Gobernabilidad. En Tabasco hay un líder y se llama Arturo Núñez: Gustavo Rosario

El primer compareciente por la glosa del cuarto informe de gobierno, Gustavo Rosario Torres se refirió al tema de la seguridad que demanda la población como “una prioridad” de la administración estatal. Con Arturo Núñez “tenemos líder, tenemos articulación, tenemos guía, reconocemos el problema y trabajamos de forma coordinada los tres órdenes de gobierno por las soluciones integrales”. Nunca se ha negado que tienen que esforzarse para garantizar seguridad a los tabasqueños. Exhorta a los aspirantes al gobierno en 2018, a conducirse con responsabilidad y con civilidad. Pide a los funcionarios con aspiraciones, no hacer uso de los recursos públicos.

Luis Enrique Martínez

Rumbo Nuevo

Tras ponderar el liderazgo del gobernador Arturo Núñez Jiménez ante los diputados del PRD, PRI, PVEM, Morena, PAN, PT y PMC, el titular de la Secretaría de Gobierno, Gustavo Rosario Torres, afirmó que la “meta común” de quienes tienen responsabilidades públicas, incluso la sociedad civil organizada, es la construcción de “la gobernabilidad y la estabilidad de Tabasco”.

A cuatro meses y 28 días de encargarse de la política interna de la entidad, explicó que las autoridades tienen una responsabilidad que “implica predicar con el ejemplo” pero, aclaró, que el estado de Derecho también dispone responsabilidades a los ciudadanos.

En ese contexto, el primer compareciente por la glosa del cuarto informe de gobierno se refirió al tema de la seguridad que demanda la población como “una prioridad” de la administración estatal.

“Tenemos líder, tenemos articulación, tenemos guía, reconocemos el problema y trabajamos de forma coordinada los tres órdenes de gobierno por las soluciones integrales”, precisó ante un auditorio legislativo rebasado en su aforo.

En su segunda visita al pleno del Congreso estatal en 15 días, Rosario Torres ofreció “diálogo” a la oposición partidista que encabeza el ex gobernador Manuel Andrade Díaz y el hijo del también ex mandatario Roberto Madrazo Pintado, Federico Madrazo Rojas, así como del Morena, PAN, PT y PMC.

“El ofrecimiento es claro: (diálogo) tan amplio como sea posible y sin fecha de caducidad”, puntualizó y, en seguida, reiteró:

“Diálogo para entendernos, diálogo para construir acuerdos conjuntos; que nuestra meta común sea la gobernabilidad y la estabilidad de Tabasco”, recalcó.

Ante de expresar que fue instruido por el gobernador Núñez Jiménez para ofrecer el diálogo con las diferentes fuerzan políticas que actúan en la entidad y están representadas en la soberanía, el secretario reflexionó en voz alta:

“La política es –y debe ser– el único vehículo de quienes tenemos responsabilidades públicas; vamos a prestigiarla y vamos a ponerla en alto por el bien de Tabasco”, conminó.

Respecto a la corresponsabilidad social, refirió que el marco jurídico vigente también implica responsabilidades para los ciudadanos, que comienza –añadió– cuando se respetan las disposiciones legales, educando a los hijos, profundizando en el conocimiento y la práctica de los valores fundamentales como la tolerancia, el trabajo honrado, la importancia del estudio, la solidaridad y el respeto a los demás integrantes de la comunidad.

“El reclamo de los ciudadanos por una mayor seguridad no encuentra en el gobierno, oídos sordos”, aclaró. Afirmó que el gobernador Núñez Jiménez y quienes “tenemos la responsabilidad de garantizar la seguridad, la estabilidad y la gobernabilidad de Tabasco, trabajamos todo los días en todos los frentes”, dijo ante de responder a las preguntas de 16 diputados de diversas militancias, incluyendo al ex gobernador Andrade Díaz.

Rosario Torres en el curso de su alocución refrendó la estrategia central del Ejecutivo local contra la delincuencia: prevención, tecnología, organización y método para alcanzar los objetivos que se detallan en el Programa Integral de Seguridad Pública, que es “dinámico” y “es la hoja de ruta”, ubicó.

Políticos profesionales

Durante la glosa del IV Informe del Ejecutivo, el secretario de Gobierno insistió en referirse al tema de la seguridad que demandan los tabasqueños porque –expresó– ” es un tema de la más alta prioridad del gobierno estatal.

“Si me preguntan “si se está cumpliendo” –puntualizó–, la respuesta es afirmativa: sus resultados se están apreciando , aunque nadie puede resolver de manera inmediata problemas que se han venido gestando dese hace muchos años”, recordó.

Bajo tal premisa, Rosario Torres dijo a sus anfitriones que los tabasqueños “merecen políticos profesionales que comprendan muy bien que la aspiración debe ser servir a Tabasco, para construir una mejor sociedad, no para deteriorar o enrarecer el clima de cambios que vivimos”.

