Gasolinazos no deben ser pretextos para delitos

Llama a la población a la cordura y encausar las inconformidades por la vía política e institucional

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tabasco, José Antonio De La Vega Asmitia, aseveró que aunque el alza a las gasolinas fue una decisión equivocada del gobierno federal, esa situación “no debe servir de pretexto para que algunos se aprovechen de las circunstancias y cometan delitos”.

En entrevista con los medios al asistir a la inauguración del Puente de Tierra Colorada, el representante popular destacó que “los empresarios y dueños de comercios no tienen la culpa de las decisiones gubernamentales”, al expresar su desacuerdo por los actos vandálicos que se han cometido en diversas partes del país y en particular en Tabas

De La Vega Asmitia, hizo un llamado a la cordura y a encauzar las inconformidades contra los “gasolinazos” por la vía política e institucional.

Consideró que si en el Congreso de la Unión se negocia y los legisladores federales ejercen presión, pudiera llegarse a un arreglo para que esta decisión de elevar el precio del combustible no sea tan drástica para la ciudadanía, porque al subir la gasolina suben todos los productos y servicios.

“Si de por sí la situación es crítica en todo el país, estas acciones de vandalismo afectan aún más a nuestra economía y a la gobernabilidad”, asentó José Antonio De La Vega Asmitia al considerar que toda persona que fue sorprendida o detenida de manera flagrante en esos actos, debe ser sometida a proceso.

Aunque esta alza al precio de los combustibles fue una medida difícil, el gobierno federal debió buscar otras alternativas, como recortar el gasto en otras áreas que no requieren de mayor presupuesto, expresó tras afirmar que, definitivamente, esta situación no debe servir para que la gente robe y desestabilice.

Dijo no tener elementos para afirmar que detrás de las protestas existen grupos políticos en particular, recalcó que independientemente de ello las acciones de rapiña deben ser castigadas estrictamente y conforme a derecho, porque se trata de acciones delictivas.