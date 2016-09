Gestionará Centro mil 900 mdp para 2017 afirma el alcalde Gerardo Gaudiano

Confía que logrará atraer una importante cantidad de recursos, para aplicarlos en obras de beneficio social para el municipio

Eduardo Salinas Pérez

Rumbo Nuevo

Al anuncia que el día de hoy viajará a la Ciudad de México, para reunirse con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Gerardo Gaudiano anuncio una carpeta de proyectos que supera los mil novecientos millones de pesos, “aunque sé que es difícil que la Secretaría nos autorice esta cantidad, vamos a llevar los proyectos y estoy seguro que ningún otro presidente municipal esté pensando en bajar estos recursos para el beneficio social”.

Al convocar a rueda de prensa para hacer este anuncio, Gerardo Gaudiano remarcó que sus compromisos de campaña están vigentes, “no lo he olvidado, me comprometí a bajar recursos, a realizar todos los trámites necesarios ´para lograr y lo voy a hacer, mi experiencia como diputado federal me dan las bases para saber cómo y dónde están esos recursos y lo vamos a intentar”, dijo ante los trabajadores de los medios de comunicación

“Este paquete de proyectos que suman una cifra record nunca antes gestionada en el municipio, abarcan los temas de agua y saneamiento, una cuantiosa inversión en obra pública con pavimentación, alumbrado y rehabilitación de espacios públicos como los malecones y campos deportivos, como asimismo proyectos para la mejora del flujo vehicular con modernización vial”, aseveró.

En ésta carpeta de proyectos que presentará ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y que ascienden a un monto de 1,950 millones de pesos, es histórica para el municipio.

El alcalde señaló que sin duda Centro será de los pocos municipios del país que presentará ante Hacienda una propuesta de proyectos para el próximo año por esta cantidad y aunque reiteró que será complicado que se le otorgue el 100 por ciento de los recursos, buscara además el apoyo de los diputados tabasqueños en el Congreso de la Unión.

Ante los trabajadores de los medios de comunicación, el primer regidor detalló los montos a solicitar y los rubros en donde se pretende ejercerlos; en el tema de luminarias en la carpeta de proyectos se prevé una inversión por los 250 millones de pesos, que contempla la ampliación de la red eléctrica y cambio de luminarias en la ciudad de Villahermosa.

En el tema de Agua y Saneamiento se plantea una inversión de 300 millones de pesos; en campos deportivos, 170 millones de pesos; en espacios culturales 150 millones de pesos, y en ordenamiento urbano en la zona conurbada con Nacajuca 40 millones de pesos, que sería la parte que contribuirá Centro para un nuevo puente en Paseo Tabasco.

Por último, el edil capitalino invitó a los representantes de los medios informativos a su informe de sus primeros 100 días al frente de la administración municipal, la cual se llevará a cabo el próximo domingo 11 de septiembre en el parque Tomás Garrido Canabal, donde se prevé contar con la presencia del gobernador del Estado, Arturo Núñez Jiménez, a la vez que durante esta semana hará reuniones informativas en diferentes localidades del municipio entre ellas la colonia Gaviotas, donde frente a los ciudadanos hará de su conocimiento las metas alcanzadas y los planes a futuro.

Rentarán mercado provisional

Además de la inversión por 40 millones de pesos para la edificación de las instalaciones provisionales del mercado “José María Pino Suárez”, el Ayuntamiento de Centro pagará 270 mil pesos mensuales por la renta del terreno durante un lapso de 18 mese,s más los que se prorroguen por la terminación de las obras, informó el director de Finanzas, Edgar Thomas Barría.

El funcionario municipal refirió que en base a las negociaciones, se logró reducir el costo por metro cuadrado al pasar de 25 pesos como lo había conseguido el Concejo municipal que presidió Francisco Peralta Burelo a 15.80 centavos.

Expuso que en el contrato se establece una cláusula donde se contempla la posibilidad de ampliar el tiempo de la renta sin ningún incremento y durante el pasado mes de agosto ya se hizo el primer pago de los 4 millones 860 mil pesos a pagar en 18 meses.

“El pago es mensual, los primeros cinco días de cada mes”, reiteró.