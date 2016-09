Habrás más Superman

Después de su aparición en “Man of Steel” y “Batman v Superman: Dawn of Justice”, podría llegar una nueva película del superhéroe muy pronto

El manager del astro de Man of Steel (El hombre de acero), Henry Cavill, dice que una secuela del filme de Superman viene en camino.

Cavill repitió el papel a principios de año en Batman v Superman: Dawn of Justice y actualmente está filmando una película sobre la Liga de la Justicia, junto a Ben Affleck como Batman, que se estrena en 2017.

El manager de Cavill, Dany García, dijo a la revista Newsweek que el actor está “empezando a expandir” el mundo de Superman para la próxima cinta del superhéroe.

Tanto Man of Steel como Batman v Superman recibieron reseñas poco entusiastas de la crítica pero fueron grandes éxitos de taquilla.