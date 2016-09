Habrá austeridad en 2017, hay que trabajar con lo que se tiene: José Antonio de la Vega

El congresista no descarta la posibilidad de sesionar inclusive los fines de semana, para avanzar en la agenda legislativa de este fin de año

Luis Enrique Martínez

Rumbo Nuevo

Ante la crisis económica predominante en el país, el diputado José Antonio De la Vega Asmitia se pronunció por mantener la política de austeridad establecida por el gobierno estatal y exhortó a los entes públicos de Tabasco a “seguir viendo hacia delante y trabajar con lo que tengamos”, tras abrir la posibilidad de que el Congreso estatal sesione hasta los fines de semana para “avanzar lo más posible” en la agenda legislativa de fin de año.

En la ineludible coyuntura de armonizar el marco jurídico local con las leyes federales, el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Cámara de Diputados resaltó la creación del Sistema Nacional Anticorrupción que impele a reformar la constitución local y diversas normas para expedir las leyes del Sistema Estatal Anticorrupción, así como la de Responsabilidades Administrativas, ésta última que se conoce popularmente como Ley 3de3, y, además, la de Justicia Administrativa.

Así también, el coordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) reiteró que la agenda legislativa a desahogar a partir del miércoles 7 y hasta el 15 de diciembre, incluye además reformas a las leyes orgánicas de los tres poderes del Estado; la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y crear la Fiscalía Especial Anticorrupción a tono con el Sistema Estatal Anticorrupción.

Entre otras actividades previstas en el segundo periodo de sesiones ordinarias, la Legislatura 62 deberá aprobar la Ley de Ingreso y el Presupuesto de Egresos 2017, así como atender las comparecencias de los secretarios del gabinete del Ejecutivo local para la glosa del IV Informe del gobernador Arturo Núñez Jiménez.

“Vamos a tratar que este año podamos avanzar lo más posible todo este conjunto de leyes. Por eso podremos sesionar las veces que sea necesario, incluso los fines de semana”, expresó el diputado en entrevista de vestíbulo antes de que iniciara la sesión solemne de apertura al segundo periodo de asambleas ordinarias.

Cuestionado acerca de la crisis económica del país, De la Vega Asmitia manifestó que en Tabasco se deberá seguir aplicando una política de austeridad debido a que casi el 88 por ciento del presupuesto estatal que se ejerce, es de origen federal, mismo que se vio afectado por la drástica caída de los precios internacionales del petróleo, apuntó.

“Tendremos que ajustarnos el cinturón en todo el país, y en Tabasco tenemos que seguir viendo hacia delante y trabaja con lo que tengamos”, enfatizó como un mensaje a los consejeros electorales al indicar que 2017 no es año electoral por lo que sus administradores “deben ceñirse a lo que se le autorice y no pedir recursos adicionales”.

En cuanto a la ruta partidista que tomarán los tres diputados declarados independientes, el presidente de la JUCOPO señaló simplemente que las puertas del PRD “están abiertas” para cualquier ciudadano que se desee afiliar, incluyendo a los legisladores ex militantes del PVEM, Morena y PRI.