Enumeró tres logros recientes de la dependencia a su cargo: la modernización de la Dirección General del Registro Civil, cuya nueva sede requirió de una inversión de nueve millones de pesos.

Así también informó que Tabasco participa en el programa piloto “Justicia para ti”, a través del *1111, del Nuevo Sistema de Justicia Penal; y, también, con una inversión de nueve millones de pesos se adquirió el equipo especializado para que la Dirección estatal de Protección Civil responda en diversos tipos de emergencia.

Abordó, al final de su glosa, dos temas importantes. Uno surgido de la elección presidencial del 8 de noviembre del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump; y la actividad del Ejército Mexicano en la entidad.

Manifestó que ante “el endurecimiento de la política migratoria” del vecino del Norte, Tabasco está preparado para trabajar en coordinación con el gobierno federal y los organismos de derechos humanos para atender, en su caso, un escenario de mayor flujo de migrantes no documentados en la entidad.

Así, hizo un reconocimiento público, a nombre del gobierno estatal, al coordinador del Plan DN-III-E, general Agustín Radilla Suástegui, por la disposición para atender a la población vulnerable en situación de riesgo.

Crónica de una comparecencia esperada

Tres competidores de la elección de gobernador en 2000-2001 (comicios ordinario y extraordinario, como es de saberse), se reunieron la tarde de este lunes en el Congreso estatal: Manuel Andrade Díaz (ganador de la singular segunda vuelta), José Antonio Pablo De la Vega Asmitia (candidato del PAN, en la primera) y Gustavo Rosario Torres, aspirante relevista del Partido del Trabajo, que en la inicial fue representado por el ya extinto Héctor Argüello López.

Diez y seis y quince años después, el priista que fue gobernador quinquenal ahora coordina la oposición partidista en la soberanía; en tanto que el temporal panista, pastorea la bancada del PRD y el tercero, después de un periodo alejado de la cosa pública local, regresó a la Cámara de Diputados, justo a los 15 días de entregar el documento narrativo y anexos económicos del IV Informe del gobernador Arturo Núñez Jiménez, como titular de la Secretaría de Gobierno.

Y fue la presencia del coordinador de la política interna oficial que hizo la proeza –tan sólo con el anuncio de su visita días atrás– de desbordar el aforo de 288 butacas del recinto legislativo. Desde el pasillo central hasta los laterales, fueron ocupados por ciudadanos, hombres y mujeres, antes de las 17: 14 horas en que se abrió la sesión con la asistencia de 33 diputados. La mesa directiva justificó las inasistencias de José Atila Morales Ruíz y Juan Manuel Fócil Pérez.

Pero fue el propio invitado, a quien la mayoría de integrantes de la 62 Legislatura eligiera como el primer compareciente tal fue como lo pidió el domingo 13, una sorpresa de puntualidad: al filo de las 16:41, apareció en el pasillo central cuando el auditorio ya estaba rebozado.

Los viejos amigos

Así fue como el funcionario estatal tuvo tiempo para saludar a viejos amigos y compañeros, como diría desde el pódium. Y también a diversos funcionarios de la administración estatal: Neyda Beatriz García Martínez, Pedro Jiménez León, David Gustavo Rodríguez Rosario, Agustín Silva Vidal, Luis Armando Priego, Bertín Miranda y Agapito Domínguez Lacroix, que se echó un coyotito; el rector José Manuel Piña Gutiérrez, los notarios Leonardo Sala Poissot, Miguel Ángel Chacón, José Manuel Cerna Gil y otros más como Freddy Chablé Torrano, Josué Xicoténcatl Sánchez, René Ovando, Edgar Azcuaga Cabrera, Agustín Díaz Lastra, Lucía Santes Santiago y Franklin Espinoza May, quienes, éstos últimos, hicieron peticiones, por separado, tal como lo hiciera familiares y personas que lo abordaron a su arribo al Palacio Legislativo.

Y en medio de esos reencuentros, se escuchó la primera de una media docena de salva de aplausos que el heterogéneo auditorio ofreció al funcionario.

Y luego, mientras los anfitriones llegaban, Rosario Torres ocupó la curul primera de la columna derecha, a lado de su hija Marcela.

Impuntualidad legislativa

Como en los grandes eventos –la presencia, por ejemplo, del presidente José López Portillo en 1981–, el auditorio era ya insuficiente. Quizá por ello, el diputado Guillermo Torres López, apareció por la zona de refrigerio anexa al pleno. Enfundado en una colorida camisa a cuadros, manga corta, cruzó por las primeras curules, para subir los tres peldaños con acceso al pasillo y saludó al compareciente. Hubo un breve intercambio de palabras. Y cuando encaminó sus pasos a su lugar, encontró ya a Patricia Hernández Calderón, quien así se constituyó en la primera en acudir a la cita aunque llegó después del pastor de la unibancada del Movimiento Ciudadano.

