Gomita bloqueada

Por revelar la verdad sobre salida de Sabadazo la bloquearon ¡y ella responde!. Además, Lapizito retó a Televisa

Ciudad de México

Agencias

El pasado sábado 17 de septiembre concluyeron las transmisiones del programa “Sabadazo”, pero en medio de la nostalgia de los conductores, Gomita habló de las groserías que Laura G y Ceci Galliano le hicieron durante 6 años. No obstante, un video que compartió Lapizito en su canal de YouTube fue motivo de enojo de la producción, pero hoy se reveló la verdad detrás de este escándalo.

La grabación en la que aparecían Lapizito, Gomita y Lapizín hablando sobre su participación en el programa del productor Alexis Núñez, fue borrada de las redes sociales porque ejecutivos de Televisa así se los exigieron, además para protección de sus otras conductoras.

Pero sin más qué esconder, después de casi 1 mes de la polémica, Gomita reveló que hasta de Twitter la borraron: “Y luego?? No que por eso diera de baja el video que ellos siempre me apoyaron jajaja no bueno, parecen niños”, escribió la conductora de Bandamax en sus redes sociales junto a la imagen en la que prueba que en Sabadazo ya no quieren saber más de ella, pues quedó bloqueada.

Por su parte, Lapizito también salió en su defensa y y en Facebook hizo evidente esta situación: “Pero el video está público de nuevo, UPS. Que se enteren todos de el bullying que nos hacían!!! (A ver si no nos bloquearon de aquí de Facebook también jajaja)”, dijo el payasito de Multimedios, quien retó a los que le dijeron que quitara su video.