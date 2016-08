Gobernabilidad en Tabasco. Estamos saliendo avante: De la Vega Asmitia

El presidente de la Junta de Coordinación Política, José Antonio de la Vega Asmitia destacó que existe una nueva forma de realizar política, que responde a las necesidades del entorno. Asentó que existe gobernabilidad, y se sigue trabajando en conjunto con los distintos órdenes de gobierno. En entrevista para Rumbo Nuevo reconoció que sí tiene aspiraciones para buscar la gubernatura en el 2018, pero todo tiene su tiempo, y ello no lo distraerá de su encomienda como representante popular.

Gloria Karina López de Dios

Rumbo Nuevo

José Antonio de la Vega, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tabasco, dejó en claro, que el mandatario tabasqueño Arturo Núñez logró sortear y salir avante poco a poco del desastre de herencia administrativa de la pasada gestión y ha dado gobernabilidad al estado, al ponderar que sí tiene aspiraciones para buscar la gubernatura en el 2018, pero todo tiene su tiempo, y ello no lo distraerá de su encomienda como representante popular

Al acudir a una entrevista en Rumbo Nuevo, el Diario de la Vida Tabasqueña y junto con el director general, Jorge Alberto Javier Quero, detalló lo que viene por delante en este segundo periodo ordinario de sesiones en la presente legislatura, del proceso que vive el estado en mano del gobernador Arturo Núñez, de los problemas de inseguridad y desempleo que padece el estado, así como de su futuro.

También detalló que no “compra” diputados, que, si una fracción parlamentaria tiene los 18 legisladores, ya no existe la posibilidad de rotar la Junta de Coordinación Política, aunado a que existe gobernabilidad en el estado.

Arturo Núñez cumple con su mandato

En este sentido, De la Vega Asmitia destacó que a pesar que todo se politiza en Tabasco, “una situación que siempre ha existido en Tabasco, es un estado muy politizado, una clase política participativa, creo que, de las más participativa y más polémicas en el país, aquí todo el mundo habla de política, lo vemos en la interactuación de los ciudadanos, ya que cualquier tema se politizan”.

Se toman carreteras, entonces es un estado que tienes sus características y “hemos aprendido a convivir con ella; los temas propios del Congreso, se dirimen en el congreso y no creo que le afecte al poder ejecutivo; él hace su trabajo y tiene su obligación y responsabilidad constitucionales de garantizar la gobernabilidad, garantizar el desarrollo económico de la entidad y nosotros estamos abocados hacer leyes y colaboramos con él”.

Todo ello porque así está diseñado, es una esta cuestión constitucional, “el Congreso audita los entes del ejecutivo, a los órganos autónomos y el congreso colabora en los altos funcionarios, de los magistrados del poder judicial, donde se tiene una participación relevante en la división de poderes, una verdadera colaboración que debe existir; de lo contrario, habría una polarización e ingobernabilidad, y es sano que haya relaciones de respeto y armonía entre todos los poderes que se tienen hasta el momento”.

RN.- El desempleo y la inseguridad ha sido golpes, un dolor de casas del gobierno, ¿Cómo perciben estos cuatro años de gobierno de Arturo Núñez?-

JADV.-“Lo primero es que habría que decir, que analizar el contexto y la coyuntura en la que se recibe la administración anterior, con un déficit de seis mil millones de pesos y apenas hasta ahora se ha venido pagando este dinero, se van a pagar a proveedores que prestaron bienes y servicios en el 2012 y aún desde el 2011 y que la anterior administración no pagó, ello a pesar de tener presupuestado estos recursos, lo desaparecieron”. Ahora 3 años y fracción de esta situación “se ha hecho una invitación para ir pagando en un calendario con recursos propios sobre bienes y servicios que no ha recibido; esto es un sentido de responsabilidad, es un costo alto para el gobierno si se toma en cuenta que la situación del gobierno de Manuel Andrade que dejo una deuda de 400 millones de pesos, y datos extraoficiales de casi 8 mil millones con Andrés Granier; tenemos que el estado tiene que pagar los servicios financieros de esta duda que heredó”.

Indicó que “estamos en una carga pesada para el Estado, ya que, de su presupuesto de cada año, tiene que destinar cuantiosos recursos para pagar esto parte financiera”.

Y destacó que el gobernador en la primera etapa de su mandato, que le tocó diseñar en “armonización para ajustarse el cinturón, ya que parte de su gabinete en la primera etapa, decirte que no había recursos, no había dinero para celulares; toda la dependencia tenía sus áreas de prensa y recursos para manejo, lo que me parece que fueron años muy difíciles, muy austero”.