Detrás los legisladores referidos, apareció uno de los hijos pródigos del PRD: Silbestre Álvarez Ramón. Y detrás de éstos, salieron del salón contiguo –donde regularmente están los asesores de la presidencia de la Junta de Coordinación Política, así como el secretario General, Gilberto Mendoza Rodríguez– el resto de diputados con De la Vega Asmitia al frente.

Portando un portafolio color negro al estilo de su rival legislativo del PRD, apareció, desaliñado, Andrade Díaz a las 16:50. En ese momento, Marcos Rosendo Medina Filigrana, presidente de la mesa directiva, cual debe ser, partió el pasillo central para darle la bienvenida al visitante. Ese mismo gesto de cortesía, también lo tuvo Federico Madrazo Rojas, quien presumió una camisa a cuadros en blanco y negro, manga corta. A partir de ese momento, siguió el protocolo ya con el quórum en el pleno, según el pase de lista.

Y tras ilustrar al secretario de Gobierno sobre las reglas del juego –tendría 20 minutos para su exposición general, así como tres minutos para responder a los representantes populares que, en ese sentido, tendrían también tres minutos para preguntar y dos de réplica tiempo igual para recibir la contestación del interpelado; todo, en cinco bloques–, Medina Filigrana dio por iniciada la sesión a las 17:14. Seis minutos después, cedió la palabra a Rosario Torres.

Y no obstante que al ver la mesa y silla detrás del atril, se creyó que el funcionario como lo hizo su antecesor César Raúl Ojeda Zubieta, el año pasado, utilizaría un apuntador, pero no. Dichos inmuebles quedaron vacíos: Rosario Torres hizo alarde de experiencia y manejo político aunque, por motivos desconocidos, la segunda réplica del diputado Jorge Alberto Lazo Zentella no la respondió, durante la hora con 45 minutos que duró su comparecencia en la cuel respondió a los cuestionamientos de 16 diputados, entre ellos De la Vega Asmitia, que fue el último.

Discurso maquillado

Antes de la comparecencia del secretario de Gobierno, Gustavo Rosario Torres ante el pleno del Congreso estatal, los coordinadores parlamentarios del PRI y PVEM, Manuel Andrade Díaz y Federico Madrazo Rojas, refrendaron sus cuestionamientos al formato de la glosa del IV Informe de Gobierno.

“No esperamos verdades, sino una escena llena de maquillajes, olorosas a channel, con prendas de las mejores marcas y manos preparadas para aplaudir hasta el cansancio”, dijo Andrade Díaz al leer un documento de tres cuartillas que registró una corrección de última hora.

“A cargo del presupuesto…”, se alcanza a leer en la corrección a puño y letra del ex gobernador que aparece en la línea seis del segundo párrafo de la última hoja.

Dos estados completamente diferentes

Por su parte, el coordinador de la bancada del PVEM externó que en la entidad “convergen dos estados completamente diferentes dos realidades totalmente distintas…”

Al profundizar en esa percepción, Madrazo Rojas la sectorizó: “La realidad del gobierno y la triste realidad del pueblo de Tabasco”. Por un lado, agregó, donde “la delincuencia es percepción” y, por otro, “la que sufre y vive el pueblo…la de a deveras…la de todos los días”.

Mientras el coordinador del PVEM dedicó su posicionamiento a la “realidades” de Tabasco, Andrade Díaz centro la suya, en conferencia de prensa, en reiterar sus cuestionamientos a la nueva conformación de la bancada del PRD y, de paso, el formato de las comparecencias de los secretarios del despacho del Ejecutivo estatal.

“Los integrantes de las fracciones parlamentarias del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México, repudiamos enérgicamente la sumisión del Poder Legislativo”, aseguró.

Y aunque después de que el secretario Rosario Torres pidiera al pleno ser el primero en comparecer tras entregar el informe del gobernador Arturo Núñez Jiménez, Andrade Díaz declaró de banqueta, que la bancada del PRD no aceptaría la propuesta del funcionario porque “no lo quieren”, ahora reculó:

” El día de hoy inician las comparecencias de los secretarios, para la denominada “glosa del informe” y se hace bajo las directrices establecidas por el secretario ser Gobierno, al ser el primero en acudir a esta honorable Cámara de Diputados”, expresó.

Y luego, recordó la iniciativa de Rosario Torres:

“Comienzan con el pie izquierdo, porque el Poder Legislativo, en su mayoría inmoral se ha sometido a los funcionarios del Poder Ejecutivo, ya que se acató la instrucción que el pasado 13 de noviembre dio el Secretario de Gobierno, de ser él, el primero en comparecer…”

Con su peculiar estilo de hablar, el ex gobernador arremetió, sin dar nombres, contra los diputados que abandonaron las filas del PVEM, Morena, PRI y PAN, que recién se afiliaron y, por consiguiente, se adhirieron a la bancada del PRD que coordina el diputado José Antonio De la Vega Asmitia:

“Para eso les urgía tener una mayoría absoluta fraudulenta e inmoral integrada comprada con deslealtades a Tabasco”, fustigó.