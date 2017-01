Gasolineros recienten incremento en gasolinas

El presidente del sector, afirmó que se están buscando alternativas para no llevar a recortar a su personal

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

Ante las bajas en las ventas en estos primeros días del presente año en el sector gasolinero, se puede venir una escalada de despidos de personal tanto que labora en las estaciones como administrativos por esta situación, señaló el presidente de este sector Ricardo Calderón Priego, pero añadió que “se busca hacer concientización entre el personal para que se ofrezca una mejor calidad en el servicio y ello, abata un poco el problema”.

En entrevista, el dirigente de este sector de gasolineros, reconoció que existe la posibilidad de que inicien los despidos de los empleados no solo de las estaciones, sino también de nivel administrativo por esta situación.

Ante esta situación que se podría recrudecer, los empresarios gasolineros han propuesto recorte de personal; “pero hay quienes se han opuesto a esta porque lo que no se quiere es despedir a ningún trabajador, sino concientizarlos a dar un buen servicio al consumidor”.

“Al parecer no sólo se incrementó la gasolina que está afectando al público, sino que también está afectando nuestro margen de ganancia, si así es la situación, se pone más difícil hasta para nosotros”, aseveró.

Subrayó que esta situación preocupa mucho a las personas y hacen malos comentarios de las estaciones de servicio, cuando se les ha explicado que esta situación no es por ellos, por lo que debe haber conciencia de que ellos no tienen nada que ver con el incremento.

“Hay gente que no ha entendido que no es una situación directamente de nosotros, sino una cuestión gubernamental, por así decirlo, está enojada la gente, seguramente esto va a traer alguna consecuencia, porque el desagrado de las personas ha sido de manifiesto totalmente”, sostuvo.

Aunque las manifestaciones contra el alza del precio de la gasolina son legítimas, esto no va a traer como consecuencia que baje la gasolina, pues en este tema tiene algo muy de fondo, porque se refleja en el poder adquisitivo de las personas.