Destacó que “ahora viene una etapa en que le ha llamado reconstruir, que son una serie de situaciones que apuntan hacer un mejor desarrollo del Estado”.

Inseguridad, no es propio del Estado

Sobre el tema de la inseguridad, José Antonio de la Vega dijo que “no es un tema propio y exclusivo de Tabasco, esto a pesar que lo han querido hacer ver algunos actores y opositores al gobierno de hace muchos años; es un tema de índole nacional, ya que muchas de los delitos que afectan a Tabasco y de propias ciudades, son delitos de carácter Federal que tienen que ver con el paseo de drogas, tráfico de narcotráfico, bandas de delincuencia organizada y que involucran armas de grueso calibre”.

Dijo que todo ello son delitos federales y la responsabilidad no es de la Policía Estatal “porque sería atribuirle demasiadas responsabilidades”.

“Todos sabemos que se tiene graves deficiencias desde su diseño, desde la manera como en los tiempos de Roberto Madrazo, los policías tenían un horario de 24 hora de descanso, y lo que vemos es que, en un primer plantón en la Quinta Grijalva, se determinó concederles descansar 48 horas y trabajar 24, eso te llevas de una conclusión lógica que, de 30 días del mes, solamente trabajan 10 y descansan 20, entonces la pregunta es qué es que hacen estos 20 días los policías”.

Obviamente trabajan en otro lado y que no les van a permitir que descansen 10 días, “entonces los policías trabajan en otro lado y hay una red de corrupción al interior de la corporación que se ha denunciado y que han estado ahí cada vez”.

Se busca capacitarlos, meter gente nueva, nuevos turnos y horarios “pero no olvidemos que estuvimos en un paro de policías que tuvo que venir el ejército a patrullar el estado por la irresponsabilidad de un cuerpo de policiaco que no tiene compromiso con la sociedad, y lo único que buscaba era privilegios”.

Y en tiempo de Granier puedo comentar que había una mafia, la hermandad que “inclusive están puestos en la cárcel sus principales líderes, inclusivo uno fue titylar de la secretaría de seguridad pública en la administración anterior”.

“Me parece que se fueron estos cabezas, pero los grupos al interior que manipulaba y que tiene una red de corrupción al interior de la corporación siguen ahí; se sigue tratando de depurar y lo impidieron en administración anterior. Entonces ahora lo que nos enfrentamos es que también siguen habiendo es situación, esas resistencias al cambio y el cambio tiene que ser necesariamente la modernización de la policía, la mayor capacitación, el mejor armamento, mejores salarios, pero también deben llevar una acción de trabajo comprometido con las causas de la sociedad, es una parte el tema no se va a resolver de fondo, aunque se logre profesionalizar a la policía, es un tema de organizaciones criminales que anda por todo el país y que Tabasco no escapa a este flagelo”.

“Se dedican a la extorsión, al secuestro, han diversificado sus actividades distintas cómo se hacía hace 20 años en donde había dos secuestradores vende drogas especializada en estos delitos; ahora las bandas de delincuencia organizada operan en diversos delitos y yo tengo que la impresión que para mí y lo has tenido públicamente, debe de haber el Mando Único policial, a pesar del federal, Porque si tú puedes catalogar las presenten niveles, vas a encontrar que la policía federal tiene los mejores elementos, capacitación, y que no vas a ver policías obesos”.

Además exámenes de control de confianza para todos los policías, “y luego vienen las policías estatales, qué es un segundo nivel por debajo de la Federal, en donde hay menos de 10 en los pueblos; en casos de Comalcalco y Cárdenas son cuerpo más grandes, vinculados constantemente con la delincuencia, son detenidos y llevados a la Justicia, poca capacitación, mayores de edad que no están capacitados para enfrentar la responsabilidad y la idea del mando único policial tiene que ver con la reforma la Constitución Federal concretamente al artículo 115 que le otorga a los habitantes el mando de la policía y hay que suprimir estas facultades para otorgarlas a un cuerpo puede expresarse de una entidad federativa a otra federativas y a que la fiscalía de persecución de un delito que llegan a Veracruz a Tonalá dónde está la raya con Veracruz ya no pueden pasarse a detener tienen que haber una colaboración es una cuestión flagrante que vas en ese momento no los puedo detener hay limitaciones propias del sistema Federal de la autonomía de los estados que no ocurre en los países de centralista o sistemas unitarias donde la misma policía en todo el territorio nacional tienen inteligencia policial que aplica en todo el territorio mando jerárquicos bien definidos zonas en donde se combinan los policías no hay desórdenes de gobierno ese es el problema la coordinación entre Sones de gobierno mientras no resolvamos llegamos a tener Persia de segundo cuarta vamos a tener problemas con la seguridad con la banda delincuencial en esas tienen que ser globalizada tienen millones de dólares en qué Islas Caimán en diversos países Fiscales que disponen de recursos de manera inmediata armas de primer nivel viven en el anonimato tiene gente profesional para dedicar la policía tiene que competir es difícil para los que compiten este nivel hay que actualizar las policías y que son piezas y seguir insistiendo en esta seguir de Mando Único policial”.

