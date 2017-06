Gobierna mejor el PRD. Hay resultados tangibles

El PRD sigue muy sólido en Tabasco, con mayor fuerza y con excelentes representantes, estamos dando buenos resultados, la gente está aprendiendo, estamos más comprometidos y gobernando mejor, dijo el diputado ,local Juan Manuel Fócil Pérez. Para el 2018 no hay que escoger para la candidatura del PRD al gobierno a un privilegiado, a alguien que no tiene los merecimientos para ser candidato, “si escogiendo a los mejores, cuesta trabajo ganar, entonces si no escoges a los mejores, estás condenado a perder”. Por ello será la encuesta quien defina a los candidatos del sol azteca y pese a grupos y diferencias, habrá que respetar los resultados si se quiere obtener el triunfo.

Por supuesto que las alianzas benefician, hasta que tengan tres o cinco puntos, ya que ello puede ser la diferencia para ganar o ser derrotados, dejó en claro el diputado local del Partido de la Revolución Democrática, Juan Manuel Fócil Pérez, quién estableció claramente que la encuesta será el método que se elija Dentro de este organismo para elegir a sus próximos candidatos, en donde evidentemente, el efecto Andrés Manuel López Obrador, más del 80% del tabasqueño votará por él para presidente, pero localmente no.

En entrevista con Rumbo Nuevo, el integrante de la bancada del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso local, dejó en claro de que evidentemente, este partido le apuesta a repetir el triunfo del cambio democrático del 2012. y que se ratificó en el 2015, donde aseguró que a pesar de ello, no se da por muerto a ningún partido político, llámese como se llame, hasta el Revolución Institucional, ya que ese partido tiene un voto duro importante, ello a pesar de que puede tener malos gobiernos o un mal temporada.

De igual forma, Juan Manuel Fócil Pérez, estableció que el perredismo siempre podrá estar en pleito, pero al final del momento, siempre estarán unido, en donde dijo que será la encuesta el método que ellos van a elegir para designar a sus candidatos y candidatas para los próximos cargos de elección popular, donde dijo que no importa de quién haga la encuesta, sino que todos acaten los resultados.

Y con ello, estar trabajando con miras a seguir en el gobierno, ya que mencionó que no tiene pleito con nadie, que la situación de las llamadas tribus, es estar trabajando, tener mejores candidatos pero sobre todo saber que tenemos tienen unidad y con esta situación, poder ganar los procesos electorales del 2018.

No negó una posible alianza con el Partido Acción Nacional, ya que dijo que en alguna elección, ese organismo político tuvo el 7% de la votación y que hasta con un 3 a un 5%, puede ser la diferencia que se tenga para ganar o perder.

Pero que evidentemente, las alianzas serán acciones concretas en favor de la democracia, pero indicó que evidentemente, coincide con otros políticos, en el sentido de que ir sólo, será complicado ganar por ellos o que están abiertos a todos, y que la alianza será un factor fundamental para poder obtener el triunfo.

¿Cuál es el futuro que tiene el PRD después de ser gobierno, costó mucho trabajo lograr acceder la gubernatura, seguir en el poder, cómo van a trabajar, sobre todo que el hueso tiene carne?

“Yo no ando viendo la carne al hueso la verdad; la política y ser gobierno es una gran oportunidad de servir y que vayamos imprimiendo una dinámica que lo que quiere ser como política, cómo vas a llegar a tu pueblo con progreso; entonces en lo particular, no ando viendo como negocio o como algo para enriquecerme; mi misión es hoy por hoy, que me preocupa de que Tabasco está desconfigurado, como si fuera una computadora, y le estamos dando una nueva configuración”.

Indicó que “las circunstancias económicas, políticas y sociales nos están obligando a que esto se tenga que recomponer, es decir, estar en el gobierno es un gran compromiso, es una gran responsabilidad, no es un botín, por eso el concepto no me agrada de la carne con hueso”.

“Y qué va a pasar con el PRD, somos un partido compuesto por miles de ciudadanos, con mucho liderazgo, que tiene una personalidad propia, que tiene un origen distinto al del PRI, somos un partido donde verdaderamente existe democracia, donde los grupos participan y tiene la posibilidad de poder lograr lo que valga su trabajo; eso es exactamente lo que tiene el PRD”.

Mencionó que cuando hablamos de un cargo de elección popular “si alguien me favorece a un amigo en el cargo, eso no es parte de la política; que, a mí en lo personal, me preocupa, pero sí tenemos democracia, y sí puede que todos los grupos, tener representatividad; esto nos lleva a que se piense que todos estamos en pleito y no hay pleito, yo no lo veo como pleito”.

De igual forma, destacó que “cada día que estamos trabajando para cerrar nuestro lugar y crecer también; así políticamente hablando, siempre estamos procurando crecer para poder representar más, para lograr los objetivos que se tienen dentro del partido”.

