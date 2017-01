Gasolinazos afectan empleos

Destacaron que es necesario no afectar los comercios por el alza de combustibles

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

El alza y la liberación del precio de la gasolina al inicio de este año, provocará que cerca de 10 estaciones de servicio expendedora del mismo en los municipio de Jonuta, Balancán y Tenosique pueden cerrar derivado a que bajarán sus ventas e ingresos, señaló el presidente de la Unión de Gasolineras del Norte de Chiapas y de Tabasco, Ricardo Calderón Larios, quién pidió a los tabasqueños no afectar sus negocios con el cierre de estaciones de servicio.

En entrevista con los medios de comunicación, el dirigente de los concesionarios de las estaciones de servicio de todo Tabasco, norte de Chiapas y sur de Campeche, estableció claramente qué existe la posibilidad que cerca de 10 estaciones de servicio, que tienen años en los municipios de Jonuta, Balancán y Tenosique, puedan cerrar sus puertas en los siguientes meses, ello derivado a que con el incremento y la liberación de peso de la gasolina, no estarán vendiendo más cara y por ende, los ciudadanos y usuarios tengan que acudir a municipios cercanos para surtir el tanque y con ello se verán afectados severamente.

Dijo que con esta situación se ven afectados y que evidentemente esto puede venirse en el primer trimestre del presente año cuando comiencen a cerrar estas estaciones de servicio en estos tres municipios y que hay que esperar qué no se afecta severamente al negocio de las gasolineras.

De igual forma, anunció que solicitarán a los ciudadanos a no afectar a terceras personas como son los expendedores de gasolina, ya que dijo que ello no son los responsables directos de que el gobierno de la República haya detenido el subsidio y qué liberara la gasolina, ya que es una decisión de las autoridades y yo solamente son como una tienda expenden el producto.

Tranquilidad a todos

Por lo cual le pidió mayor tranquilidad y que con esta situación hay que evitar problemas posteriores porque los gasolineras y expendedores no tiene la culpa alguna de que el gobierno de la República los haya afectado severamente por lo cual mencionó qué espera que no sucedan acciones en contra de las estaciones de servicio.