En el mandato de resistencias en donde dicen que no es la solución porque van a perder esa fuerza en los municipios, “acuérdate que había una tesis jurídica del estado que dice que el estado ejerce la violencia legítima decir que el estado tiene poder y uno de estos poderes es el de la policía; si tú le quitas el poder a la policía a los presidentes municipales, a los gobernadores de los estados, evidentemente van a ser menos poderoso porque van a ceder el poder a una fuerza policial más potente para combatir el crimen, eso es un debate que está nivel nacional y ojalá se pueda tener y en la medida que se tenga con este juego el crimen organizado seguirla ganando un problema del estado”.

Debates plenos en el Congreso

De igual forma, José Antonio de la Vega destacó que “lo primero que hay que decir, es que el segundo periodo ordinario de sesiones del año legislativo, tiene de suyo, hay varios temas que marca la propia constitución del Estado”.

Indicó que “tenemos que calificar las cuentas públicas una vez recibidos los informes técnicos y financieros del órgano superior de fiscalización; se tienen que aprobar la ley de ingresos y la de presupuesto, así como la de egreso del estado de todos los poderes y ayuntamientos”.

Posteriormente “tenemos la presentación del informe del ejecutivo y la correspondiente glosa del informe y decir las comparecencias de los funcionarios de la administración pública al congreso; es una agenda de muchos días en donde los funcionarios interactúan con los legisladores; en un ejercicio de colaboración, de información y precisamente los diputados hacen preguntas sobre los temas de la administración de la relación que hizo el Ejecutivo el año, anterior y esto de por sí representa una agenda muy cargada para los diputados, normalmente todos los años legislativos”.

Además viene esta reformas que se aprobaron en la Constitución Federal a través de leyes generales que van a impactar a muchísimas leyes, entre 15 a 20 leyes de diversas materias, incluyendo reformas a la Constitución, de todo lo que se conoce como este Sistema Nacional Anticorrupción, que son nuevas instituciones, nuevas leyes que van a dar mejores instrumentos, donde los funcionarios públicos de diversos órdenes de gobierno, de los tres órdenes de gobierno a nivel municipal, estatal y federal de las entidades de fiscalización de los estados como el órgano superior de nosotros “se lo van a aplicar nuevas atribuciones para poder combatir el mal ejercicio o contribución de los ejercicios públicos”.

Viene una reforma a la nueva ley de responsabilidades administrativas, en donde se declara la ley de tres por tres, que es una declaración de conflicto de interés de los servidores públicos, de los tres niveles de la federación.

“Entonces nosotros tenemos que reformar la ley de responsabilidad de servidores públicos y la propia Constitución, ello para acotar ante esta ley también; aunado a ellos se tiene que crear una fiscalía anticorrupción, darle toda la reglamentación que tiene que tener su tabla de presupuesto, de instrumentos necesarios para que cumplas con una reforma muy importante de reforma administrativa, que va a reorganizar a cambiar el actual tribunal de conciliación y administrativo para las facultades, para actuar en esta parte de todos los derechos administrativos y las atribuciones que actualmente tiene el tribunal local otorga nuevas atribuciones para combatir la corrupción”.

Viene también la carga que se tiene pendiente de algunos temas del Código Penal, ello en relación a la realidad de juicios al nuevo sistema de juicio penal que no se ha concluido el proceso de armonización, y aparte de esos que son los temas de cajón que se tiene que armonizar y actualizar, además están las iniciativas de que van los diputados, en donde algunas están en comisiones, y que pueden ir al pleno en cualquier día y que lo determinan los diputados.