También indicó que “la estructura del PRD es para una dinámica; está compuesta por montón de activistas políticos, que son algo distinta y que le va a pasar al PRD, lo que queramos que le pase para el 18 al 21; seguimos manteniendo la cohesión y de grupos, el PRD seguirá siendo muy sólido en Tabasco, con mayor fuerza y que cada vez va logrando tener mejores representantes; estamos dando mejores gobiernos, es lo que me da mucho gusto, que la gente vaya aprendiendo y ahora estemos con más compromiso y gobernando mejor”.

¿Cuál será el mecanismo que adopten para elegir a sus candidatos, sobre todo por la paridad de género?

“Parece ser que realizar una selección en Tabasco es complicado; se hace la elección de la Flor más Bella y se pelean 16 municipios; igual que sí un municipio va por la flor de la localidad y todo mundo se pelea; el jardín de niños, en todo se vuelve un conflicto; entonces, si en otro tipo de organismos donde vas a elegir al presidente de una cámara empresarial, se convierte en conflicto, nos está planteando que nuestra sociedad está un poco confundida; nos está ganando más la ambición que el objetivo de servir, ese es el punto modular”.

“Entonces, para esto de la elección que vamos a tener cuando sólo es un candidato, no hay problema. Pero cuando se tiene dos, tres hasta 10, entonces ya no es forzosamente tranquila, por lo cual debemos escoger como partido a la mejor o al mejor candidato; De qué grupo, del que esté mejor, nosotros no podemos escoger a un privilegiado, a alguien que no tiene los merecimientos para ser candidato, bajo un principio muy fácil, si escogiendo a los mejores, siempre cuesta trabajo ganar, entonces si no escoges a los mejores, estás condenado a perder, esa es la parte de un partido o de un equipo”.

Mencionó que “en lo personal, me siento obligado a ganar; entonces, no puede se andar con pequeñeces de que tengan que escoger a mi amigo, ello nos orilla a perder y se pierden muchas cosas; se pierde el amigo, la elección y pierdes la oportunidad de realmente poder generar el cambio que estás ofreciendo a la sociedad”.

Y aclaro que “la que nos está funcionando mejor, desde hace ya desde el 2006 que fui dirigente, es la encuesta; la encuesta nos obliga a que los candidatos que quieran ser representante de nuestro partido en una elección, deben tener presencia, que a veces muchos de estos no la tienen; debe tener una presencia en la sociedad, no dentro del partido, ya que es la sociedad la mejor de todas y además, que está presencia que te conozcan, pero que te conozcan bien, como una buena persona, de gente de trabajo, de provecho; imágenes que te conozcan y que te conozca bien”.

“Para que seas un buen candidato, vamos a seleccionar a los candidatos con el método de encuesta, ya que es el esquema que va a venir; y la pregunta que si la encuesta es buena, ello depende, no de quien haga la encuesta, depende de qué valores tengan para reconocer un resultado, porque ya no le crees a nadie, ya que en diversos sector siempre hay una descalificación, que en lo personal me tiene muy confundido, porque dice por ejemplo vas a escoger a la flor más bella de Tabasco y salimos de pleito; es una fiesta, es una algarabía de nuestro pueblo que está celebrando su feria, entonces porque salen en conflicto, se empiezan a darse con todo, por lo cual “los valores los traemos un poco extraviado; estás parte es donde debemos buscar a los mejores y hombres y mujeres que puedan servir a Tabasco, que lo necesita mucho; Tabasco la gente sigue pensando qué estamos bien, y hay que evitar mayores contratiempos”

¿El trabajo con las demás tribus cómo le van hacer; van a estar viéndose con ellos, qué es lo que van a estar haciendo para evitar destruirse?

“Normalmente, en la mayoría hay gente que está inconforme, gente que dice no me están valorando, mejor me voy a otro partido; se van a otro y les va mal, porque la encuesta te está señalando la realidad; las encuestas no son para hacer trampas y ni para perder, y son para ganar, eso es lo primero que debemos tener todos los compañeros”.

“Y aquellos que tengan un orgullo muy propio, muy elevado, muy arriba, siempre no son la mejor opción y a veces no lo somos, me incluyo, porque también me encuesto y si mi lugar está en otra parte, me duele, pero uno tiene que saber si contender y ubicarse en el lugar donde puede ser más útil”.

Entonces qué vamos a hacer con los grupos del partido, “hay un dirigente quien tiene que llevar la parte cantante; debe tener el contacto con los grupos y al final, los tenemos que convocar a iniciar el proceso de selección de candidatos; nos vamos juntando Y qué tiene que hacer, muy respetuosamente trabajar con sus candidatos, sus propuestas en los municipios, para tratar que sus candidatos sea los mejores valores en una encuesta”.

¿El PRD le puesta una alianza con otros partidos, tienen los elementos necesarios para estar fuertes y aceptar ofertas?

“Está complicada; hay mucha dispersión del voto; la sociedad y la virulencia política y todo esto, impide que pueda haber una liderazgo fuertes, que levanten bien; podría decir que falta más trabajo de los líderes de los municipio, líderes políticos de todos los partidos; como que nos estamos quedando chatos, nos está faltando dar un brinco importante para presentar más gente; se ve que ningún partido gana solo, pero muy importante es la dispersión política, donde partidos participando con recursos, cada uno va ocupando el espacio y ese espacio que va ocupando son votos”.

