Guerra de declaraciones. Clinton y Trump, se enfrentan en primer debate

Sondeos de medios internacionales dan como ganadora a la candidata demócrata Hillary Clinton, tras el primer debate con su oponente el candidato republicano Donald Trump.

Washington, EEUU

Agencias

Al comenzar el primer debate presidencial en la contienda por la Casa Blanca, la candidata demócrata Hillary Clinton y el republicano Donald Trump abordaron la economía de Estados Unidos, los empleos y la relación con países con los que el país tiene una gran relación comercial como México y China.

“Debemos construir una economía que funcione para todos, significa que necesitamos buenos trabajos para los estadounidenses, en infraestructuras, innovación, tecnología, energía renovable”, inició la demócrata desde la Universidad Hofstra en Nueva York, donde se realiza el debate.

Sin embargo, el magnate republicano no tardó en reiterar su posición de “devolver los empleos y las fábricas a EU”, señalando que países como México y China “nos roban nuestros empleos y dañan la economía de nuestro país”.

“Tenemos que renegociar nuestros acuerdos comerciales y evitar que estos países se roben nuestros empleos. Cuando nosotros vendemos a México hay un impuesto de 16% cuando nos venden a nosotros no hay impuestos es un acuerdo defectuoso que ha durado por años, pero los políticos no han hecho nada al respecto”, aseguró Trump.

Durante el debate sobre los acuerdos comerciales a nivel internacional, el magnate espetó una vez más a Hillary Clinton el que su esposo, el ex presidente Bill Clinton, aprobó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el cual, aseguró “es el peor tratado que ha firmado EU”.

Empleos y cuestiones laborales

El primer debate entre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton y Donald Trump, finalizó luego de más de una hora y media de intercambios y acusaciones entre quienes se disputan el sillón más poderoso del mundo.

Ambos discutieron sobre sus planes económicos y de creación de empleo, las tensiones raciales que están sacudiendo al país en los últimos tiempos y la política exterior de Washington, especialmente en Medio Oriente.

Hillary Clinton fue la primera en contestar una pregunta del moderador Lester Holt, sobre su plan para crear mejores puestos de trabajo para los trabajadores estadounidenses.

Clinton dijo que “la cuestión central es en qué clase de país queremos vivir. Tenemos que crear una economía que funcione para todos”. La candidata demócrata dijo que su receta se concentra en “innovación, tecnología, pequeñas empresas, energías renovables, el aumento del sueldo mínimo y un salario igual para las mujeres, y compartir las ganancias de las empresas”.

También llegó el primer ataque de la candidata demócrata a su rival republicano. Clinton cuestionó el préstamo que le dio el padre de Trump para empezar con su carrera de empresario.

El republicano contestó: “Mi padre me dio un préstamo muy pequeño y yo lo transformé en una empresa multimillonaria”.

Hillary volvió a tomar la palabra y en otra definición contundente dijo: “Trump cree que mientras más se ayuda a la gente adinerada, mejor será”.

Luego fue el turno de Trump, quien inició el debate pregonando su plan para crear empleos y aseverando que México y otros países los “están robando”.

Trump dijo: “Nuestros empleos están huyendo del país, están yendo a México y muchos otros países”.

“Tenemos que impedir que sean robados nuestros empleos”, señaló, y afirmó que la construcción de fábricas en México es como “la octava maravilla del mundo”.

“Están usando nuestro país como alcancía para financiarse”, dijo el magnate. “Tenemos que parar que nos roben los trabajos, parar que nuestras empresas dejen EEUU”.

Renegociar tratados

Trump exigió la renegociación de tratados comerciales de Estados Unidos y dijo que la creación de empleos prosperará en un gobierno suyo debido a sus planes de impuestos bajos y menos regulaciones. “Voy a reducir las tasas desde el 35 hasta el 15 por ciento para las pequeñas empresas”, dijo.

Para el candidato conservador, “nuestro país está en problemas. (Clinton) No sabe qué hacer ante devaluaciones en esos otros países, especialmente en China. Lo que están haciendo con nosotros es algo muy triste”. “Yo traeré empleos de vuelta. Tú no puedes”, le lanzó a la ex secretaria de Estado.

