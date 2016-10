Guardiola no volverá nunca al Barcelona

Valentí Guardiola, padre de Pep Guardiola, dijo en declaraciones a la Cadena SER que no ve nada probable un regreso de su hijo al FC Barcelona. “¿Volver al Barça? ¿A qué? ¿A hacer de recogepelotas? La verdad es que no le veo ni de presidente ni tampoco en el banquillo.

Barcelona, España

Agencias

Sus años en el Barça ya pasaron, por lo que no creo que salga bien otra vez. Como mínimo el banquillo seguro que se puede descartar”, comentó.

Por otra parte, Guardiola, que apoyará al Manchester City en el partido de este miércoles, cree que su hijo “está bien en todos los sitios”. “En Alemania también estuvo bien, le querían mucho y ahora en Inglaterra ha entrado por la puerta grande”, apuntó.

Valentí también dio su opinión sobre si Pep podría convertirse, en un futuro, en seleccionador español. “Diría que en la selección catalana podría ser, pero en la selección española no le veo. No es por nada, yo no le tengo tirria a nadie. Todo el mundo es libre de pensar lo que quiera. Y no sé lo que hará, no soy nadie para decir lo que tiene que hacer”, concluyó sobre una posibilidad ciertamente muy remota teniendo en cuenta las opiniones políticas que Pep Guardiola ha expresado públicamente en los últimos años.