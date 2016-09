Gerardo Gaudiano pide a legisladores ponerse la camiseta por Tabasco, para evitar recortes presupuestales

El edil enfatizó que es tiempo de actuar como uno solo, por el bien de Tabasco, y velar por el bienestar de todos los tabasqueños

Eduardo Salinas Pérez

Rumbo Nuevo

Ante los recortes presupuestales presentados por el ejecutivo federal, es hora de que los tabasqueños nos pongamos la camiseta de Tabasco y sin distingos partidistas, defendamos los recurso destinados al bienestar de la ciudadano, “porque no es posible que un programa de alto sentido social como los dedicados al campo, sufran recortes”, dijo Gerardo Gaudiano al ser entrevistado por los trabajadores de los medios de comunicación.

El primer edil señalo que es hora de actuar con decisión, con un alto sentido político, pero sobre todo, actuar sin distingos partidistas ni colores y como uno solo, para defender los recursos que son de todos los tabasqueños, “llego el momento de actuar como uno solo por el bien de Tabasco, voy a buscar a todos los legisladores tabasqueños sin importar su filiación partidista y tratar de convencerlos de que el bienestar de Tabasco es primero”.

En el marco de una gira de supervisión de las adecuaciones viales, el alcalde de Centro, Gerardo Gaudiano Rovirosa, anunció la firma de un convenio para comenzar la sectorización del servicio de agua potable con una inversión inicial de 30 millones de pesos, lo cual permitirá, como en otras capitales del país, mejorar la entrega, distribución y control del vital líquido.

En recorrido de supervisión por las inmediaciones del Tanque Elevado de la avenida Paseo Usumacinta, donde se realizan trabajos de adecuación vial con la edificación de retornos vehiculares, el edil de Centro anunció que gracias al apoyo del titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del gobierno estatal, Villahermosa da un paso a la modernidad.

“Esta sectorización nos va a permitir constatar y saber la cantidad de litros que estamos mandando de agua a cada colonia, nos va a costar alrededor 150 millones, (pero) arrancamos con una inversión de 30, esperando que el próximo año podamos conseguir por lo menos 50 o 60 millones”, precisó el primer regidor, al destacar que en lo que dure su administración, dejará la mayor cantidad de válvulas de seccionamiento y reguladoras de presión.

Resaltó que esta modalidad en la prestación del servicio es de beneficio total porque se evitarán fugas de agua, “podremos ya saber qué cantidad de litros mandamos a cada colonia y entonces ya determinar la presión; actualmente no hay control, muchas colonias reciben agua y en otras no reciben agua con presión, con esto vamos a generar igualdad en la presión de todas las colonias”.

Mejorando vialidades

Este lunes por la mañana, el presidente municipal de Centro recorrió la adecuación vial de Paseo Usumacinta, que incluirá cambio de luminarias y podría inaugurarse en 15 días, con una inversión de un millón y medio de pesos. “Es la primera vez que el municipio hace obras de este tipo, obras sencillas que no se habían hecho que tenían más de 15, 20 y 30 años”, indicó.