Entonces estamos con un período bastante cargado en todos los sentidos, “será un periodo de mucha carga técnica de trabajo legislativo y tengo la impresión de que tenemos la responsabilidad de sacar adelante, es el mandato de la Constitución Federal en muchos temas y eso es lo que va a caracterizar este periodo que inicia el 5 septiembre al 15 diciembre”.

Cuentas públicas

En cuanto a las cuentas públicas después recién de recibir los informes del auditor fiscal federal y las acciones, De la Vega Asmitia dijo que “vamos a estar atentos a todo eso, pero esto no está en nuestra facultad a lo que hizo la auditoría superior de fiscalización sobre estas cuentas públicas, sobre observaciones de recursos federales que cayeron en una muestra de fiscalización superior; esos son observaciones que van determinadas, donde existe un pliego de cargos, hay acciones resarcitorias que van a darle seguimiento y tienen que llevarse hasta el resarcimiento de la hacienda pública. Y en donde hay acciones administrativas de este tipo tendrán que hacerse por la vía administrativa, y las penales que tendrán abierta la vía el auditor superior para presentar las denuncias ante el ministerio público federal”.

“Nosotros lo que tenemos en la responsabilidad es el informe que se nos entregó por parte del OSF; ahora lo que procede es que lo recibido lo van a analizar los diputados integrantes de las comisiones inspectora de Hacienda, quienes van a determinar un calendario de trabajo de actividades de aquí hasta el 15 de diciembre, fecha que tenemos como plazo para aprobar o reprobar las cuentas públicas y lo que se hace los diputados y diputados a visitar los municipios de la mano del OSF para verificar las obras”.

Indicó que “nosotros no tenemos mayores facultades en el congreso porque están conferidas al órgano superior de fiscalización y expuestas en la Constitución Federal, la Constitución local a ratificar y el fiscal también lo que procede es que nosotros no tenemos la Facultad de calificar cuenta públicas en ningún lado de la Constitución y de la ley se establece que los diputados tiene facultad para aprobar o reprobar cuentas públicas; eso obedece más a una analogía de procedimiento parlamentario de que los dictámenes que se someten al pleno, son para votación del mismo, por lo cual los diputados tienen que votar en un sentido probatorio o reprobatorio”.

Pero la constitución señala que los diputados deben de calificar y evaluar el trabajo que hizo el OSF y que obviamente se hace a través de un dictamen que se apruebe, pero que no se puede modificar la cuenta pública, “no podemos cambiar un solo ápice del informe de resultados, tiene autonomía técnica de gestión como órgano autónomo”.

Lo que procede es que, si los diputados se involucran de alguna comunidad, si algún ciudadano le hace llegar a los diputados información sobre obras que no cae en la muestra del OSF y que pueden estar en una situación de irregularidad o de presunta irregularidad de funcionarios públicos, los diputados pueden hacerlos llegar al OSF y este mismo tiene que verificar y enviar esta información.

“Nosotros no podemos maquillarlas y cambiarlas y proteger a funcionarios públicos, lo que se hace de una manera de reprobación de tipo político, ya que, si tu apruebas una cuenta pública de algún ayuntamiento, de los poderes, no cambia absolutamente nada el pliego de cargos, las acciones resarcitorias, todo lo que se tiene que hacer una vez calificada la cuenta se lleva años para poder llevar a la cárcel a un funcionario para que pague lo que se robó”.

Las acciones que se tiene que hacer con la fiscalía del estado y con la contraloría del Estado para efectos de las inhabilitaciones, resarcir lo que corresponden, pero se ha venido quitando eso al congreso “y qué bueno que sea así, porque la única manera de poder auditar las cuentas públicas de manera profesional que lo haga un órgano técnico con auditores, contadores y no una calificación de tipo político, donde existen los intereses que representan los diputados”.

Es evidente que se ha pensado que los diputados cuando prueban una cuenta pública “dicen que están solapando o avalando las irregularidades observadas por el órgano superior, y no es así; nosotros simplemente las calificamos podemos aprobar o reprobar, pero eso no los exime de una de la responsabilidad y posibles sanciones administrativas”.

De igual forma, José Antonio de la Vega destacó que en torno a aquellos en su momento se les reprobó su cuenta y ahora son funcionarios, “es exactamente lo mismo, porque los que tiene informes de resultados es que tiene que continuar y si él luego solventó las observaciones que le hizo el ODF, entonces quedó a salvo de sus derechos y limpio de toda causa; si no lo hace será sujeto a sanciones”.

¿Hay sanción penal para algunos alcaldes anteriores o no procede?

