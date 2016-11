Gaudiano debe esclarecer señalamientos

Afirmó el congresista que son asuntos que debe atender de primera mano el edil de la capital del estado

Bertha Herrera

Rumbo Nuevo

Ante los señalamientos en contra del alcalde de Centro, Gerardo Gaudiano Rovirosa de una supuesta simulación en las licitaciones de la obra pública, el diputado local del PRD, Juan Manuel Fócil se pronunció porque la autoridad municipal transparente su actuación.

Entrevistado sobre esos señalamientos en contra de Gaudiano Rovirosa de presuntos actos irregulares, el legislador solaztequista, consideró que lo recomendable sería que la autoridad haga la aclaración “para que no quede ninguna duda sobre su actuación”.

En cuanto a la postura que debe asumir la dirigencia estatal del PRD, Fócil Pérez opinó que quién debe estar preocupado y ocupado del tema debe ser el alcalde Gaudiano Rovirosa. El partido debe recomendar que las actuaciones de los presidentes municipales surgidos de sus filas, sea transparente y clara.

Al legislador local, le preguntaron sobre los tiempos de la culminación de la obra por la que surgieron los señalamientos en contra del alcalde de Centro, respondió que no es un tema que le corresponda porque son asuntos que debe atender el presidente municipal.

En la entrevista salió a relucir el problema que está teniendo un senador del PRD, por unos comentarios que hizo sobre la trata de personas, Fócil Pérez descartó que de su parte esté con una guerra sucia en contra del representante popular.

“En lo personas -puntualizó Fócil Pérez- no me preocupa qué hagan los otros aspirantes a la candidatura del PRD al gobierno del Estado. No me preocupa, lo que hagan o dejen de hacer”, reiteró

“No me interesa –añadió el diputado- golpear a nadie. Yo soy una persona que no me gusta la guerra sucia. Yo juego de manera limpia y de frente. No me gusta actuar de manera incorrecta”, externó.

Para finalizar, comentó que seguirá trabajando en las alianzas con los diferentes sectores de la sociedad porque de su parte seguirá para que en su momento, busque la candidatura del PRD al gobierno del Estado.