Dijo que “antes, entre el PRD y el PRI ocupamos el 92% de los votos; ahora solo tenemos un 59% de los votos, por lo cual nos indica que ante los partidos ocupaban un 8 al 10% de todos los partidos, para ahora su ocupación de votos es del 41% de los votos; por lo tanto, tienes que buscar una alianza para tratar de representar a más población y garantizar el triunfo, con todo lo que sea más conveniente como la alianza; siento que en estos momentos, en Tabasco hay demasiada descalificaciones, primitivismo político, como le podría llamar, tenemos que buscar una alianza amplia con partidos, sectores, con grupos para poder lograr amalgamar la mayor representación posible, y seamos un partido o candidato para ganar la elección”.

“Creo que en este momento irse uno solo, sería un error”.

¿Alianzas con el PAN, cómo se menciona la semana pasada, con quién se podía ir esta Alianza, con esta fuerza?

“El PAN aquí ha llegado hasta tener el 7% del voto, y con la dispersión de los votos, aunque valiera menos de 5 puntos, son buenos para ganar una elección; no los podemos cerrarnos a cualquier tipo de alianza”.

“No hemos valorado en este momento con quien te vas a ir; porque en estos meses es el momento de trabajo, ya que ahora vamos a sumar en una alianza la nada contra la nada, pues va a significar nada; pero si algo más algo ya tenemos algo fuerte; Entonces, en este momento es la acción de trabajo, de crecer políticamente de todos los candidatos, de todo para que ella al final, cuando vengan los tiempos donde se tiene que tomar la decisión, ya podamos decir vale 5 somos 10, vale mucho”.

“Analizar para que nos sirve una alianza; entonces ahorita es el momento de prepararse, buscar la mayor representatividad para que subimos y sea una alianza victoriosa, una alianza provechosa”.

Y bueno, en este momento a nadie se le puede der como muerto, pues creo hay partidos qué con un buen trabajo, que tiene menor representatividad, sin embargo puede ser útiles para la alianza en suma de esfuerzos.

¿El PRI está muerto?

“En lo que yo conozco al PRI, tiene un voto duro, tienen una militancia con masas, más allá de su militancia, hay ciudadanos que tiene muchísimos años de ser priista, así que sigue estando ahí; y a pesar de que el PRI hace alguna barbaridad, gobierno mal, ellos le tienen confianza, por lo cual, en torno al voto duro, es casi incondicional de la militancia, de los simpatizantes, pero para la próxima elección, estimó que se va abrir a tercios la elección y el que logre 38 o 40 puntos, va a ser el ganador”

Indicó que tiene confianza de que la gente saldrá a votar como en el 2012.

“En la elección del 2015 fue un 63%, es una votación alta para intermedia, pero lo que pasa es que se dispersó el voto; parecía que no hubo grandes votos y la gente no sale a votar; lo que pasa es que una dispersión de 7 partido de la votación, pero sí está la gente saliendo a votar”.

“Qué si vamos a lograr el 70 del 2012; No lo sé, porque en el 2012 salió un 10% más de la votación que antes no votaba en estas cuestiones, pero lo hizo para sacar al PRI”.

¿Juan Manuel Fócil sigue esperando ser candidato al gobierno por el PRD? ¿Cuál es su trabajo¿

“Tengo más trabajo de tierra que de imagen, entonces soy un personaje conocido en todo el estado, que es un primer paso que me conozca; a un desconocido no puedes ofrecerle nada; en segundo lugar, tengo un equipo de trabajo en todo el estado, al cual la operación que le vamos a incluir la velocidad adecuada para estar en el primer lugar; hay unos que se la gasolina no le va alcanzar; y la gasolina y el motor que tengo, si me alcanza porque es un motor que se mueve casi sin gasolina”.

¿Efecto López Obrador, cómo va a afectar al PRD?

Dijo que también en el 2015, donde no había figura de gobierno estatal o de gobierno de la República, donde es difícil medirlo.

“La sociedad está viendo a la persona, al candidato; en el caso de la presidencia de la República, López Obrador es un tipo muy conocido; en segundo lugar es tabasqueño y es obvio que mejor votar por un tabasqueño que un sonorense; no puede ser mejor esta lógica del paisano”.

“ Así que es poco complicado; pero si vemos hacia abajo, a ver qué está pensando la gente de Andrés Manuel López Obrador, es que sea para la presidencia, y no todos son buenos y tengo muchas dudas de lo que están allí en Morena y bien fundada”.

“La sociedad en su momento tendrá que informarse, no puede ser irresponsable, no puede ser por regla y fomentar que va a ganar, Entonces vamos responsabilidad, habilidad de cada uno o quienes van a tomar decisión para Tabasco, la que más conveniente a Tabasco, que salgas con la voluntad de todos en este momento.

“Estamos a 6 meses de definiciones de los partidos; y ahí se sabrá”.