JADV.- “Sí procede; tiene que documentarla y no quedarse solamente en la parte mediática política de una denuncia de carácter penal; es una responsabilidad que sostiene la afirmación y que la tiene que probar; tu otra manera solamente se queda en una averiguación mediática”.

Creo que es una cosa es eso y la otra la colaboración que pueden tener con el órgano superior de fiscalización que tiene las facultades para ir al fondo de estos temas.

Leyes para aprobar

De igual forma, destacó que las fricciones y situaciones en las que se pueden enfrentar los mismos, son de ópticas parlamentarias o políticos en el congreso siempre han existido, desde toda la vida en la cámara ya que es un espacio de parlamentario de diferentes ideologías, donde partidos tienen intereses diversos, que confluyen en la cámara y que evidentemente no puede haber unanimidad en los temas o de votar una ley o discutir una ley.

Sin embargo, los hechos demuestran exactamente lo contrario, lo que se está comentando es que no se han logrado las cosas donde hemos votado en este primer periodo, con este fin donde nadie tiene una mayoría, donde todos los temas de corresponsabilidad constitucional y legal, y puedo señalar que la mayor de las leyes que hemos votado por unanimidad como no ocurría en congreso donde el PRI o PRD que tenía mayoría por sí solo.

“Votamos por ejemplo la presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por unanimidad 35 votos a favor del titular de la comisión; votamos por dos terceras partes de los tres comisionados del ITAIP; votamos por unanimidad el consejo consultivo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, votamos por unanimidad la ley importante que generó discusiones se incorporaron lo que plantearon, donde hay diputados que proponen ocurrencias y otros que enriquecen con su participación una iniciativa o proyecto de ley, el caso de la ley de la iniciativa el presidente del Tribunal Superior de Justicia, donde se incorporaron observaciones del PRI, del verde de todos los partidos; no tenemos una actitud de cerrazón, al contrario lo que está proponiendo un diputado del PRI o Verde enriquece la visión de este artículo o relación lo hace más clara, aquí existe la apertura para que las leyes puedan salir con grandes consensos y esto lo que hemos beneficiado nuestro trabajo político y legislativo en todo este periodo, así como muchas iniciativas del ejecutivo que fue modificada y no hay actitudes decir cómo somos el partido en el poder no podemos tocar las iniciativas del ejecutivo cómo sucedía antes”.

Hoy está mal por esto y podemos equivocarnos “Ahí está aprobado por unanimidad la Ley Orgánica del poder judicial y hay una acción de inconstitucional que presentó la PGR porque hay una parte que es violatoria y discriminatoria: Ahora la vamos a modificar para informar la suprema corte que hemos corregido para que puedas ofrecer esta acción de inconstitucional: no estamos exentos de cometer errores armonizar leyes y eso va a implicar que vayan involucrar todos los diputados, asesores el poder ejecutivo también tiene derecho de iniciativa y sé que están trabajando en un paquete de iniciativas”.

Puede no darse la rotación en la Jucopo

Sobre la rotación de la Junta de Coordinación Política, José Antonio de la Vega destacó que es el debate político posible, que es factible que se pueda, porque lo que busqué la Ley Orgánica del Congreso es la gobernabilidad del órgano legislativo y esta establece con claridad que quien tenga 18 diputados preside la junta pero como al inicio de la legislatura se tuvo el Plan B, donde nadie tuvo los 18 diputados, entonces se plantea un aspecto de rotación de mayor a menor hasta por los 3 años de legislatura y ese es el escenario que estamos ahorita.

Los diputados tiene ese lugar y entonces ha habido una discusión que estamos factible, y si es posible que desde el punto de vista que la propia Constitución general de la república establece la facultad a los ciudadanos de militar en el partido político que quiera, “yo no puedo decirte que alguien ya te afiliaste ese partido quiere darse partido no te puedes cambiar, igual lo hicieron en la legislatura anterior, Maite Dagdug era una protagonista del PRI y se pasó al Verde; la diputada Mireya Zapata que era del pan a los 3 meses como no le hicieron coordinador del pan se pasó a las filas del PRI”.

Y no recuerdo que los diputados y los medios señalaron que había comprado esa diputada, ello en su legítimo derecho de militar en el partido que quiera, que lo garantiza la Constitución y las acciones.

