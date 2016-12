Garnica quiere consolidarse

Para los jugadores de Atlas que salen de la cantera, es el momento de mostrarse, por lo que Bryan Garnica quiere que el Clausura 2017 sea el torneo de su consolidación

Guadalajara, Jalisco

Agencias

Para los jugadores de Atlas que salen de la cantera, es el momento de mostrarse, por lo que Bryan Garnica quiere que el Clausura 2017 sea el torneo de su consolidación.

“Espero ya empezar a consolidarme en el equipo, vamos a hacer un buen torneo, hay grandes expectativas y el grupo está un poco más compacto, vamos a hacer un buen papel y de mi parte quiero seguir jugando, acumulando minutos para ser un jugador más completo”, dijo el jugador rojinegro.

Y las palabras de Garnica se basan en los logros que han tenido en las fuerzas inferiores.

“Creo que tenemos muy buen equipo, la cantera está haciendo las cosas bien, se ve reflejado en un Campeonato Sub 15 y Sub 20, no me ha tocado, pero tengo la esperanza que este torneo sea bueno para nosotros y poder llegar a la Liguilla”.

En el pasado Draft, Garnica fue pretendido por varios clubes, sin embargo, la directiva de Atlas decidió no negociarlo.

“Estoy muy tranquilo, escuché rumores pero no me comentaron nada, quiero continuidad aquí, consolidarme y aprender más; es una buena oportunidad, llegar a Liguilla y quiero estar en Atlas”.

Los Rojinegros jugarán este viernes su segundo duelo de preparación ante Leones Negros en el Estadio Jalisco, cotejo que será a puerta cerrada.

Para este cotejo, el técnico José Guadalupe Cruz planea darle juego a Fidel Martínez para que vaya tomando ritmo.