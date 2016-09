Gran debut de mexicano Salcedo

Lo hizo de buena manera durante el empate sin goles entre Fiorentina y AC Milán, en duelo correspondiente a la sexta fecha

Florencia, Ita.,

Notimex

El defensa mexicano Carlos Salcedo debutó en la Liga Italiana de futbol y lo hizo de buena manera durante el empate sin goles entre Fiorentina y AC Milán, en duelo correspondiente a la sexta fecha.

El estadio Artemio Franchi fue el escenario en el que el “Titán” Salcedo recibió el voto de confianza del técnico portugués Paulo Sousa y disputó los 90 minutos, dejando una gran impresión.

Si bien su debut en la Serie A no lo pudo redondear con una victoria frente a uno de los clubes históricos del “calcio”, el zaguero tricolor cumplió sus labores y en ciertas acciones se llevó las palmas.

El cuadro “viola” lo intentó más que el “rossoneri”, sin embargo, la puntería no estuvo fina por parte de ninguno de los dos, para que la final se diera la repartición de puntos con la igualada sin goles.

Al minuto 23, la “Fiore” dejó ir la acción más clara del encuentro con la falla de un penal por parte del esloveno Josip Ilicic y al 66, el español Borja Valero exigió al portero milanista Gianluigi Donnarumma, quien respondió con gran lance.

En dos llegadas de Milán, el mexicano Salcedo alejó el peligro, primero salvó con barrida un balón con peligro de gol y después, en un mano a mano, el ex de Chivas de Guadalajara le ganó al colombiano Carlos Bacca.

Carlos Salcedo, ya había debutado con la Fiorentina, pero en la Liga Europea, y este domingo lo hizo en la Serie A, para ser el tercer mexicano en jugar en la Liga Italiana, tras Miguel Layún y Rafael Márquez. Cabe recordar que a inicios de los 90, el atacante Pedro Pineda sólo entrenó con Milán, pero no jugó.

Con esta igualada, el cuadro “viola” sumó ocho unidades y todavía tiene un juego pendiente, mientras AC Milán alcanzó 10 puntos.