“La Ley Orgánica del Congreso regula la figura de las figuras candidatos independientes y ahora hay un apartado que tienen los mismos derechos y obligaciones y se le debe garantizar sus espacios como que pertenecen a la fracciones parlamentarias, entonces evidentemente yo me hago cargo trató de establecer elementos de comunicación con los integrantes de mí bancada, porque somos la bancada mayoritaria y no todos pensamos igual; sin embargo tenemos que entender que en los congreso es construir mayorías, sino sería una parálisis una grilla política debates estériles que no conducirán a nada”.

“Creo que es ser diputado es una responsabilidad muy seria de poder hacer a un lado deja a un lado los intereses partidistas y hasta personales para construir cuestión de legislativas de mayor importancia para los ciudadanos y la buena marcha de las instituciones del estado”.

De igual forma, destacó que la relación con Manuel Andrade es institucional, “también es cierto que hay debates en el calor de la cuestión política electoral, tuvimos elección extraordinaria varias entidades de la República entonces uno de los diputados del PRI fue coordinador delegado en esos procesos, aceptar esos temas a la tribuna en los apartados de asunto generales”.

“Nos peleamos y discusión ideológica si tú quieres, pero ese mismo día aprobamos una ley que benéficas para el Estado venga del ejecutivo o vendo de una diputado o diputada. Entonces si ha habido una corresponsabilidad de todo y esto lo atribuyó a que hay políticos profesionales en el congreso”

“La diferencia está muy claras con él no tenemos una relación mayor es una relación profesional de trabajo son los políticos son los diputados Y si vamos a estar llevando cuestiones del pasado por las cuestiones partidistas al ámbito estrictamente de los legislativo seríamos muy y responsabilidad y muy mal juzgado por los ciudadanos existido esta apertura flexibilidad para entender y diferenciar una cosa y la otra pregunta”.

Factor delincuencia afecta al empleo

“Estamos en los estándares de delincuencia de todo el país; el crecimiento de la delincuencia en todo el país la situación económica no deja de ser un factor que incluye; todo comentaba el gobernador como todos los aspectos del empleo tiene que ver con la situación económica; se desploman los precios del petróleo muchas de las empresas que trabajan para Pemex como ciudades internacional tienen que despedir a muchos trabajadores, a miles de trabajadores y en un estado con una economía de servicio altamente dependiente de la actividad petrolera. Pues nos afecta mucho más que las otras entidades federativas que son industriales que no les afecta tanto”.

“Nosotros por diversas situaciones del auge petrolero en los años 70 fundamentalmente no dedicamos a invertir en infraestructura para favorecer los servicios de la actividad petrolera y dejamos a un lado La infraestructura; hay que ir diversificando y tenemos que invertir en la diversificación esta economía agropecuaria, donde un estado trópico húmedo que ser casa Tabasco y no seguir dependiendo de las bonanzas y beneficios que ha dejado también la actividad petrolera Tabasco”.

Pero en esta crisis que hay cuando el barril estaba a 110 dólares y lo vendes a $30, ello implica que “el presupuesto Federal se reduce y todas las entidades afectadas y la que la crónica sea afectada más para los estados de acta actividad petrolera”.

Sí quiero, pero a su tiempo

“Por supuesto que todos los que participamos en la actividad política tenemos intereses políticos, estamos en la actividad política por muchos años; hemos estado en administración en la cámara Federal en la local, entonces mi actividad esencialmente política y decirte a ti o cualquier gente que no me interesa sería una mentira, pero también estoy muy consciente que hay momentos y circunstancias que se tienen que presentar para poder concretar cualquier aspiración y mucho más sobre esta naturaleza”.

Entonces siempre “he creído que el trabajo que hemos haciendo en el presente es tu mejor carta de navegación para construir cualquier opción de futuro, incluyendo esta posibilidad, por ello este gran trabajo que nos espera este periodo qué es un trabajo técnico de conducción del Congreso de conducción de la junta conducción política, de tener todo el tiempo y la capacidad e inteligencia de los actores del congreso para salir con esta responsabilidad; si no lo logramos pues vamos a ser mal vistos,

Y encima de eso con la agenda que tenemos y quienes con aspiraciones nos distraemos y sacarlo sería la responsabilidad de manera exitosa y cumplir con esta responsabilidad”.

Entonces “yo le apuesto a eso y ya más adelante cuando se vaya acercando los tiempos que siento que no son todavía, tendré una evaluación de mis posibilidades reales, porque esto también es de posibilidades, cómo te ve la gente, que tipo de alianza puedes construir y no solamente tú partido sino también en otras opciones políticas con otros ciudadanos, organizaciones”.

Creo que hay tiempo para hacer esta reflexión y en su momento tomar una decisión que será conocimiento público.