Uno de los cruces más intensos fue sobre el tema del comercio internacional. Clinton, atacada en este tema por Trump, defendió la herencia de Bill Clinton. “Mi esposo hizo un buen trabajo en los 90″, dijo Hillary.

“Aprobó el peor acuerdo comercial en la historia de este país”, retrucó Trump, refiriéndose al NAFTA, el acuerdo comercial con México.

Clinton buscó salir del tema para ella incómodo y dijo: “No asumamos que el comercio es el único tema en nuestra economía”.

“Hay devastación por todas partes por el NAFTA”, volvió a la carga Trump. “Usted dijo que el NAFTA es lo mejor de lo mejor en los acuerdos de comercio”.

Clinton le respondió que “tú vives en tu propia realidad”.

“¿Entonces es culpa de Obama?”, preguntó socarronamente Trump.

Mails de Clinton y declaración jurada de Trump

Trump atacó a Hillary afirmando que revelará su declaración jurada si Clinton revela los 33 mil correos electrónicos que borró desde su servidor privado.

Clinton había sugerido que el magnate está escondiendo su declaración jurada porque esconde “algo terrible”, como un bajo porcentaje de impuestos o pocas contribuciones de caridad.

Sobre la cuestión controvertida de los mails, Clinton dijo que asume la responsabilidad de usar el servidor privado para sus mails como Secretario de Estado. “Cometí un error usando mi mail privado”, dijo Clinton. “Esto es seguro”, marcó Trump y Clinton retrucó: “Asumo la responsabilidad por eso”.

Tenso cierre

Los dos candidatos han salido con todo en el último asalto, quizá a sabiendas de que el encuentro no estaba dejando un claro ganador.

Trump ha sido el primero en atacar en la fase final, afirmando que Clinton “no tiene la vitalidad necesaria para ser Presidenta de este país”. Cuando ella se ha defendido enumerando su experiencia pasada, el republicano ha replicado que ella “tiene mucha experiencia, pero es una experiencia mala”.

Clinton ha respondido jugando la carta feminista, y atacando a Trump por sus numerosos y ampliamente conocidos comentarios machistas. El multimillonario ha intentado replicar sin mucho convencimiento, y ha concluido su defensa incidiendo en los millones de dólares que Clinton gasta en publicidad negativa hacia él y que, pese a ello, están “empatados” en las encuestas. Sin embargo, sólo una reciente encuesta de Bloomberg muestra un empate entre ambos contendientes.

En su última intervención, Clinton se ha limitado a hacer el habitual llamamiento a las urnas. Trump, que ha cerrado el debate, ha aprovechado para advertir sobre la regularización masiva de inmigrantes ilegales, de forma que su rival no pudiera replicar sobre esta polémica medida de la Administración Obama.

El debate, por tanto, ha concluido sin novedades, con ambos candidatos ateniéndose a lo previsto e intentando convencer a su electorado, discutiendo más sobre el pasado que sobre propuestas de futuro, y dejando la contienda abierta para las próximas semanas. El siguiente debate presidencial se celebrará el 8 de octubre.

Economía, tema central

El debate, que comenzó con unos minutos de retraso, se inició con varios bloques de economía, en los que Trump se identificó como un exitoso empresario que tenía los conocimientos para hacer crecer la economía del país. Para ello, insistió en sus ideas de renegociar los acuerdos comerciales con estados como China o México y bajar el impuesto de sociedades. Además, ha acusado a la Reserva Federal (Fed) de tomar decisiones políticas y “no hacer su trabajo”, lo que aventura que traerá consecuencias negativas en un futuro próximo.

Por su parte, Clinton se ha centrado en la necesidad de invertir en energías renovables para crear empleo, en subir impuestos a las grandes fortunas para que contribuyan con el crecimiento de las clases sociales menos favorecidas. Ha señalado a su rival afirmando que jamás ha tenido que enfrentar dificultades económicas, y le ha acusado de haber “timado” a personas que han trabajado para sus empresas al no pagarles por sus servicios.