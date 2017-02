Garantizan seguridad de indocumentados

Fernando Valenzuela, refrendó su compromiso para atender las necesidades del sector, sin afectar sus derechos

Garantiza el titular de la Fiscalía General de Tabasco (FGT), Fernando Valenzuela Pernas, que se trabaja para garantizar que los indocumentados que transitan por territorio estatal no sufran vejaciones por parte del crimen organizado, aunado a que “junto con las demás dependencias, regresar la tranquilidad a Tabasco”.

En este sentido, el funcionario destacó que después de detener a un grupo de presuntos sujetos que privaban de su libertad a un grupo de ilegales, “se trabaja para garantizarle a los indocumentados que no serán vejados en sus condiciones de derechos humanos”.

Indicó que en torno a este caso “se está trabajando junto con el FRIM para que se tengan casos y pruebas contundentes, para que el juzgador tenga los elementos para dictar una sentencia apegada a derecho”.

Y destacó que “en el futuro no se repitan actos como éste, que afectan a la población”, donde indicó que “el compromiso es atender acciones para dar paz social y que este sector transite por el Estado de Tabasco de manera normal, ello a través de operativo de prevención y cumplimiento de todas las etapas del proceso penal”.

Y que cuando se realicen detenciones similares en el caso específico de los migrantes que transitan por nuestro territorio, “ahora más que nunca autoridades de los tres niveles de gobierno mantenemos una cruzada por la protección de sus derechos humanos, para que tengan un trato digno en todo momento, sin menoscabo de nada”.

Y exhortó a quienes identifiquen a estos presuntos responsables de otros hechos ilícitos a que colaboren mediante la presentación de su denuncia ante las autoridades encargadas de seguridad.