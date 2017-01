Garantizado abasto de productos: SDET

“Por supuesto que garantizamos el abasto de todos los productos básicos en el estado así como de la gasolina, no debe darse una preocupación al respecto”, dejo en claro el titular de la Secretaria de Desarrollo Económico y Turismos (SDET), David Gustavo Rosario Rodríguez.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

En este sentido, el funcionario estatal hizo un llamado a los ciudadanos en evitar especulaciones o comentarios ajenos a la realidad, pues es evidente que no se presentará problema alguno en abasto de mercancía ni de gasolina.

Destacó que, al lamentar los hechos que se han presentado en los últimos días en el estado como el saqueo y las amenazas contra algunas tiendas de autoservicio, “el abasto de productos básicos y de primera necesidad, así como de gasolinas, está completamente garantizado en la entidad”, aseguró David Gustavo Rodríguez Rosario.

Y dijo además, que en esta misma semana la “situación se normalice”.

Reconoció que algunas cadenas de tiendas de autoservicio y departamentales, así como gasolineras, han tomado medidas precautorias ante los hechos violentos, como cerrar más temprano o restringir sus entradas, pero que no ponen el riesgo el flujo de mercancía para el consumo de los tabasqueños.

Refirió que ha estado en contacto los reportes del Sistema Estatal de Abasto Público y Privado, el cual ha garantizado el abasto y que no haya un incremento injustificado de los precios.

“Hasta ahora no hay incidentes mayores qué lamentar, y estamos en una comunicación muy estrecha y frecuente con los representantes de las tiendas de autoservicio y departamentales de todo el país, y con funcionarios de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, y los líderes empresariales del Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco y principalmente de la Cámara Nacional de Comercio (ANTAD), y el reporte es que hay medidas que han tomado las tiendas de autoservicio, pero el abasto está garantizado”, sostuvo.

Refirió que la SDET está atento a los hechos que se desarrollen en todos los municipios del estado y en contacto con los 17 presidentes municipales, para atender cualquier incidente.