Gendarmería, aspirina para problema de inseguridad

Enfatizan que se deben atender las problemáticas de forma directa, y depurar las policías municipales

“La llegada de Gendarmería a Centro, es una buena medida, pero es solamente una aspirina para atacar de frente el problema de inseguridad en Tabasco”, señaló el presidente de la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Francisco Castillo, en donde dijo que debe existir otros aditamentos como el incrementar el presupuesto en dependencias de seguridad pública, y la depuración total de las policías municipales.

En entrevista con los medios de comunicación, el ex diputado local pondero claramente que el “Gobierno Federal se tardó en llegar a Tabasco para atender este problema, y que los reclamos surgieron efecto”.

Por lo cual dijo que Acción Nacional apoyo esta medida, pero que evidentemente no se debe tomar como “una panacea y más bien, es como una aspirina para quitar un poco el dolor de cabeza”. Mencionó que en estados en dónde ha estado la gendarmería, como Michoacán y Veracruz “evidentemente no se logró satisfacer la demanda de la sociedad para terminar con los índices delictivos”.

Y más bien en aquellos estados como Chihuahua y Baja California Norte, en donde se incrementaron otras medidas “pues sí se ha logrado abatir este problema”.

Dijo que en Tabasco aparte de que llega la gendarmería la siguiente semana, y que estarán vigilando que realmente cumpla con su cometido tanto el Gobierno del estado así como la Federación, deben incrementar los recursos en aquellas dependencias en donde se vincula la seguridad pública, tanto en prevención como en capacitación, y evidentemente se tienen que realizar acciones concretas para inhibir el delito.

Mencionó además que otra de las medidas urgentes, es que debe tomar el gobierno de Tabasco así como el Gobierno Federal es depurar totalmente a las fuerzas policiacas municipales, en donde evidentemente los por los presidentes municipales no les interesa tener una corporación fuerte y armada, “ya que solamente las utilizan para levantar borrachitos o a cuidar su propia casa”.