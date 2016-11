Grave situación de Cruz Azul

El experimentado portero de Cruz Azul, José de Jesús Corona, afirmó que ya es grave la actualidad que vive la institución luego de concretar un torneo más sin clasificar a la liguilla, lo cual trajo como consecuencia que la sequía por el título aumentara.

Ciudad de México

Notimex

“Después de no clasificar en esta ocasión, de nueva cuenta, ya es tocar fondo, es algo grave lo que sucede en la institución, y cada uno tiene que tomar su responsabilidad”, comentó en conferencia de prensa.

De los años que lleva en La Máquina aseguró que este es, “un momento muy complicado, una etapa muy difícil, de las más complicadas que ha vivido el club”.

Reconoció que hay decepción por no estar dentro de la “fiesta grande”, situación que cada jugador deberá asimilar para ser autocrítico, a la espera de saber su futuro en el equipo “cementero”.

“Hay mucha desilusión por no llegar a la clasificación, desilusión por no conseguir los objetivos. Tenemos que cerrar lo más decoroso que se pueda, con una victoria”, indicó uno de los referentes cruzazulinos, quien pese a eso no se siente seguro en el club.

“Ahora dependemos de las decisiones que vaya a tomar la directiva. Creo que nadie está seguro, eso nos queda claro a los jugadores, en lo personal no me siento seguro. Yo dependo de la decisión de la directiva y del nuevo cuerpo técnico”, explicó.

Aún con los malos resultados “Chuy” se dijo tranquilo ya que, “no me he guardado nada y siempre me entregué”, pero reiteró que el futuro de cada elemento será trabajo de la directiva.