupo de rock más importante en Argentina.

Los organizadores informaron este martes en un comunicado que los “tacvbos” Rubén Albarrán, Emmanuel del Real y los hermanos José Alfredo y Enrique Rangel serán una de las principales atracciones del magno evento.

Desde el mediodía de ese sábado, el público podrá admirar a las bandas que se presentarán en tres escenarios de manera simultánea, entre ellos Morrison, la joven mexicana que se ha destacado en los últimos años con su propuesta de pop alternativo.

En esta fiesta de la música también participarán estrellas latinoamericanas como el colombiano Juanes y los argentinos Kevin Johansen y su banda The Nada más Illya Kuryaki and the Valderramas, el dueto que integran Dante Spinetta y Emmanuel Horvilleur.

Zeta Bosio, uno de los tres miembros de Soda Stereo, fue el encargado de seleccionar a las bandas emergentes que participarán en esta celebración.

Richard Coleman, Alex Anwandter (Chile), Massacre, Banda de Turistas, Indios, Leo García, Tonio Jáuregui de Libido (Perú), Juan Ingaramo, Rayos Laser, Walter Domínguez, Rey Hindú y Utopians son otros de los artistas convocados.